Skoleeksamen er undervurdert

Generative språkmodeller som ChatGPT har skapt utfordringer for universitet og høyskoler, særlig når det gjelder hjemmeeksamener. Den sentrale utfordringen er hvordan man setter karakter som gjenspeiler studentens kompetanse.

Effektiv bruk av spørringer gjør at språkmodeller kan lage en god disposisjon og ofte en forholdsvis god tekst som studentene selv jobbe litt videre med for å få gode karakterer.

Ved Universitetet i Oslo har mange hjemmeeksamener derfor blitt lagt om til skoleeksamen, og det er varslet at kapasiteten i eksamenslokalene vil økes.

Kritikken av skoleeksamen henger igjen i tidligere tider.

Men mange er skeptiske til økt bruk av skoleeksamen. Noen formulerer det som et tilbakeskritt å gå tilbake til eksamen «med penn og papir», eller at skoleeksamen uten hjelpemidler er gammeldags og utdatert.

Et annet argument er at skoleeksamen er en passiv tilnærming til de muligheter som kunstig intelligens kan gi høyere utdanning. Mer ytterliggående synspunkter er endog at skoleeksamen er uetisk og uforsvarlig pedagogisk praksis.

Denne kritikken av skoleeksamen er utdatert. Når man omtaler skoleeksamen som om den foregår med penn og papir, har man ikke tatt inn over seg at vi ved universitetene har hatt digital skoleeksamen i flere år.

Dette handler ikke bare om at tastatur eliminerer problemet med tidvis uforståelig håndskrift. Styrken til den moderne skoleeksamen ligger i muligheten til utføre et bredt spekter av tester i et kontrollert miljø.

Det er lett å inkludere bilder, lyd og video i oppgaveteksten, og det er god funksjonaliteten for flervalgsoppgaver. Man kan bruke samme programvare på eksamen som man bruker i undervisningen. En kan for eksempel enkelt legge opp oppgaver som tester evne til å pre-prosessere data, gjennomføre riktig statistisk analyse av datasettet, samt presentere og tolke resultatene.

Det er åpenbart at mulighetene for fusk var større på hjemmeeksamen enn skoleeksamen.

Studentene kan få tilgang til relevante hjelpemidler på en skoleeksamen. Å ta med pensumbøker har vært brukt tidligere også, men nå kan man ved behov legge digitale pensumtekster eller andre kilder inn i oppgavesettet. Viktigere er at man kan gi åpen tilgang til internett eller bare spesifikke sider.

Studentene kan til og med få anledning til å bruke språkmodeller aktivt til å jobbe med eksamenstekst, om man skulle ønske det. Skoleeksamens store styrke er at den gir mulighet til å vurdere studenter på et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og evner i et kontrollert miljø.

Skoleeksamen innebærer stress. Evne til å håndtere noe stress er en ferdighet som også er relevant i arbeidslivet. Men for noen er eksamensnervene såpass at det ødelegger for prestasjonen. Da er det viktig at vi har på plass ordninger for å redusere slike plager.

Noe kan sikkert gjøres av faglærer, men ordninger for tilrettelegging kan være vel så viktig. Hvor stor utfordring dette er vet vi ikke, men den pedagogiske utfordringen ved utforming av skoleeksamen burde nok vært høyere prioritert.

Skoleeksamen sikrer likebehandling og reduserer mulighetene for fusk. På skoleeksamen stiller alle rimelig likt i selve eksamenssituasjonen. Den skiller ikke på studenters bosituasjon. Det er ikke forskjell i hvilken grad man kan drøfte oppgaven med sine akademikerforeldre eller venner. Ingen får forkortet reell eksamenstid på grunn av omsorgsoppgaver eller annet ansvar for andre. Og de som trenger ekstra tilrettelegging kan få det.

Det er åpenbart at mulighetene for fusk var større på hjemmeeksamen enn skoleeksamen også før språkmodellene kom. Mindre anerkjent er at vår fuskesaksbehandling i utgangspunktet er feilbarlig, og systemer for plagiatkontroll vil også rette mistanke mot studenter som ikke har fusket. Vi vet jo at slike feil kan skje.

Skoleeksamen reduserer risikoen for dette, så vel som for fusk.

Vi trenger en pedagogisk satsing på skoleeksamen. Det er store muligheter for å tilpasse oppgavene til læringsutbyttemålene på faget innenfor rammene av skoleeksamen, særlig med bruk av digitale verktøy, herunder tredjeparts programvare og nettbaserte hjelpemidler.

Skoleeksamen blir tidvis anklaget for å være gammeldags og bundet opp i vaner og tradisjonell tenking. Men det er heller kritikken av skoleeksamen som henger igjen i tidligere tider.

I 2023 behøver ikke skoleeksamen representere en passiv holdning til kunstig intelligens. Den foregår heller ikke med penn og papir i lukkede rom uten hjelpemidler, slik kritikere ofte hevder.

Språkmodeller og kunstig intelligens gjør det enda mer aktuelt med et pedagogisk fokus på mulighetene innenfor rammene av skoleeksamen.

Disse er vesentlige og kan utvikles videre. Det må det satses på. Skoleeksamen er pedagogisk undervurdert.