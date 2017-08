Saken, som sto på trykk i VG 31. juli, og som handler om at statsministeren ønsker å fortsette som partileder uansett hvordan valget ender, er illustrert med et bilde av Erna Solberg i en trang, oransje kjeledress, og det er Document.nos redaktør, Hans Rustad, som har ropt høyest i sin kritikk av valg av bilde – og om tjukke kvinners påståtte lave selvtillit.

Det er ingen tvil om at det ikke er lett å være tjukk i dagens samfunn. Det er i dag verre å være tjukk enn slem, og vi sammenligner oss konstant med photoshop. Supermodell og Vouge-aktuelle Callie Thorpe snakket i forrige uke om all netthetsen hun opplever på bakgrunn av sin størrelse.

Stor uansett

Solberg har tidligere blitt kritisert for å være uegnet til å lede landet på grunn av størrelsen sin, fordi det viser påstått manglende selvkontroll. Selv har jeg mottatt både draps- og voldtektstrusler for å være feit. Så Rustad har helt rett – det er ikke lett å være stor dame i dag, og jeg vil derfor gi ham kudos for å sette kroppspress på dagsordenen, men jeg vil arrestere ham for å generalisere tjukke kvinners selvfølelse.

Noen kvinner vil sikkert synes at det var kjipt å bli tatt bilde av på en slik måte, andre ville ikke brydd seg, mens andre der igjen vil kanskje synes at det var et flott bilde. Uansett – kroppen ser ut som den gjør, og både statsministeren og jeg vil se store ut på bilder som blir tatt av oss, fordi vi er nettopp det – store.

Heldigvis har jeg andre ting å tenke på enn om jeg er oppfyller menn som Rustads krav for hvordan en kvinne skal se ut, og bryr meg filla om han synes jeg ser attraktiv ut eller ei, og jeg vil tro at Solberg, som har en langt større og viktigere oppgave enn meg, bryr seg minst like lite.

Jeg har i flere år jobbet hardt for at kvinner skal bli hørt og ikke bare sett. Det er trist at en godt voksen mann ikke klarer å se forbi statsministeren i sin oransje kjeledress, uten å forferdes over at man har trykket et bilde av henne i helfigur og kaller henne en kopi av Max Mekker og mener det er ydmykende.

Rustad glemmer det faktum at det er Solberg selv som har valgt å posere i denne dressen, og alt han kan gjøre, er å anta at statsministeren også hater dette bildet av seg selv.

Ikke sexy nok

Hans Rustad er det vi kaller for sekunderkrenket. Altså – han selv tar seg nær av noe han mener krenker noen andre. Ved å være sekunderkrenket, snakker ikke Rustad bare på statsministerens vegne, men også på alle kvinners vegne. Tror han.

Sannheten er at Rustad kun snakker for seg selv, og samtidig røper sitt syn på hvordan han synes en kvinne skal se ut når hun ytrer seg i offentligheten. Som da han kritiserte NRKs nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord for å ikke være sexy nok, da hun deltok i Debatten på NRK1 om media og fake news i mars.

Vi linker det å være slank med at man automatisk er pen, smart, flink og vellykket, mens om man er tjukk er man stygg, dum, skamfull og ulykkelig. Slik fremlegger også Hans Rustad det, i sin omtale av Erna Solberg, når han sier at man som kvinne må være slank for å være vellykket, eller en «vinner», som han kaller det.

Han sier videre at det å ha en bra kropp er viktig for kvinner, og skjønner ikke at det er menn som ham og slike utsagn som gjør at vi kvinner er redde for å ikke bli oppfattet som bra nok hvis vi ikke fyller kravene for hva menn liker.

Jeg vil våge å påstå at ingen hadde reagert på dette bildet dersom det var en mann eller en tynn kvinne som poserte på samme måte.

Menn kan i større grad se ut som de vil og likevel bli tatt på alvor, mens en tynn kvinne vil ha en langt større seksuell kapital, og fyller samfunnets forventninger av en idealkropp.

Når menn som Rustad i tillegg gnir det inn med at å trykke bilder av feite folk er manglende folkeskikk, tror jeg vi har nådd kjernen for hva debatten faktisk handler om.

Feite folk skal ikke synes

Dette har jeg fått høre i alle år siden barneskolen, og får fortsatt høre hvis jeg er ute en tur på byen en sen lørdagskveld. Jeg er for stygg til å synes, burde holde meg inne, eller slanke meg så noen vil ligge med meg.

Rustad sier at Solberg «heldigvis» har en mann som elsker henne, og jeg lurer på hva pokker dette har med politikken hennes, og beviser at kritikken av dette bildet ene og alene handler om at statsministeren er en tjukk dame, med en lav seksuell kapital i hans øyne, og at siden han ikke synes hun er attraktiv, burde han slippe å se henne på denne måten.

Jeg håper Erna Solberg rammer inn bildet og ser det jeg ser – en sterk og arbeidsom kvinne, og ikke minst et forbilde, på lik linje med Gro Harlem Brundtland, for alle kvinner i politikken. Og jeg stemmer ikke Høyre engang, men jeg har ikke på meg body shaming-brillene, og klarer å skille sak og person.

Hvis det å se et bilde du ikke anser flatterende av statsministeren får deg til å stemme for eksempel SV fordi du synes rumpa til Audun Lysbakken er fin, da bør du kanskje vente til neste valg med å stemme.

Politikk handler om nettopp det – politikk, og hvem du synes virker mest skikket partimessig til å styre landet.

Ikke om partilederens buksestørrelse eller sex appeal.

