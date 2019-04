Siste runde i ringen

På søndag skal Ukraina velge ny president. Mange velgere lurer på når skyggeboksingen tar slutt og en reel politisk debatt begynner.

Under første valgrunde i mars reiste vi til Ukraina som valgobservatører. I samtaler med velgere fra ulike samfunnslag og ulike deler av landet, valgeksperter, journalister og politikere kom det fram at alle hadde tillit til valgsystemet.

Internasjonale observatører slo også fast at valget, der 44 kandidater deltok, var et av de best organiserte i Ukrainas historie, med forholdsvis få brudd på valgloven.

Da støvet la seg etter første valgrunde, var det klart at yrkeskomiker Volodimir Zelenskij hadde vunnet den innledende valgomgangen, med over 30 prosent oppslutning. Bak ham kom Petro Porosjenko, den erfarne politikeren og megarike oligarken som i fem år har vært Ukrainas president.

28 år etter at sovjetdiktaturet kollapset fungerer valgsystemet. Men hva med kandidatene?

Troen på at outsideren Zelenskij kan overvinne korrupsjon og kriminelle oligarker er sterk.

Hologram-kandidaten

I første valgrunde nektet komikeren Volodimir Zelenskij å møte noen av sine motstandere til debatt eller diskutere konkret politikk med velgerne. I et land der presidentvalg tradisjonelt utkjempes på lineær-TV, dro 41-åringen i land seieren med en unik satsing på Youtube og Instagram. Samtidig har TV-komedien «Folkets Tjener», der han spiller en snill og ærlig ukrainsk president som kjemper tappert mot slemme oligarker, hatt millioner av seere i flere år og gjort ham til et kjent navn.

Zelenskij vant i nesten alle ukrainske fylker. Inkludert i sørøst, der velgerne tradisjonelt stemmer på prorussiske kandidater. At både ukrainere med prorussiske og de med pro-europeisk holdninger sluttet opp om samme kandidat var valgets mest uventede resultat. En av Ukrainas fremste forfattere og intellektuelle Oksana Zabuzhko beskriver ham som et hologram, en virtuell politiker uten innhold som kan romme alles forhåpninger.

Inkludert helt motstridende politiske agendaer.

Komikeren Zelenskij forlangte at Porosjenko måtte avlegge blodprøver for å bevise at han ikke er alkoholiker.

Xenomorph

Andre valgrunde startet på bisart vis da komikeren Zelenskij utfordret Porosjenko til debatt på Olimpijskij stadion i Kiev. Han forlangte at Porosjenko måtte avlegge blodprøver for å bevise at han ikke er alkoholiker, gav ham en frist på 24 timer til å svare og foreslo at erkerival Julia Timosjenko skulle lede debatten.

Etter å ha avlagt blodprøver med pressen på slep, spilte Porosjenko et av sine sterkeste kort: erfaringen med å lede landet i væpnet konflikt. Valgplakater der han stirret hardt på Putin ble hengt opp i flere byer for å minne velgerne om at de også utpeker en øverstkommanderende. Tilhengerne hans frykter at en uerfaren lettvekter i presidentstolen kan få katastrofale følger. Et kjapt svar kom i form av plakater der komikeren stirrer på Xenomorph, det fryktinngytende romvesenet fra Alien-filmene.

Den neste presidenten må bidra til å utvikle Ukraina til en moderne europeisk rettsstat.

Nok en gang svarte Zelenskijs kampanje med humor, ikke politikk. Det stivbente oligarkiets møte med postmodernistisk humor har stor underholdningsverdi. Men ukrainske velgere som vil vite mer om Zelenskijs politiske prosjekt har måttet ta til takke med to ukers kjekling.

På ferske meningsmålinger leder skuespilleren og komikeren likevel med solid margin. Mange velgere ser ikke ut til å bry seg om at han nektet å avlegge prøver hos antidopingbyrået, ikke stiller til debatt på fotballstadion slik han selv foreslo og dropper debatter.

De korrupte hodene ruller

President Porosjenkos lave oppslutning slår positivt ut for Ukrainas stagnerte antikorrupsjonstiltak: 11. april ble 38 dommere ved en ny antikorrupsjonsdomstol tatt i ed. Guvernørene i Odessa og Kherson, som er blitt implisert i henholdsvis storskala-korrupsjon og drapet på en antikorrupsjonsaktivist, står nå uten jobb.

Flere korrupte hoder vil trolig rulle før valget. Men Porosjenkos framstøt for å vise handlekraft mot korrupsjon later til å være for små. De komme for seint til å sikre ham fem nye år.

Det stivbente oligarkiets møte med postmodernistisk humor har stor underholdningsverdi.

Kobles selv til eks-oligark

Troen på at outsideren Zelenskij kan overvinne korrupsjon og kriminelle oligarker er sterk blant ukrainske velgere på tvers av geografiske, språklige og sosiale skillelinjer. Men Zelenskijs tette forbindelser til eksil-oligarken Ihor Kolomojskij kan ramme ham.

Gravejournalister avdekket i midten av april at Zelenskij besøkte Kolomojskij 13 ganger i utlandet i løpet av de siste to årene. Porosjenko omtaler motstanderen som «Kolomojskijs dukke».

Det er uansett viktig at den neste presidenten bidrar til å utvikle Ukraina til en moderne europeisk rettsstat. Ukraina trenger sterke institusjoner som kan håndtere alle slags presidenter, maktglade oligarker og, om nødvendig, Xenomorpher.