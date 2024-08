Redd kattene

To kattemammaer og 12 kattunger dumpet. Fire kattunger og kattemor i en eske langs E6. Fire kattunger dumpet, to sultet i hjel. Drukner i hjemløse katter.

Historiene er mange, svært mange, og ingen av dem er unike. Katter dumpes tilsynelatende over en lav sko. Frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge har én sommerjobb: redde dumpede katter.

Men, det må ikke og det skal ikke være sånn. Løsningen er politisk, men da må Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet innse alvoret, og snu.

Senest i januar stemte Stortinget nei til Venstres forslag om innføring av obligatorisk ID-merking av katt. Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt var for, de andre imot.

I juni ble tilsvarende vedtak fra i fjor iverksatt i England. Det betyr at alle eiere i England som har katter eldre enn 20 uker gamle, må sørge for at katten er ID-merket med mikrochip hos veterinær. I 2023 innførte Sverige det samme, Danmark i 2021. Les også Kjæledyra våre fortjener bedre

Siden påske har frivillige i Dyrebeskyttelsen Norge jobbet på spreng med å redde dumpede kattunger og voksne katter. Mange av våre 25 lokalavdelinger i hele landet har ikke lenger kapasitet til å hjelpe flere.

Det er brudd på dyrevelferdsloven § 12b å «hensette et dyr i hjelpeløs tilstand». Helt konkret betyr dette at det er forbudt å overlate et dyr til seg selv i en situasjon hvor det ikke er i stand til å ta vare på seg selv, eksempelvis sette katter eller kaniner i et bur langs veien.

Obligatorisk ID-merking knytter eier og dyr sammen, og er det mest effektive og dyrevennlige tiltaket mot dumping. Engangskostnaden pålegges eier.

I mikrochipen finnes blant annet kontaktinformasjon på eier og helsedata på katten.

Om man da skulle komme forbi en tilsynelatende hjemløs katt, og man tar med katten til veterinær, kan eier lett spores opp og kontaktes.