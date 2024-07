Sommerferie og tapt læring?

Oda Oline Omdal, rådgiver i Civita og Høyre-politiker, skriver i en kronikk at skoleferien bør bli kortere og bruker argumenter jeg stusser over.

Litt overraskende at Høyre/Civita ser til USA når det gjelder debatt om sommerferielengde og skoleprestasjoner. Jeg trodde resultatene fra PISA var hovedfokus og viktigste referanse, og at landene vi har mest med å gjøre i de fleste sammenhenger, de europeiske, er det mest naturlige sammenligningsgrunnlaget.

Hvorfor ønsker Høyre og Civita diskusjon om lengden på skoleferien? Er det teoriskolen som fortsatt er det sentrale – pugge og unngå å glemme, eller skal vi heller fokusere på å lære, bruke og forstå? Da KAN vi. Da er det kompetanse som gjelder og ikke husken. Er skoleferien da det viktigste fokuspunktet?

«Å skylde på skolen er verken rettferdig eller problemløsende.»

USA skårer litt høyere enn gjennomsnittet i PISA i lesing og naturfag. På topp i alle tre fag finner vi Finland, Estland (alltid de beste), Tyskland, Østerrike og Nederland. Og sommerferiene i disse landene?

Finland 10–11 uker

Estland 12 uker

Nederland 6 uker

Tyskland 6 uker

Østerrike 9 uker

I Norge er sommerferien på rundt 8 uker. Dette viser vel at sommerferielengden ikke nødvendigvis er den viktigste årsaken til faglige prestasjoner?

Ferien i USA, som kan variere noe mellom de enkelte regionene, er mellom 9 og 12 uker. Der skåres det altså over gjennomsnittet i lesing og naturfag, men ikke i matte.

Det er en betydelig forskjell i prestasjoner mellom elever på rike og fattige skoler, og enda større variasjon innen skolene selv, noe som peker på et komplekst bilde av utdanningsulikhet i USA.

I Norge har vi fellesskolen for de fleste elevene, som bl.a. skal redusere ulikhetene i forutsetninger for å lykkes ut ifra elevens sosiale bakgrunn. Dette er et godt sikkerhetsnett som jeg tror alle støtter.

«Bruk heller mer tid på å finne ut hvordan barn lærer best.»

Omdal peker på sosiale ulikheter og læringstap i samme setning. Henger disse to elementene virkelig samen? Skjer ikke «læringstapet» i hver enkelt skoletime for mange elever? Er det ikke her skoen virkelig trykker? At det er den teoritunge delen av skolehverdagen, som ikke engasjerer og kommuniserer med den enkelte elev, som baseres på pugging og husk som feiler. At skolen/læreren ikke mestrer å «selge inn produktet»?

Innspillet fra Omdal er nok et eksempel på fokus på elementer utenfor skolen som skolen da indirekte får ansvaret for. Å skylde på skolen er verken rettferdig eller problemløsende.

Bruk heller mer tid på å finne ut hvordan barn lærer best. Å tukle med ferien kan få så mange konsekvenser, også utfor skolegården, og igjen blir det steile fronter i en sektor som krever oppbakking og langsiktige trygge rammer.

Har Omdal tenkt å forske mer på hvilke konsekvenser kortere ferietid kan ha for lærernes motivasjon og prestasjoner?