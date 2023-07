Sommerferie – må jeg?

God ferie, sies det.

God ferie, sier jeg.

Nok en ferie står for tur. Må jeg? Må vi?

Vi er jo alle glade for litt fri fra jobben, men fri fra jobben betyr også fri fra barnehagen og skolen.

Og selv om man elsker de barna så hardt at det gjør vondt langt inni sjela, så er det bare å erkjenne: Ferie med små barn er å stemple ut fra én jobb og inn på en annen.

Inn på den ubetalte.

Den hvor du er aktivitør, organisator, prosjektleder, måltidsplanlegger, veileder, reiseleder, koordinator og fasilitator.

«En ferie som føltes som en billig kopi av hva den en gang hadde vært»

Men klag for all del ikke. Du har jo valgt å få disse barna. Og slik har det alltid vært! Barna kommer tross alt først, og noe må man gi avkall på når man får barn. Ikke fokuser så mye på deg selv. Sove kan du gjøre når du dør. For de vokser opp så fort, så her er det bare å nyte.

Husk å være til stede! Og å skape minner. Selv om de ikke kommer til å huske noe av det om to år. Men bildene vil leve evig!

Og ikke stress med at du snart skal tilbake i jobben og hamsterhjulet som du så desperat trengte litt hvile fra, for NÅ er det ferie og NÅ skal vi kose oss!

Jeg tenker tilbake på de som sa «bare vent til du får barn, du skjønner det da».

Den gangen da en tidlig morgen var å stå opp før klokken 10, da sommerens største utfordring var å unngå bikiniskille, og da vi ristet på hodet over de som år etter år la sommerferien til familiehotell på Gran Canaria, mens vi tittet varmt på hverandre og lovet på tro og ære at vi skulle bevare eventyrlysten selv om vi en gang fikk barn.

«Bare vent til du får barn, du skjønner det da».

Og jeg tenkte «hva er det å skjønne?»

Er det ikke bare å skape veloppdragne miniversjoner av meg selv?

Miniversjoner som ikke søler, ikke maser, er med på notene, med på kjøpesenteret, med på museum etterfulgt av fortauskafé, på rolige middager hvor vi sitter lenge ved bordet, lange dager med døsing på solsenger, lese en bok i sofaen mens vi nikker anerkjennende at dette familielivet, det nailer vi.

«Vi er mange som gruer oss til ferien»

Men nå skjønner jeg. Og som småbarnsforelder kan det gå lenge mellom hver gang man føler man nailer noe. Hiver du perfeksjonist og «flink pike» oppå der igjen, trenger du kikkert for å få øye på neste gang mestringsfølelsen vil melde seg.

Og samtidig ser vi på andre og sier:

Se på henne, HUN er lykkelig, hun.

HAN tar det rolig, han.

DE nailer dette familielivet, de.

Til og med i ferien.

Før koronaen kom, startet jeg og samboeren min med «etter-ferie», som var den ordentlige ferien vi kunne se frem til for å komme oss gjennom en altoppofrende sommer. En sommer fullstendig blottet for egentid, avslapning og selvrealisering.

I september dro vi til New York, for egentid, avslapning og selvrealisering.

Det funket overraskende bra. Vi gikk fra å stritte imot til å akseptere. Lente oss inn i ferien. Jo visst var det en ferie som føltes som en billig kopi av hva den en gang hadde vært. Men det gikk bra, for der fremme, i september, ventet FERIEN, den med store bokstaver.

«Ferie med små barn er å stemple ut fra én jobb og inn på en annen»

Noen tenker nok at dette var da voldsomt til klaging. At jeg ikke er takknemlig nok. Ikke moderlig nok.

Det går bra, denne kronikken er først og fremst til alle dere småbarnsforeldre som kveles av alle forventningene om hvordan dere skal være.

Alt dere skal føle. Bør tenke. Må gjøre.

Den er til dere som ønsker å bli forstått når dere gruer dere til ferien, når dere lengter etter å komme tilbake på jobben, når dere bruker tv-en som barnevakt selv om sola skinner, og som skammer dere over å ikke nyte sommeren til fulle.

Vi er mange som opplever at den eneste forskjellen mellom ferie og hverdag er at vi ikke har en barnehage å spille på når søvnmangelen gjør oss til høysensitive nervevrak.

Som også i ferien starter morgenen med å krangle om hvem som tok mest av jobben i natt, og som derfor fortjener å sove lengre enn til 04:45.

Vi er mange som gruer oss til ferien, og som jevnt og trutt lengter tilbake til slik den engang var. Det betyr heldigvis ikke at vi er dårlige foreldre, eller at vi er noe mindre glad i disse små skapningene som på daglig basis drar oss gjennom hele følelsesregistret.

Det er hva det er. Om noen år er det annerledes. Det er lov å lengte etter andre tider.

«Du trenger kikkert for å få øye på neste gang mestringsfølelsen vil melde seg»

Mitt tips, fra en småbarnsforelder til en annen: Ha et høydepunkt du kan se frem til. Finn et pusterom du kan glede deg til når du får den klaustrofobiske følelsen av at ferien renner ut i sanden, selv om du står midt i den.

Det gjøre det lettere å akseptere ferien som den er med barn. Det blir lettere å være til stede, puste med magen og gjøre de kjedelige greiene.

Lettere å aldri komme lenger enn side én i sommerlektyren, selv om du prøver om igjen og om igjen.

Lettere å bruke to dager og tusenvis av kroner på billetter til Legoland, for å skrive hjem om nedbørsrekord og sur stemning.

For brått skapes det likevel minner og fine øyeblikk, fordi man lener seg inn og aksepterer at nå er livet slik. Det er hva det er. Og i september venter New York.

Koronaen er over, så vi må starte med den «etter-ferien» igjen, bare krona blir litt bedre. I mellomtiden må vi lade nettbrettet og legge planer.

For nå kommer den. Ferien.

