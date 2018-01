Slutt på våpeneksport til Emiratene, men fritt frem for resten

Onsdag kom en etterlengtet beskjed fra regjeringen: Norge har endelig stanset salg av A-materiell, som våpen og ammunisjon, til De forente arabiske emirater på grunn av deres krigføring i Jemen. Dette er fantastisk nytt.

Nå må norske myndigheter stå løpet helt ut og stanse all forsvarsrelatert eksport til alle landene som deltar i krigen.

Beslutningen fungerer forhåpentligvis også som en beskjed til de landene som fortsatt selger våpen i stor stil til landene i den saudiledede koalisjonen. Ansvaret for at militært utstyr ikke brukes på en måte som bryter humanitærretten, ligger ikke kun på den som bruker utstyret. Selger har også et ansvar. Når et land ikke evner å beskytte sivile og respektere humanitærretten, så skal ikke Norge forsyne dem med utstyret de trenger for å bryte krigens regler.

Stans all eksport til partene i krigen

Krigen i Jemen har nå vart i over 1000 dager. I over to år har Redd Barna og Changemaker bedt om at Norge fører en ansvarlig våpeneksport overfor landene som kriger i Jemen. Våre krav har vært tydelige hele veien: Stans salget. Gransk eksporten som allerede har funnet sted. Hold de krigførende partene, som alle er skyldige i å ha begått grove forbrytelser mot barn, til ansvar.

Stans salget. Gransk eksporten.

Det har vært gjentatte tilfeller av brudd på humanitærretten fra koalisjonens side, med bombing av skoler og sykehus og innføringen av en blokade som rammer store deler av Jemens befolkning. Likevel er den norske eksporten av forsvarsmateriell og strategiske varer blitt femdoblet siden krigens start.

Stortinget må gå lengre

Regjeringen skriver selv at beslutningen om å stanse eksport av A-materiell er «uttrykk for en streng føre-var linje». Det er vi uenige i. Eksportstansen kommer på overtid, og Regjeringen går heller ikke langt nok – salg av øvrig forsvarsmateriell og strategiske varer fortsetter. Det hviler derfor et stort ansvar på Stortingets utenrikskomité: 17. januar skal komiteen komme med sin innstilling på en rekke forslag om eksportstans. De har mulighet til å gå lenger enn Regjeringen har gjort.

Stortinget bør kreve å bli løpende orientert om regjeringens praksis.

Har vi først sagt A, så bør vi også si B. I tillegg til å utvide eksportstansen til å gjelde alt materiell og alle landene i konflikten, bør Stortinget kreve å bli løpende orientert om regjeringens praksis rundt eksport til disse landene. I 2016 innførte regjeringen stans i salg av ammunisjon til Emiratene, et salg som ble gjenopptatt i mars 2017 uten at Stortinget ble informert. Dette må ikke skje igjen.

Behov for gransking

Stortinget må også be om en gransking av den eksporten som allerede har funnet sted, for å bekrefte eller avkrefte om noe norsk utstyr har blitt brukt i Jemen. Tirsdag meldte VG at houthi-opprørerne har funnet en ubåt med Kongsberg Gruppens logo på vestkysten av Jemen. Opprørerne hevder at ubåten tilhører den saudiledede koalisjonen. Våpeneksperten N.R. Janzen-Jones uttaler i samme sak at annet materiell fra Norge er identifisert inne i Jemen.

Norges ikke-eksisterende føre-var linje og nekt om å granske egen eksport har feilet.

Dersom dette stemmer er det en rekke nye spørsmål som krever svar: Hvordan har en ubåt fra Kongsberg Gruppen – utstyr som etter alle solemerker bør være omfattet av «verdens strengeste våpenregelverk» – funnet veien til vestkysten av Jemen, landet FN kaller verdens verste humanitære katastrofe? Hvilket annet norsk utstyr er funnet i Jemen?

Norges ikke-eksisterende føre-var linje og nekt om å granske egen eksport har feilet. Det burde ikke vært nødvendig å vente på å finne norsk materiell i en av verdens verste kriger før Regjeringen foretar seg noe, men her er vi.

Om to uker har Stortingets utenrikskomité mulighet til å ta ansvar, både for dagens eksport og ved å sikre at regelverket forhindrer slik eksport i fremtiden.

Først da kan Norge sies å være sitt ansvar bevisst.