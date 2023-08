Se for deg at det fantes en kopi av deg selv. En som så ut som deg, som snakket som deg, som kunne gjøre alt det du gjør – i alle fall for en som så deg fra utsiden.

Se for deg at denne kopien tilhørte noen andre, som kunne kommandere den til å gjøre arbeidet du selv gjør hver dag. Disse eierne ville ikke måtte be kopien din om lov, eller gi den lønn. Og når de først hadde en slik slave til disposisjon, hvorfor i all verden skulle de hyre deg? Et vanlig menneske med meninger og følelser? Og rettigheter?

LEDER STREIKEN: Skuespiller Fran Drescher, for mange kjent fra «The Nanny», er president for skuespillerorganisasjonen SAG-AFTRA. Foto: AFP

I Hollywood er dette i ferd med å skje. Kunstig intelligens blir i stadig større grad tatt i bruk. Skuespillere som jobber som statister, forteller lett skjelvne om hvordan kroppen deres blir skannet som en del av jobben. De føler de mister kontrollen over seg selv. De vet ikke hva filmstudioene kan gjøre med utseendet deres og stemmen deres. Det er derfor regulering av bruken av KI står sentralt når skuespillerstreiken i USA snart går inn i sin fjerde uke.

Kunstig intelligens kan spare produsentene for kolossalt mye penger, som når et fotballstadion skal fylles opp med titusener av tilskuere i en sportsfilm. Det kan gjøre det tryggere å filme scener som kunne vært farlige for levende statister.

FORYNGELSE: I dag blir kunstig intelligens for det meste brukt til å gjøre aldrende skuespillere yngre, som med Harrison Ford i «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Foto: Lucasfilm Ltd.

Men filmbransjen er en nervøs bransje som er avhengig av å sette i gang store prosjekter, uten å vite sikkert om de vil betale seg. Det kan fort bli fristende å kutte ut de uforutsigbare og krevende virkelige menneskene, når det ikke lenger er helt nødvendig å ha dem på settet i egen person.

Men dette er bare ett av punktene de krangler om i Hollywood. Partene har nå blitt enige om et nytt møte, men de står langt fra hverandre. Arbeidsgiverne, de store filmstudioene, hevder at kravene fra skuespillerne, og manusforfatterne som de streiker sammen med, er for mange og for omfattende. De mener de allerede har kommet de streikende i møte, og blant annet sagt ja til at skuespillerne skal kunne gi samtykke til å få kroppen og stemmen brukt av kunstig intelligens.

UT MOT DE STREIKENDE: Disney-sjef Bob Iger har sagt at kravene fra de streikende ikke er realistiske, og at streiken vil ha ødeleggende konsekvenser for filmbransjen. Foto: AFP

Arbeidstagernes organisasjoner, WAG og SAG-AFTRA, mener på sin side at det er en fullstendig overhaling av systemet som må til. At kontraktene som de er bundet av hører hjemme i en annen tid, fra før den teknologiske utviklingen forvandlet bransjen til det ugjenkjennelige.

Ta strømming. Tidligere kunne skuespillere få en betydelig del av inntekten sin fra repriser på TV. Men når nesten alle ser filmer og serier på strømmetjenestene, betyr ikke lineære repriser noe som helst. Det har likevel ikke kommet noen ordning som kan erstatte dette inntektstapet. Derfor vil skuespillerne at to prosent av inntektene til strømmetjenestene skal gå til de som faktisk skaper fortellingene som slår an, og at fordelingen skal være basert på serienes og filmenes popularitet.

ENTRET PODIET: Bryan Cranston, blant annet kjent for rollen som Walter White i «Breaking Bad», taler til streikende skuespillere i New York. Foto: AFP

Slik kan de som har skapt en historie som gir gjenklang i kulturen, få ordentlig utbytte av det. Dette nekter strømmetjenestene plent. Strømmetallene hører til de viktigste forretningshemmelighetene deres. De vil heller ikke la en uavhengig tredjepart få behandle tallene. Uenigheten om dette punktet er noe av grunnen til at ingen av partene vil tilbake til forhandlingsbordet. I mellomtiden har produksjonen av en rekke etterlengtede verk, som den nye «Gladiator»-filmen, gått i stå.

Flere kjente skuespillere har vært i gatene i New York og Los Angeles med plakatene sine, og gått skulder ved skulder med kollegaer som ikke har råd til helseforsikring. Colin Farrell, Jessica Chastain, Bryan Cranston og Steve Buscemi er blant dem. Så har det vært påpekt at de aller største navnene, de aller mest kjente ansiktene, har uteblitt.

Stjerner som Brad Pitt og Margot Robbie er produsenter i tillegg til å være skuespillere. Siden de er både arbeidstagere og arbeidsgivere, kan det være komplisert å være for synlig i kampen for skuespillernes sak.

STØTTER STREIKEN: Men i likhet med mange av Hollywoods aller største navn holder George Clooney seg unna gatene. Foto: AP

Det betyr ikke at de er likegyldige til utfordringene mange mindre kjente skuespillere står overfor. Meryl Streep og George Clooney, som begge kan regnes som Hollywood-adel, har stått i bresjen for en innsamlingsaksjon som har hentet inn over femten millioner dollar til støtte for de streikende. Matt Damon, Leonardo diCaprio, Nicole Kidman og Julia Roberts har alle valgt å gi store summer til innsamlingsaksjonen, fremfor å demonstrere personlig.

Det kan hende de tenker på at det kan være distraherende med for mange superrike verdenskjendiser i gatene. Hvis det skapes et inntrykk av at det er bortskjemte mangemillionærer som krever innrømmelser, kan de streikende få mindre gjennomslag.

Men også blant de som streiker fysisk, nede på bakkenivå, er det forskjell. Som motebloggerne Tom og Lorenzo påpekte, etter å ha gått gjennom bildene av berømte streikere: «Glem aldri at stjerner ikke er som deg eller oss. Du kan fotografere dem skrikende, midt i en gate, i en hetebølge, og du får ikke tatt ett dårlig bilde av dem».