Se - det grønne skiftet skjer rundt deg akkurat nå

Se deg rundt. Elbilene suser lydløst forbi, elbussene ruller inn i stadig flere byer, fergene blir elektrifisert i rekordfart, Norge kan bli testland for elfly, og i sommer døpte Erna Solberg en elektrisk fritidsbåt. Og et hybrid cruiseskip.

Dette er bare noen få eksempler som viser at transportbransjen er i full gang med omstilling fra fossilt til fornybart. Dette hadde ikke skjedd av seg selv.

Matbutikker setter ned prisen på varer som nærmer seg utløpsdato, de selger brød i mindre størrelser og det er fritak for moms på mat som gis bort til veldedighet. Slike grep bidrar til å redusere matsvinn, noe som er bra for kloden vår. Dette hadde heller ikke skjedd av seg selv.

Vi skal stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Hus og bygninger kan ikke varmes opp med mineralolje lenger, unødvendig engangsplast blir forbudt, og Norge har fått på plass en global avtale for å bekjempe søppel i havet. Samtidig hjelper vi land med å bygge avfallshåndtering, slik at plasten ikke skal renne ut i havene våre.

Lettvinte påstander

Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap på UiO forsøker i en kronikk å gi inntrykk av at regjeringen klimapolitikk er å «fortsette slik vi alltid har gjort.» Problemet er bare at det ikke stemmer.

Jeg er glad for at Endsjø er opptatt av klimasaken. Det er jeg også. Vi er avhengig av økt klimabevissthet blant folk skal vi lykkes med det grønne skiftet og bli et lavutslippssamfunn.

Men å påstå at regjeringen løser klimakrisen med mindre klesvask og elbil blir litt vel enkelt. Tvert imot leverer vi klimapolitikk for alle sektorer, fordi alle sektorer er nødt til å kutte.

Det skal være lønnsomt for folk å velge grønt.

Derfor har vi en historisk klimaavtale med landbruket. Derfor har vi laget plan for hvordan skipsfarten kan kutte halvparten av sine utslipp innen 2030. Derfor har vi et eget Co2-fond for næringstransport. Og derfor satser vi stort på karbonfangst og lagring.

Gjør det lurt å velge rett

Cirka 80 prosent av norske utslipp er omfattet av avgift eller kvoter, og regjeringen gjør det dyrere å forurense for hvert år som går. Vi bygger politikken på prinsippet om at forurenser skal betale, og det skal være lønnsomt for folk å velge grønt.

Det betyr at det også blir mer lønnsomt å utvikle og bruke teknologi som reduserer utslipp.

Klimakrisen kan bare løses gjennom globalt samarbeid, men Norge skal også kutte egne utslipp betydelig, raskt og tilstrekkelig.

Vi skal omstille hele samfunnet, bransje for bransje, og tenker nytt i bygd og by. Det grønne skiftet krever mye av oss, men la oss ikke late som vi ikke er godt i gang. Skal vi få folk med oss på en omstilling som skal være bærekraftig, må de også oppleve at dette er en endring til det bedre, med bedre måter å løse ting på.

Vi leverer klimapolitikk for alle sektorer, fordi alle sektorer er nødt til å kutte.

Grønn økonomi

Når det er raskere og mer praktisk å bruke kollektivtrafikk istedenfor bil, velger folk kollektivt. Det er bra for klima og bra for folk. Slik kan det grønne skiftet være en fantastisk mulighet for Norge til innovasjon, utvikling av ny teknologi og bedre måter å gjøre ting på. Det er dessverre ikke nok idealister i verden til å løse klimakrisen.

Derfor må politikken innrettes slik at også dem som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer velger de grønne løsningene, fordi det er det beste valget.

Det er ingenting som tyder på at verden vil ha mindre behov for energi i fremtiden. Tvert imot. En milliard mennesker lever uten energi i dag. Vi må derfor produsere mer grønn energi og erstatte flere fossile energikilder på sikt. Hvis vi i Norge ikke omstiller oss kan vi tape arbeidsplasser, gå glipp av nye næringer og økonomisk utvikling. Vi skal stoppe utslippene, ikke utviklingen.

Transportbransjen er i full gang med omstilling fra fossilt til fornybart. Dette hadde ikke skjedd av seg selv.

Ett eksempel: Havvind kan bli et stort og fornybart industrieventyr for Norge. Regjeringen har allerede foreslått å åpne områder for havvind og vist at vi er villige til å bevilge penger som starthjelp. Tirsdag denne uken arrangerte Erna Solberg et toppmøte for havvind, for å diskutere med industrien hva som er neste steg.

Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien og kutte klimagassutslippene uten at den økonomiske veksten stagnerer.

Den utfordringen tar denne regjeringen.

