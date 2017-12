Skattefuskerne og deres hjelpere

Selskaper som Google, Facebook og Nike får mye oppmerksomhet om skatteunndragelse i skatteparadis. Men hva med selskapene som hjelper dem?

Paradise Papers-firma Applebys fremste kunder er konsulentfirmaene KPMG, Ernst & Young og PricewaterhouseCooper. Lekkasjer fra ett advokatselskap kan gi mye informasjon om aggressiv skatteplanlegging.

Eksperter på å unndra skatt

Ny forskning fra Tax Justice internasjonalt viser at de fire store konsulentbyråene spiller en nøkkelrolle i skatteunndragelsen. De selskapene som får skatterådgiving av de fire store unndrar i snitt mer skatt enn selskaper som ikke bruker dem.

Selskapene som får hjelp av de fire store får også et større nettverk i skatteparadis.

Studiet er gjort ved Aston Business School, som er en av de høyst rangerte i verden, og publisert i Journal of World Business. Tax Justice viser altså en kausalitet mellom skatteunndragelse og kundeforhold.

Skatteparadisene er omgitt av mystikk: Hemmelige telefonsamtaler, cocktail-møter, bølger og palmesus. Vi ser den engelske dronningen, russerne og Bono i overskriftene.

Sannheten er blassere. Her er det helt vanlige advokater som sitter på helt vanlige advokatkontorer som gjør helt vanlige avtaler for å unngå skatt, for helt vanlige rike kunder. Konsulentbyråene er gjerne første steg til Bahamas eller City of London.

De blander det lovlige med det som er på kanten av loven.

Anette Alstadsæther fra NMBU har sammen med Gabriel Zucman og Niels Johannesen funnet ut at de 0,1 prosent rikeste unndrar 80 prosent av skatten som blir unndratt i Skandinavia.

Zucman mener at det er tilbudssiden viktigere enn etterspørselen for å finne en løsning på problemet.

Konsulentbransje på godt og vondt

Mange som jobber i denne bransjen gjør en viktig jobb. Man kan for eksempel ha som jobb å sørge for at all internhandelen i et selskap skjer i henhold til regelverket.

Konsulentselskapene gjør mye annet også, som bidrar til holde renommeet deres oppe. De tar oppdrag for myndighetene, og de skriver rapporter om kvinner og økonomisk likestilling.

Det er likevel en viktig ting denne bransjen har til felles med skatteparadisene: De blander det lovlige med det som er på kanten av loven.

«Vi har lang erfaring med nasjonal og internasjonal skatterådgivning til personer med utfordrende inntekts- og formuesforhold», skriver PwC på sine hjemmesider.

I Luxembourg har de erfaring med å besøke varslere på nattetid i hjemmet sitt og true dem til stillhet. Heldigvis brøt varsleren Raphael Halet fra Luxembourg-lekkasjene stillheten, slik at PwCs virksomhet kom fram i lyset under rettssaken mot ham.

«De som endrer verden er de som vil det mest», er slagordet til PwC, og snakker for seg selv. «Vi har et stort nettverk av rådgivere i over 150 land som vi samarbeider med hver dag for å gi våre kunder rådgivning av ypperste klasse», skriver de.

KPMG yter rådgivning innen «alle spørsmål knyttet til skatterettslige problemstillinger for privatpersoner». Ernst & Young hjelper deg å «redusere de administrative plagene som kommer med formue», og du kan «stole på vårt nettverk bestående av 200 skatteprofesjonelle lokalisert i de største markedene i hele verden, som er klare til å hjelpe deg å effektivt håndtere dine globale krav»

Løsning på problemet

Hva burde man gjøre?

Norske politikere kan forby et firma å tilby revisjon samtidig som de tilbyr skatteplanlegging. Selskapene burde være rene skatterådgivingsselskaper, og gjennomgå tøffe krav til åpenhet.

Nå sitter de på alle sidene av bordet. Deloitte ble blant annet invitert av regjeringen til å evaluere den kommunale selskapsrapporteringen i Norge. Sammenblandingen er absurd.

De fire store konsulent- og revisjonsselskapene har blitt altfor store. KPMG, Ernst & Young, Deloitte og PwC reviderer 98 prosent av alle amerikanske selskap. I fjor tjente selskapene over 1000 milliarder – det er en billion.

KPMG har 1600 ansatte i Luxembourg, et land med bare 550 000 mennesker. Lekkasjer fra Luxembourg viste at PwC hadde nok politisk innflytelse til å gjøre avtaler med både finansministre og statsministre.

Aggressiv skatteplanlegging og skatteunndragelse i skatteparadis er ikke et moralsk spørsmål. Tiltak som går mot etterspørselen er heller ikke nok. Så lenge konsulentselskapene tilbyr kanaler inn i skatteparadis, vil rike enkeltpersoner og selskaper takke ja.

Ingen i bransjen er villig til å gi fra seg en så privilegert posisjon. Initiativet må derfor komme fra politikerne.

