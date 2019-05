Skor seg på russens sydenfyll

I fjor sommer var norske medier fulle av reportasjer fra ungdomsferier i Syden som hadde gått over styr. På Kos i Hellas ble en stor gruppe kommende russ pågrepet av politiet for slåssing og fyllebråk. Tidligere år har det vært lignende historier fra både Bulgaria og Kypros.

Nå står sommeren for døren, og flere unge skal bestille årets sydenferie. Mange foreldre gruer seg og er bekymret. Det har de dessverre god grunn til.

Vi hadde VIP-bånd og drakk til det kun var sprit igjen i årene våre.

«Holder håret ditt mens du spyr»

Et av selskapene som i disse dager markedsfører sydenturer mot russen, er den skandinaviske reisearrangøren Nordic Invasion. Ifølge egen nettside er de «Norges største arrangør av ungdomsreiser», og selger «partyreiser» til norsk ungdom.

En av brukeranmeldelsene av arrangøren gir raskt et inntrykk av hva slags ferie det er snakk om: «Nordic Invasion er det beste reiseselskapet for ungdom, ingen tvil! Fantastiske unge reiseguider som er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Ikke nok med at de tar deg med på barrunde og skjenker deg dritings, men de holder faen meg håret ditt oppe mens du spyr og! Vi hadde VIP-bånd og drakk til det kun var sprit igjen i årene våre.»

Anmeldelse på Nordic Invasions Facebooksider. Foto: SKJERMDUMP / NRK

Gratis drinker og fullmånefest

Et av stedene Nordic Invasion arrangerer turer til, er Magaluf på Mallorca. Ifølge nettsiden til Nordic Invasion, gir VIP-armbåndet på Magaluf opp mot 60 prosent prisrabatt i stambaren, samt gratis drinker og shots på ulike arrangementer. Det reklameres med fri bar på fester som skumpartyet.

Det er vanskelig å gi et tydeligere signal om at alkohol og fyll er en viktig del av ferieopplevelsen.

Den svenske reisearrangøren økte omsetningen fra drøyt én million svenske kroner i 2012, til nærmere 29 millioner i 2017, ifølge tall fra regnskapene.

Ungdommer risikerer livet

På Mallorca har debatten om feriefyll blant ungdom fra Nord-Europa gått i flere år. Spanske myndigheter er både oppgitte og bekymret over store ungdomsgrupper som drikker seg sanseløst beruset i ferien.

Mange ungdommer utsetter både seg selv og andre for fare ved å slåss og lage bråk. Noen risikerer liv og helse ved å hoppe fra balkonger ned i nattestengte svømmebasseng. I fjor sommer døde tre britiske ungdommer etter fall i beruset tilstand fra bygninger i Magaluf.

Andre blir rett og slett så fulle at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

Drittlei spy og søppel

I Palma og Magaluf er folk drittlei av å våkne opp til spy, søppel og knust glass etter at fulle turister har festet i gatene. Hotelleiere og helsearbeidere vet aldri hva natten vil bringe. Lokalbefolkningen er redde, frustrerte og sinte. Derfor har myndighetene i hovedstaden nå sett seg nødt til å innføre strengere alkoholregler både for utestedene og turistene. Det blir ikke lenger lov å promotere alkoholdrikking i gatene, og på enkelte steder vil det også bli forbudt med «happy hours» og «to-for-én»-tilbud.

Siden 1. april i år har politiet kunnet dele ut bøter på opptil 3000 euro, altså nærmere 30.000 norske kroner, dersom de nye reglene brytes, ifølge Dagbladet.

Slik selger Nordic Invasion «partyreiser» til russen. Bildet er en skjermdump fra Facebook-gruppa Russ 2019. Foto: SKJERMDUMP: AV OG TIL

Ikke uskyldig moro

Jeg er glad for at spanske myndigheter tar sin del av ansvaret for at ungdommene våre skal få en trygg ferie. Men hva med aktører som Nordic Invasion, som står i den andre enden av flyreisen og reklamerer for ungdomsturer med fri flyt av alkohol: Hva slags ansvar har de?

Gruppeturer til Syden er for mange unge den første ferien de drar på uten mamma og pappa. Mange av dem som reiser, har nylig fylt 18. De har kanskje begrenset erfaring med alkohol, og vet lite om hvor mye alkohol de tåler. Når det kombineres med daglige fester, fri bar og ingen foreldre som sjekker at de kommer seg trygt hjem om kvelden, er ikke Nordic Invasions ferieturer bare uskyldig moro. Det er en potensiell helse- og sikkerhetsrisiko, som selges inn som en gøyal og ufarlig ungdomstur.

Arrangører uten ansvar

Nordic Invasion må se på aktivitetstilbudet sitt. Når man har et reisetilbud med fri bar og gratis alkohol som hovedingrediens, sender man et tydelig signal til ungdommene om at målet med denne turen er å drikke det man klarer for å få valuta for pengene.

Reisearrangøren bør også se på markedsføringen sin, der de promoterer en ferieform mange lokalsamfunn nå jobber hardt for å regulere fordi den skaper store utfordringer for lokalsamfunnet.

De har et stort ansvar for å følge opp ungdom som ofte er på sin første utenlandstur og har begrenset erfaring med alkohol, og sikre dem god og trygg oppfølging hvis de kommer i vanskelige situasjoner.

På Mallorca har myndighetene tatt grep. Det er på høy tid at reisearrangører som selger fylleturer til ungdom gjør det samme.