Se deg i speilet!

Det er ikke første gangen vi ser slikt fra Listhaug og hennes meningsfellers side. Er man asylliberal har man sikkert blitt utsatt for dette før. Man har kanskje fått høre at man er landsforræder, bryr seg mer om sin egen godhet enn om landets fremtid eller at man støtter terrorisme. Lista er sikkert lang. Justisministeren og hennes støttespillere bør slutte med det. De bør skamme seg.

Erna Solberg er vel flink til å holde seg på trygg avstand fra sin justisministers mest brennbare uttalelser.

Bedriten taktikk på begge sider

Det er også bemerkelsesverdig at statsminister Erna Solberg ikke er i stand til å ta aktivt avstand fra noe som til de grader tråkker utenfor akseptabel retorikk. Det er også tidligere blitt påstått at Erna Solberg er vel flink til å holde seg på trygg avstand fra sin justisministers mest brennbare uttalelser. De som har hevdet det, har utvilsomt fått sin analyse bekreftet denne helgen.

Men mange sitter i glasshus, og det kan være på tide for politikere på begge sider, å se tilbake på hvordan man selv har debattert. I løpet av helgen har jeg sett at flere av dem som har vært mest ivrig på å fordømme Listhaug, er folk som selv har en lang histire med å debattere på akkurat samme måte, ved å klistre bedritne motiver til sine meningsmotstandere. Ingen nevnt, ingen glemt.

Sannheten er at Listhaug ikke har noe å lære bort til sine politiske motstandere.

Er du kritisk til innvandring, så kan du fort ha blitt kalt både rasist, nazist og islamofob. Og kald og kynisk. Driter du i at flyktninger drukner? Kanskje du egentlig vil at de skal drukne på vei over Middelhavet? Hater du egentlig alle, kvinner og barn også?

Sentrum skremt bort fra debatten

Nå sitter det sikkert mange og rister på hodet. Vi, like ille som Listhaug? Aldri!

Sannheten er at Listhaug ikke har noe å lære bort til sine politiske motstandere. De kan denne taktikken fra før. Det så jeg flere tilfeller av det på min egen Facebook-vegg i helgen, uten at jeg skal nevne navn.

Men her er et ubehagelig tillegg: det er du – som ble forarget over Listhaug i helgen, men som debatterer på samme måte selv – som har skremt bort det fornuftige sentrum fra å delta i debatten. Kjeft fra Listhaug og andre fra Frp, er det ingen som blir skremt til taushet av. Men du, og dere i de moralsk overlegne venstrepartiene, som bedriver moralsk fordømming over en lav sko, har faktisk gjort adskillig mer skade.

La oss slå et slag for å krangle mot den beste versjonen av sine motstanderes argumenter.

Steelmanning

Det er du som har trukket luften ut av lungene til nettopp de vi gjerne skulle hatt front and center i innvandringsdebatten fra første dagen den begynte. Det er også du som har slitt ut folks evne og vilje til å vri seg i moralsk forargelse med en gang noen sier noe du ikke liker. Trenger du eksempler på det, så leser du min bok ”Vikeplikt for høyre”, eller Institutt for Samfunnsforsknings bok ”Boundary Struggles”. Da får du nok av eksempler å tygge på.

La oss slå et slag for det nordamerikanerne kaller steelmanning: å krangle mot den beste versjonen av sine motstanderes argumenter. Og kanskje – bare kanskje – anta at de faktisk mener nettopp det de sier at de mener. Ikke mer. Og ikke mindre. Dette blir litt enklere om man sier det man mener, og om man mener det man sier. Mens man samtidig antar at alle andre gjør det samme. Jeg er altfor dårlig på dette selv. Men jeg var verre før, og jobber med å bli bedre dag for dag.

Dette blir litt enklere om man sier det man mener, og om man mener det man sier.

Nå setter jeg meg tilbake og avventer hvilken side av denne debatten som benekter mest at de selv driver med stråmannsbygging. Jeg har en viss mistanke om hvem som vinner den kampen.

