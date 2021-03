Skravla går på Clubhouse

Sakte, men sikkert blir Clubhouse tilgjengelig for alle. Den populære diskusjonsappen lar deg diskutere med hvem som helst hvor som helst.

Appen baserer seg på at nye brukere må bli invitert av gamle. Den siste tiden har derimot appen fått så mange brukere i Norge at invitasjonsordningen ikke står i veien for dem som ønsker å delta i debattene.

Det er ikke bare enkeltpersoner som ønsker å delta. I løpet av min tid på appen har jeg sett alt fra kommunikasjonsbyråer og politikere til kirkesamfunn og fotballspillere.

Aldri før har man vært så tett på mennesker man normalt ville vært langt unna.

Clubhouse fremstår som en perfekt arena å dele sitt budskap.

Den overveldende optimismen rundt Clubhouse minner mye om den vi opplevde rundt Facebook og Twitter for ti år siden – da disse plattformene ble allemannseie.

Det var en ny måte å kommunisere med venner, kolleger og meningsmotstandere. Flere så på Twitter og Facebook som plattformer som kunne styrke både samfunn og demokrati.

Veien ble kortere mellom der avgjørelsene ble tatt og de avgjørelsene gjaldt.

Denne noe utopiske forestillingen om hva sosiale medier kunne brukes til forsvant fort, og kollapset i 2021 med stormingen av Kongresseni USA.

Dessverre er solsiden av Clubhouse også skyggesiden.

Der dagens utgave av Facebook og Twitter har problemer med moderering av hatefulle ytringer, har ikke Clubhouse mulighet til slik moderering i det hele tatt. Her snakker folk direkte, og det er selvsagt ikke mulig i å begrense hva noen sier – før de har sagt det.

Clubhouse er avhengig av at brukerne selv evner å skille det gode fra det onde.

I løpet av mine første 48 timer på appen var jeg innom forum for det meste. Både humor, sport og politikk var emner jeg hørte andre prate løst og fast om.

Den eneste formen for moderering jeg opplevde var en innleder som sporadisk sa at her inne er det ikke lov med rasisme eller personangrep.

Ble det derimot ytret noe rasistisk, hadde ikke innlederen mange virkemidler. Han kunne kaste personen ut av rommet, og oppfordre de andre til å rapportere brukeren.

Det har aldri vært lettere å dele hatefulle ytringer uforstyrret.

Konsekvensen av å fremme hatprat er mest sannsynlig ingen.

På samme måte som Facebook og Twitter en gang var fremtiden for interaksjon mellom mennesker, er det nå Clubhouse som bærer den fanen. Potensialet er stort.

Det er kult å kunne høre ministere, idrettsstjerner og forbilder snakke om temaer man engasjerer seg for. Å kunne delta i samtalen er enda kulere.

Det meste av innholdet på Clubhousefremover er nok av det positive slaget. Spennende faglige debatter eller 20 sekunders frustrasjonslufting foran hundrevis av mennesker.

Her snakker folk direkte, og det er selvsagt ikke mulig i å begrense hva noen sier.

Det har aldri vært lettere å dele hatefulle ytringer uforstyrret i lukkede forum. Aldri har det vært enklere å utsette andre for desinformasjon.

Mangelen på gode modereringverktøy i Clubhouse gjør at appen kan bli en yngleplass for hat og desinformasjon.

Og for å spre denne informasjonen med andre er det bare å rekke opp hånden i et passe stort samtalerom.

