Slik blir 2021 for lommeboken din

Koronakrisen i norsk økonomi sendte arbeidsledigheten rett opp, og norsk økonomi rett ned.

Utslagene var de raskeste vi har sett noensinne.

Samtidig kuttet Norges Bank renten til null for å hjelpe norske bedrifter og husholdninger gjennom krisen.

Det har ført til at alle som fortsatt er i jobb har fått mye mer å rutte med, som igjen har ført til økt låneopptak og huskjøp.

Rentevåpenet er altså så kraftfullt, at det gir den privatøkonomiske situasjonen for mange av oss et skikkelig løft.

Store forskjeller

For den gruppen som er permittert eller sagt opp, som må klare seg med lavere inntekt – er situasjonen annerledes.

Ser man på det som er gjort av forskning på hvem som nå tar støyten i arbeidslivet, ser man for eksempel at arbeidstakerne med de laveste inntektene og den svakeste husholdningsøkonomien, er mest utsatt for både for oppsigelse og permittering.

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 11.5% Kontorarbeid 3.2% 5.2% Ledere 2.4% 4.9% Serviceyrker og annet arbeid 2.7% 4.9% Industriarbeid 3.3% 4.8% Vis alle

Krisen rammer altså i stor grad dem som hadde minst fra før.

Forskjellene er store, og forskjellene kommer til å fortsette i 2021 – frem til smitteverntiltakene som rammer enkeltbransjer oppheves, og arbeidsledigheten kommer ned.

Det viktigste for lommeboken din i år er altså om man er i jobb eller ikke.

Ser man på tall fra SSB og Norges Bank, kommer lommeboken din også til å preges av følgende i 2021:

1. Lønnsveksten vil bli lav

Svakere vekstutsikter kombinert med høy arbeidsledighet, betyr at lønnsveksten i 2021 blir lavere enn vi er vant til.

«Fortsatt ledig kapasitet, lav lønnsomhet og lav produktivitetsvekst vil dempe oppgangen, slik at lønnsveksten holder seg forholdsvis lav», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport som kom i midten av desember.

I 2021 tror Norges Bank på en lønnsvekst på rundt 2 prosent, som gir en reallønnsvekst på rundt null. I 2023 tror Norges Bank at reallønnsveksten tar seg kraftig opp.

2. Rentene vil være lave

Sannsynligvis til Norges Bank holde styringsrenten på null også gjennom hele 2021, og trolig en liten stund inn i 2022.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har sagt at han ikke kommer til å heve renten før han ser klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres.

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

Statistisk sentralbyrå mener på sin side at den første rentehevingen kan komme allerede fra sommeren.

Uansett vil vi ha svært lave renter, og kan regne med å betale en rente på boliglånet vårt på rundt 1,5 prosent. Det er historisk lavt, og vil gi mange mye mer å rutte med også i år.

3. Fortsatt høy ledighet

Arbeidsledigheten har ligget på et meget høyt nivå de siste månedene. Ifølge SSB vil arbeidsledigheten være 4,8 prosent i 2020.

Arbeidsledighet Helt ledige i norge 108 269 total 990 færre Graf fra 3. mars Kilde: Nav

Det er de næringene som har vært direkte berørt av smitteverntiltakene som er hardest rammet. Dette gjelder for eksempel overnatting og servering, samt kultur og underholdning.

SSB tror at situasjonen i arbeidsmarkedet vil bedres når den økonomiske aktiviteten tar seg opp utover i 2021, og tror ledigheten vil gi tall til rundt 4 prosent i 2022.

Til sammenlikning har arbeidsledigheten vært 3,7 prosent i gjennomsnitt så langt på 2000-tallet.

4. Boligmarkedet stige videre

Boligmarkedet har vært unormalt hett i 2020.

På ett år, fra november 2019 til november 2020, steg boligprisene rundt 8 prosent i hele landet, og rundt 10 prosent i Oslo.

Det er de ekstremt lave rentene som bidrar til å fyre opp boligmarkedet, som gjør at mange kan betjene langt høyere boliglån enn tidligere. I tillegg har hjemmekontor og mindre ting å bruke penger på ellers, ført til at vi ønsker å bruke mer penger på bolig.

Norges Bank tror at presset i boligmarkedet vil blir mindre fremover, blant annet som følge av at effekten av lavere renter blir mindre. Likevel spås boligprisveksten til 6,7 prosent i år.

På litt lengre sikt vil trolig økt boligbygging og noe høyere renter føre til lavere vekst på 2,4 prosent i 2022, og 1,8 prosent i 2023.

5. Vi fortsetter å bruke penger

Korona har endret forbruksmønstrene våre, der pengebruken har blitt vridd omtrent helt bort fra reising, hotell, restaurant og teater – til kjøp av varer.

Offentlige stønader, altså utbetalinger til et stort antall permitterte og ledige arbeidstakere, vil bidra til å holde forbruket oppe også i 2021.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 6 992 055 336 kroner totalt 79 181 Antall mottakere Graf fra 20. april

I tillegg vil rentebelastningen til husholdningene fortsatt være lav, som gjør det mulig å bruke mer penger.

6. Fortsatt dyrt med ferie i de fleste utland

Det er fortsatt litt tidlig å si om vi kan feriere i utlandet i år, men dersom vi kan begynne å reise igjen så kommer det til å fortsatt være dyrt.

Den norske kronen fortsatte å være rekordsvak i 2020, selv om den har styrket seg etter at den nådde rekordsvake nivåer i mars.

Euro (EUR) Amerikanske dollar (USD) NOV 19 DES 19 JAN 20 FEB 20 MARS 20 APR 20 8 9 10 11 12 13 NOK Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.

Mindre usikkerhet i internasjonale finansmarkeder og oppgang i oljeprisen har trolig bidratt til å styrke kronen, ifølge Norges Bank.

Fremover tror Norges Bank at kronekursen vil styrke seg gradvis, blant annet fordi de tror at Norge kommer til å heve renten tidligere enn våre handelspartnere.