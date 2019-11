Regjeringen gir faen i oss, og i dag innrømmet de det

For akkurat 142 år siden, på denne dagen, ble Elsa Laula Renberg født. Det er en offisiell samisk flaggdag, fordi Renberg er den viktigste historiske personen vi samer har å feire.

Hun startet historiens første sameforening, og var reineier og en knallhard foregangsperson for samiske rettigheter. Hvordan velger da norske myndigheter å feire denne dagen? Jo, ved å gi den siste tillatelsen gruveselskapet Nussir ASA trenger for å sette i gang det omstridte gruveprosjektet i Kvalsund. Gruven som vil true både reindrift, fiskeri og sjøsamisk kultur.

I dag sto jeg opp tidlig, kledde godt på meg og dro på Natur og Ungdoms kontor. På veien så jeg butikker tapesert med «Black Friday»-reklame, og ivrige kunder som kastet seg i kjøpshysteriet. Jeg kjente at dette virkelig kom til å bli en svart fredag for en samisk miljøverner.

Jeg og mine gamle kollegaer i Natur og Ungdom bar lenker, håndplakater og bannere fra kontoret på Torggata til Slottet for å demonstrer. Dette er ikke første gangen vi gjør dette, det er siste. Avgjørelsen kom klokken 11.30 i dag, og som forventet måtte vi tåle nok et nederlag.

Kongen i statsråd avviste vår klage på driftskonsesjonen, og dermed har vi gjort alt vi kan for å få regjeringen til å snu i saken. Gråtkvalt ropte jeg i kor med de andre, «Lenge leve Repparfjorden!», mens regjeringsmedlemmene stolt kjørte forbi oss i sine fine svarte biler. Ingen tok seg bryet til å stoppe for å ta oss i hånden, og takke for kampen.

Selv om avvisningen ikke kom som noen bombe, så var det likevel noe i dagens avgjørelse som ga meg frysninger. I dokumentet med tittelen «kongelig resolusjon» konkluderes det med disse to setningene: «Tiltaket vil kunne ha negative konsekvenser for reindrift og samisk kulturutøvelse og for natur og miljø. Departementet finner likevel at de positive samfunnsøkonomiske virkningene av tiltaket sammenholdt med de vilkår som er satt for driften tilsier at konsesjon gis.».

Jeg kunne ikke tro det. Der sto det jo svart på hvitt. De anerkjenner at kulturarven vår står på spill, men gir faen. For de er villig til å risikere både kultur og miljø for å tjene penger. Det gjorde vont å lese, men likevel var det godt at det de sa for første gang stemte overens med sannheten.

Det er 40 år siden aksjonister sultestreiket for første gang utenfor Stortinget mot demningen i Alta-Kautokeino vassdraget. Mye har endret seg siden den gangen, både i riktig og gal retning. Samisk språk og kultur er definitivt mer populært enn før, og samisk stolthet vokser frem for hver dag som går. I år har vi også en artig ny milepel å feire. Før jul lanserer selveste Disney filmen «Frost 2», som i stor grad er inspirert av samisk kultur og historie. Da jeg fikk gi stemmen til en av rollene i den norske utgaven, ble jeg også invitert til en internvisning av filmen i går. Halvveis i filmen knakk jeg sammen av det jeg så. Gledestårer kom frem av det jeg kun kan tolke som en film som hyller samisk kultur. Ikke bare deler helten i filmen navn med helten vår Elsa Laula Renberg, den har også overveldende likhetstrekk med historiske samiske hendelser. Når slutten på filmen kom, gråt jeg fordi jeg så sterkt ønsker meg en lykkelig Disney-slutt også i virkeligheten.

Det samiske folket har rekordmange kamper i vente. Vi må fortsatt kjempe for at samisk kultur i det hele tatt skal ha en fremtid. Reindriften trues fra alle kanter, og naturverdiene våre er i fare.

I dag vil jeg takke vår elendige regjering for kampen, men også takke for det siste sparket de ga oss i baken. Kampen er på ingen måte over, selv om regjeringen nok en gang ga oss et slag i trynet i dag. Overraskende nok er jeg mer optimistisk enn noen gang for at vi kommer til å vinne. I dag har vår regjering innrømmet at de gir totalt faen i samisk kultur og natur og miljø. Jeg er sikker på at det fikk Elsa Laula Renberg til å snu seg i grava, men om ikke det vekker kamponden i oss alle, så vet ikke jeg. Vi er klare til å mobilisere til det jeg tror blir vår tids Alta-aksjon.

Dagen i dag vil for alltid være en samisk flaggdag, men fra nå av og til vi har vunnet kampen om Repparfjord, vil jeg heise flagget på halv stang.