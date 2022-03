Regjeringen taler med to sjøtunger

Norge er et havland. De første steinaldermenneskene kom til Norge sjøveien og bosatte seg langs kysten for 12.000 år siden. Siden den gang har havene vært grunnlag for bosetting, handel og velstandsutvikling.

Norge har verdens største silde- og torskebestand. Røstrevet utenfor Lofoten er det største dypvannskorallrevet i verden. Sjøfuglbestandene langs norskekysten er enorme.

Men noe er i ferd med å skje. I 2016 skrev Jonas Gahr Støre at havet er en truet art. Han hadde rett, og siden 2016 har situasjonen blitt enda verre.

Summen av oppvarming, surere hav, overfiske, plast, bunntråling, parasitter, møkk fra oppdrett og avrenning fra jord- og skogbruk svekker livsvilkårene for tare, fisk og fugl.

Oslofjorden, en av Norges mest artsrike fjorder, er døende.

Framtidig velferd forutsetter at vi bevarer og bygger opp igjen naturen.

De siste ukene har verdens ledere forhandlet om en juridisk forpliktende global havavtale. Målet er å ta vare på naturen i internasjonale havområder.

Ekspertene i det internasjonale havpanelet, som ledes av Jonas Gahr Støre og Palaus president Surangel Whipps Jr., mener at 30 prosent av verdens havområder må vernes. Regjeringen støtter dette målet.

Men der Palau har vernet 80 prosent av sine havområder, et areal dobbelt så stort som Mexico, har Norge vernet 3,6 prosent. De marine verneplanen som Stortinget vedtok i fjor, legger opp til 4,5 prosent vern.

Regjeringen og SV er enige om å verne 10 prosent av havområdene, men har foreløpig ingen plan for å nå målet.

Norge mister all troverdighet i internasjonal. havmiljøpolitikk

MDGs krav til regjeringen er derfor enkelt: Norges mål og forpliktelser for vern og forvaltning av havet må også oppfylles i Norge. Det betyr blant annet at 30 prosent av norske havområder må vernes innen 2030.

Norge har alltid vært flinkere til å signere internasjonale miljøavtaler enn til å gjøre noe som monner her hjemme. Under Jens Stoltenberg handlet norsk klimapolitikk, bortsett fra en mislykket «månelanding» på Mongstad, mest om å kjøpe klimakvoter i andre land. Norge jobber for 30 prosent vern av landbasert natur globalt, men forrige regjering leverte bare tilfredsstillende på 4 av 43 delmål under Aichi-avtalen om naturvern.

Støre vet, på solid vitenskapelig grunnlag, at framtidig velferd forutsetter at vi bevarer og bygger opp igjen naturen. Til land og til havs. Han vet at naturvern er verdens viktigste klimatiltak.

Når vi likevel bare har vernet så lite i Norge, skyldes det to ting. Den ene er at nesten alle forslag om vern av hav og kyst resolutt blir skutt ned av kommuner, fiskere, oppdrettere og oljeinteresser – og ikke minst av partiene som sitter i regjering.

30 prosent av norske havområder må vernes.

Alle er enige om at miljøhensyn er viktig, helt til det kommer i konflikt med bunnlinja for selskaper, kommuner og stat. Forskjellen på god og dårlig miljøpolitikk er om man prioriterer miljø og langsiktige livsvilkår over kortsiktige inntekter.

Den andre årsaken er at Naturmangfoldloven bare åpner for vern innenfor 12 nautiske mil fra kysten. MDG har gjentatte ganger foreslått på Stortinget å utvide lovens virkeområde til alle norske havområder, senest i forbindelse med behandlingen av Solberg-regjeringens marine verneplan. Forslaget ble nedstemt mot MDG, SV og Rødts stemmer.

Norsk havnatur får vernet den sårt trenger den dagen Jonas Gahr Støre velger å prioritere det, og den dagen han sier det samme til norske kommuner, oljeselskaper og oppdrettere som han sier til statsledere i andre land.

Nesten alle forslag om vern av hav og kyst blir skutt ned.

Norge mister all troverdighet i internasjonal havmiljøpolitikk når skiftende regjeringer systematisk nedprioriterer vern av våre egne havområder.

Den internasjonale avtalen om havvern må bli et brudd med denne flaue tradisjonen.