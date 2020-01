Slik kan coronaviruset ramme verdensøkonomien

Utbruddet av coronaviruset i Kina fortsetter å spre seg raskt. I løpet av det siste døgnet er 1500 nye smittede registrert.

Børsfallet man har sett verden over de siste dagene, er utløst blant annet av frykt for hvor stor skade viruset kan gjøre på verdensøkonomien.

Virusutbruddet har truffet på et ganske spesielt tidspunkt i børssammenheng.

Børsene over hele verden har steget kraftig det siste halvåret, og vår egen Oslo Børs satte ny rekord for bare noen uker siden. Det gjør markedene ekstra modne for en korreksjon.

Når man kombinerer det med et virus man hverken kjenner omfanget av eller hvor farlig det egentlig er, benytter mange investorer anledningen til å selge seg ned og ta gevinst.

Da får man kraftige reaksjoner i markedet.

Starten på en ny nedtur?

Det store spørsmålet man nå stiller seg, er om dette kan være starten på en ny nedtur for verdensøkonomien.

Mange sammenligner corona-utbruddet med SARS-utbruddet i 2002-2003.

En rapport fra 2004 konkluderte med at SARS-krisen kostet verdensøkonomien 40 milliarder dollar.

I rapporten pekes det på at den globale økonomien gjorde det mulig for de økonomiske konsekvensene å spre seg gjennom reise, handel og finansielle nettverk – med både direkte og indirekte konsekvenser, skriver blant annet NBC.

Kina er mye større nå

Spol 17 år frem til 2020, og den globale økonomien er mye mer sammenvevd enn den var i 2003. Og Kina, og hele Asia, er en mye større del av verdensøkonomien.

I 2003 var Kinas bruttonasjonalprodukt, som man bruker for å måle størrelsen på økonomien, på rundt 1.660 milliarder dollar.

I 2019 var det på 14.400 milliarder dollar, en nær nidobling.

For å sammenligne; USAs økonomi har ikke engang doblet seg i samme periode.

Dårlig timing

Det betyr at korona-utbruddet kan bli en større trussel for verdensøkonomien enn SARS. Og timingen er ikke spesielt god.

I fjor hadde man en vekst i verdensøkonomien på 2,9 prosent, som er det svakeste siden etter gjeninnhentingen fra finanskrisen.

2,9 prosent vekst høres ikke så ille ut, men ser man på veksten siden 1980, så har snittet ligget på 3,5 prosent.

Frykten er at utbruddet vil føre til lavere aktivitet spesielt i Asia, som igjen kan føre til at man kveler den lille veksten man har i verdensøkonomien akkurat nå.

Veksten er skjør. Verdensøkonomien har så vidt pustet ut etter at USA og Kina endelig fikk på plass en fase 1 handelsavtale i begynnelsen av januar.

Turisme og reiseliv er rammet

Allerede er turisme og reiseliv rammet. Kinesiske myndigheter har innført reiserestriksjoner innad i Kina, og utreisenekt for kinesiske turistgrupper til andre land - også til Norge.

For mange store, internasjonale selskaper, er det kinesiske markedet svært viktig.

Giganter som amerikanske Apple kommer sannsynligvis til å rammes hardt av sviktende salg i den svært viktige ferieperioden som nå er i Kina.

Mange utenlandske selskaper benytter seg i tillegg av kinesiske fabrikker.

Hele den kinesiske økonomien er mye mer avhengig av forbruk nå i starten av 2000-tallet. Ifølge det anerkjente ratingbyrået S&P vil et fall i konsum på 10 prosent føre til et fall i BNP-veksten på 1,2 prosentpoeng.

Historien gir lyspunkt

Ser man på historien, så har både markedene og økonomien hentet seg relativt raskt inn etter lignende sykdomsutbrudd.

SARS, svineinfluensa og Zica-viruset sto alle for relativt små og kortvarige tilbakeslag.

I denne tidlige fasen av virusutbruddet er det umulig å si hvor hardt verdensøkonomien vil rammes.

Det vi vet er at det er lite å gå på, og 2019 har ikke bygget opp en stor nok økonomisk vekst som kan fungere som en støtdemper mot hard landing.