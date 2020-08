Reiseposørene

Globetrotter og forfatter Gunnar Garfors har reist i alle land i verden minst to ganger. Fint for ham.

I ytringen «Saueflokk på tur» kritiserer han andre for å reise i flokk.

Han mener Norges-ferie og koronaviruset har avdekket at reisearrogansen vår ikke bare gjelder i utlandet, men også i Norge.

Garfors bruker ganske sterke ord om nordmenn som ferier i eget land fordi de ikke fikk reist til Syden, og sprer stigmaet om at Syden-turister er fyllefolk som ikke kan å oppføre seg.

Og nå har de, gud forby, tatt med seg denne oppførselen hjem til eget land.

Vi liker å reise, men liker ikke at andre gjør det.

Garfors har neppe vært i Syden selv. Slike reisemål nok ligger under globetrotterens verdighet. Han er jo ikke en del av saueflokken, må vite.

Visst er han del av en saueflokk. Han tilhører den ganske store flokken av reisende som ikke liker at andre gjør det. De synes for eksempel at Angkor Vat i Kambodsja er et flott sted. Det er bare så synd at andre også reiser dit.

Han er en av ganske mange som mener at «de andre» ikke har skjønt det. De reiser til feil steder, og dessuten kan de ikke oppføre seg når de er der.

Han, og sauene i hans flokk, derimot, de kan det.

Globetrotter-sauene skaper sin felles identitet gjennom sin verdensvante og nedlatende omtale av «de andre» turistene.

Spar meg for globetrottere som ser på vanlige reisende som en saueflokk.

At noen ønsker å bruke ferien sin til hvile og ro på en solseng mens barna koser seg i bamseklubben, burde ikke plage noen.

Nå slår han også et moteriktig slag for miljøvennlig «slow travel», noe som er litt underlig å høre fra en fyr som har reist jorden rundt på 56 dager for å slå en hurtigreiserekord.

Det var neppe en særlig miljøvennlig tur?

Det er først nå etter at han selv har sett, og posert i, alle verdens land minst to ganger at folk bør reise mindre av hensyn til klima.

Jeg må innrømme at jeg i noen grad selv tilhører «flokken hans» av turistkritiske turister.

Jeg synes det er flott at Garfors har reist mye, og jeg må innrømme at jeg i noen grad selv tilhører «flokken hans» av turistkritiske turister.

Jeg har heller ikke vært særlig mye i Syden, men har stor forståelse for at folk vil ha enkle ferier. At de velger kjente reisemål der alt er vel tilrettelagt for at det skal bli så avslappende som mulig.

Syden-, Prekestol- og Lofot-turistene er i stor grad småbarnsfamilier som vil ha det enkelt og komfortabelt når de endelig har litt fri. At det finnes aktiviteter som passer alle aldre, at det er lett å finne overnattinger med plass og mat til både liten og stor.

Det gjør det gjerne på steder som mange reiser til, det er derfor så mange reiser dit.

Hva er så galt i å ville ha en ukomplisert og avslappende ferie?

Å gå over Besseggen eller å få stå på Trolltunga er flotte og unike opplevelser som det ikke er rart at mange oppsøker. Det er kjente og populære reisemål, nettopp fordi de er ekstraordinære.

At mange kommer dit samtidig, skyldes vel at de fleste har ferie, og dermed mulighet til å reise, til samme tid.

I mange år har myndigheter, reiseliv og reisevante ønsket at nordmenn skulle reise i Norge, at de fikk se dette flotte landet og ikke minst tok turen til spektakulære reisemål som Lofoten.

Når nordmenn endelig reiser på Norgesferie, gjør de det på feil måte.

De reiser ikke på den riktige måten. De kan ikke oppføre seg. De flokker seg for mye.

Jeg tror faktisk ikke det er helt sant at «saueflokken» ikke kan oppføre seg. Jeg tror de aller fleste nordmenn som i år reiste til Lofoten eller gikk over Besseggen, oppførte seg helt eksemplarisk.

De fleste plukket med seg søpla si og lot være å bæsje på stien. At noen ikke kan oppføre seg, er jo ikke noe nytt. Tullinger finnes overalt.

Jeg håper virkelig at globetrottere, som Garfors, også i fremtiden får mulighet til å reise enda mer til bortgjemte og ukjente steder rundt på kloden.

Jeg håper at de gjennom sosiale medier og bøker kan fortelle oss om steder verdt å besøke.

Det jeg også håper, er at Garfors, og andre, kan gjøre én ting: Slutt å kritisere folk for ikke å reise til rett sted, på riktig måte.

Kan vi ikke alle sammen reise dit vi vil?

Garfors skal jo være glad for at folk reiser i flokk til «kjedelige» reisemål. Så kan globetrotterne få ha de litt mer spennende stedene for seg selv, eller?

