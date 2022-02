To år med sosial forbudstid nærmer seg slutten, og mange er allerede i full gang med å fylle opp kalenderen: familiemiddager, kaffeavtaler, vennekvelder, jobbreiser, 17. mai-frokoster, sommerfester og heisaturer. Kanskje burde vi i stedet benytte sjansen til å frede noen hvite felter i kalenderen?

For om nedstengningen har lært oss noe, så er det at det er mulig å takke nei til sosiale aktiviteter vi før betraktet som tvingende nødvendige.

Tenk bare på det sosiale pliktløpet før jul, som bare de med et ekstremt talent for hvite løgner greide å unnslippe i før-pandemisk tid. To års erfaring har nå vist oss at det er mulig å velge bort alt sammen.

Tidspunktet for en sosial storrengjøring vil neppe bli bedre enn akkurat nå.

Det har vært en gamechanger for mange familier. Og det gjelder selvsagt ikke bare i jula. Alle som før fikk kvelningsfornemmelser og hekseskudd bare av å tenke på den overfylte kalenderen, har de siste to årene kunnet puste mer ubesværet.

Skamfullt ikke å elske det sosiale

Mange har opplevd nedstengningen som en befrielse. Endelig har de med god samvittighet kunnet unne seg de lommene med alenetid de trenger for å holde seg friske til sinns. Men få sier dette høyt. Lite er så skamfullt som ikke å elske det sosiale livet.

På toppen av dagens status-hierarki finner vi de sosiale vinnerne, de som er omringet av interessante kollegaer, en lykkelig familie og ikke minst en trofast heiagjeng i sosiale medier.

I skyggen av dette idealmennesket skjuler det seg en kollektiv angst for aleneværen og stillhet, som vi forbinder med tørke og stillstand, at ingen utvikling skjer, at ting er trist og leit og kjedelig.

Men det folk blir triste og leie av i dag, er å løpe fra det ene til det andre med hjertet i halsen og en mobil i lomma som blinker og piper, fordi det alltid finnes noe som ikke kan vente, bortsett fra å sette av tid til å spørre om det er sånn her vi vil leve.

Det fungerer en stund, kanskje noen år, men så streiker gjerne kroppen og psyken samtidig, livsgnisten slukner og alt blir et ork.

Da snakker vi stillstand.

Det er slett ikke bare introverte særinger som har satt pris på et roligere liv under pandemien. Også mange ekstroverte har fått seg en vekker. Ja visst var det vondt i starten, hvor panikkfølelsen tok nakkegrep på dem. – Skal jeg bare sitte her alene? Hjelp!

Samtidig melder flere at de i løpet av nedstengningen har lært seg kunsten å trives i eget selskap og oppdaget gleden ved å gå en blank helg i møte.

Sosial oppdragelse til besvær

Man skal selvsagt ikke kimse av de negative effektene hjemmeskole og ukelange karantener har hatt på ungdommen. På den andre siden bidrar neppe samfunnets idyllisering av det sosiale livet til at de blir mer hardføre i møte med slike utfordringer.

Dagens unge er vokst opp med foreldre som spør og graver etter hvem de leker med, fra de begynner i barnehagen, og som ser det som sin plikt å sørge for at det skjer noe hele tiden: organiserte aktiviteter, vennegrupper, halloweenfester, overnattingsbesøk og juleverksted.

For ingen må forsvinne i seg selv.

På skolen blir de drillet i sosiale ferdigheter, slik at de skal bli attraktive i et arbeidsmarked som er hekta på nettverksbygging, samarbeidsprosjekter, åpne kontorlandskap og promotering i sosiale medier.

Hyperaktive går glipp av mye

I stedet for å rushe tilbake til normalen bør vi ta med oss noen av erfaringene fra pandemien, og innsikten de bærer i seg:

At travel kanskje ikke er så sexy likevel. At det å være sosialt omringet døgnet rundt ikke nødvendigvis er oppskriften på lykke. At en arbeidsdag hvor man haster fra møte til møte ikke er ensbetydende med produktivitet. At en ferie ikke blir mer berikende jo flere aktiviteter man stapper inn i den.

Vel er livet kort. Men vi får ikke mer ut av vår tilmålte tid ved å fylle ethvert tomrom. Tvert imot. Da går vi glipp av veldig mye.

Det er gjerne i pausene at viktige erkjennelser og kreative ideer blir til.

Å pleie et stort nettverk og en haug med venner, kan fort tippe over i et regnskap av plusser og minuser, med dårlig samvittighet for dem man ikke har viet nok oppmerksomhet, og et tilsvarende nag til dem man føler seg oversett av.

Ved å fjerne enhver forventning om å bli invitert noe sted, ga pandemien oss en midlertidig pause fra slike bekymringer.

Og kanskje er det noen som vi under nedstengningen har forstått at vi lever bedre uten? De som ga oss en uggen følelse vi aldri helt fant ut av, men som gjorde at vi følte oss tunge i dagevis etter et treff. Eller de vi hadde konstant dårlig samvittighet for, fordi vi av grunner som er litt uklare, alltid endte opp med å avlyse i siste liten.

Dette er relasjoner vi muligens bør vurdere å kvitte oss med.

Frihet handler om å velge bort

Det er et aspekt ved friheten vi har en tendens til å benekte. Nemlig at det å velge noe eller noen nødvendigvis innebærer å velge bort noe annet eller noen andre. For dette gjelder i relasjoner også, selv om det unektelig høres brutalt ut å skulle velge bort medmennesker. Men for å være til stede for noen, er du faktisk nødt til å velge bort noen andre.

Sånn bortsett fra Mark Zuckerberg og gjengen, som tjener seg søkkrike på vår angst for tomrommet, er de fleste andre tjent med å frigjøre seg fra ideen om at det skal skje noe hele tiden.

Greier vi å innlemme tomrommet som en naturlig den av den nye normalen, vil ikke pandemien ha vært totalt forgjeves.