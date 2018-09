Show me the money, Kvalevåg!

Jeg har stått på sidelinjen som trener, lagleder og supporter når mine barn har spilt fotball, og hvert sekund har vært en fornøyelse. Økonomisk har det vært en relativt dyr affære, men for min del har jeg hatt råd til dette. Imidlertid har jeg alltid synes det er trist for de barna og deres foreldre som ikke har hatt den økonomiske muligheten til å være en del av dette fellesskapet. Derfor ønsker jeg diskusjonen rundt for høye kostnader i barne- og ungdomsidretten velkommen, men blir litt oppgitt når Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF), deltar i debatten med sin kommentar om at «klasseskillet i Norge er økende, også innenfor idretten».

Tiltaksløst

For det er vel Kvalevåg, som generalsekretær, som sitter med det øverste ansvaret for denne utviklingen? Dersom hun er så bekymret, hvorfor tar hun ikke tak i dette og gir mer midler fra NIF til barn og unge, og hvorfor øremerker hun ikke mer av pengene hun sender videre til særforbundene til breddeidretten? Det er bra at hun prøver å påvirke Trine Skei Grande til å bevilge mer penger til idretten, men gitt dagens disponering av midlene er det vel heller mer usikkert om økte bevilgninger noen gang vil komme breddeidretten til gode.

Det er trist for de som ikke har råd til å delta.

Dersom man går årsrapporten til Norges idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund etter i sømmene, er det forsvinnende lite som blir allokert til breddeidrett. Her er det fokus på Olympiatoppen, landslag, diverse World Cup-arrangementer og støtte til kretsene. I tillegg er det i idrettsforbundet, i særforbundene og i kretsene et utall ansatte og drøssevis med komiteer og utvalg som koster en masse penger.

Vis oss de virkelige tallene

Kvalevåg vil sikkert peke på Tippemidlene som går til skianlegg og kunstgressbaner rundt om i landet. Dette er bra, men man må jo også kunne si at det er vanskelig å utøve idrett uten idrettsanlegg. Derfor er støtte til dette et minimum av hva man kan forvente.

Baneleie, dommerutgifter, fotballer, cuper og isposer har vi alltid betalt selv.

Jeg etterlyser en debatt hvor realitetene i Idretts-Norge blir diskutert. Vis oss hvor mye NIF og særforbundene egentlig bevilger til breddeidretten i Norge, og vis oss hvor mye dette utgjør av administrasjonskostnader og toppidrett. Dersom de er ærlige i denne analysen tror jeg alle vil bli sjokkert over hvor lite som blir bevilget til barn og unge.

Kulturministeren må ta grep

Trine Skei Grande har nå klart og tydelig uttalt at det ikke kommer mer penger fra staten, og da må NIF, deres særforbund og kretser effektivisere driften, samt diskutere økte bevilgninger til bredden. Dersom man holder fast ved dagens tildelingspolitikk så bør man også klare å stå rakrygget og si at toppidrett er prioritert fremfor breddeidrett.

Jeg tror personlig at toppene i Idretts-Norge er uegnet til å foreta disse endringene, og at statsråden bør øremerke mer av midlene til barn og unge slik at man er sikre på at de blir ivaretatt på en god måte.

Lekende barn med ball og på ski er greie å ha når festtalene skal holdes.

Lekende barn med ball og på ski er greie å ha når festtalene skal holdes, og medlemstall i idrettslag er hyggelig å vise til når årsrapporter skal lages. Jeg har som sagt stått på sidelinjen og heiet på mine barn i mer enn 15 sesonger, og kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har sett noe til de pengene som det offisielle Idretts-Norge sier de bevilger til breddeidretten. Baneleie, dommerutgifter, fotballer, trenerutgifter til profesjonelle trenere, cuper og isposer har vi alltid betalt selv. Jeg er også sikker på at det er veldig mange andre som opplever det samme.

Jeg sier derfor til Kvalevåg og hennes kollegaer i særforbundene og idrettskretsene: Show me the money!

