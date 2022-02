Råd til å være bonde

Trenger vi norsk matproduksjon? Det spør jeg meg en lørdag morgen, på vei til fjøset. Jeg vet ikke hvor godt kjent krisa, som nå rammer landbruket i hele verden, egentlig er.

Vi driver et melkebruk med ammeku og sau som tilleggsnæring, i ei fjellbygd nord i Innlandet.

Hadde vi vært en vanlig bedriftmåtte vi hatt fem ansatte for å gjøre den samme jobben. Vi er to voksne, en avløser i 25 prosent stilling og fire unger, som har lært seg å hjelpe til fra de var små.

Å produsere mat er meningsfylt.

De høye energiprisene påvirker alle varer som trengs for å produsere mat. Og der andre næringsdrivende kan øke timesprisene og materialprisen for å dekke sine kostnader, har ikke bonden samme mulighet.

Prisene bonden får er bundet politisk, eller styrt via toll; en toll som også styres politisk.

Storfekjøtt er et eksempel på det. Der kan ikke prisen til bonden heves mer enn noen få kroner før prisen på et norsk slakt blir lik eller dyrere enn prisen på et importert slakt.

Og når dette skjer, vil det være billigere å importere storfekjøtt enn å bruke norske slakt.

Rundt halvparten av inntekta til bonden kommer via tilskudd. Som da også er politisk styrt. I svært mange år har målet med norsk landbruk vært større, færre og mer effektive bruk. Dette har vært uavhengig av hvem som har styrt. Men åtte blå år har satt fart i utviklinga, og tidligere landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gjorde noen grep som er irreversible.

Bonden skulle jobbe mer og være mer effektiv.

Ved å heve kvotetaket, altså at hver bonde kunne øke produksjonen, åpnet man for at melkebonden kunne jobbe mer, uten å egentlig å tjene mer. I Norge er det vanskelig å hente ut særlige stordriftsfordeler, og dermed blir mer kvote egentlig bare mer arbeid - for samme lønn.

Skjer det ikke dramatiske ting med lønnsomheten, må vi gi oss.

Det andre Listhaug gjorde var å doble konsesjonsgrensene for kylling, slik at vi fikk like mye kylling, bare produsert av færre bønder. Slik har det vært i lang, lang tid.

Jeg har dessverre ingen tro på at det blir noe særlig bedre med Senterpartiet i regjering.

Resultatet er ei næring som likviditetsmessig er helt på knærne. Svært få lever av produksjonen sin. De jobber gratis, mens det ofte er partners jobb utenfor landbruket som gir mat på bordet. Slik var situasjonen høsten 2021.

Så eksploderte det. Gjødsla har doblet seg i pris. For oss utgjør det nesten 200.000 kroner.

Uten gjødsel blir det ikke nok fôr til dyra, og vi må ha færre dyr, som gir mindre inntekt.

Strømprisen er tredoblet. For oss utgjør det 150.000 kroner i året. For å lage melk av god kvalitet, må det brukes mye varmtvann når det vaskes i fjøset. Dette kan vi ikke spare på. Viftene må gå slik at dyra får god luft å puste i.

Prisen på kraftfôr har økt betydelig. Vi bruker 400 kilo hver dag. Sparer vi på kraftfôret blir det mindre melk og oksene vokser langsommere.

Det er det ikke rom for.

Dieselprisen øker, og plastprisen øker. Nå skal renta også øke. Melkeprisen går ned, og de andre produktprisene står stille.

Jeg har ingen tro på at det blir noe særlig bedre med Senterpartiet.

I landbruket er det svært vanlig at bonden har en partner som har full jobb utenom gården. Bonden har ofte også en jobb ved siden av. Men det sier seg jo selv at en vanlig lønning som normalt brukes til «mat på bordet» ikke har mulighet til å demme opp for slike kostnader.

For vår del har vi heller ikke den inntekta i ryggen. Men vi skjønner jo godt at dette ikke er en farbar vei. Skjer det ikke dramatiske ting med lønnsomheten, må vi rett og slett gi oss.

Hvilket jo er synd, for vi har gode tall sammenlignet med bønder som driver som oss. Vi har utdannelse innen faget, kurses jevnlig og har både kollegaer og rådgiverapparat.

I tillegg ønsker vi å være bønder.

Å produsere mat er meningsfylt. Å ta imot nytt liv og dyrke jord er en god måte å leve på.

Bønder er attraktiv arbeidskraft, så å få en annen jobb bør gå ganske greit.

Problemet er at vi ikke er alene. Dette er tanker som svært mange bønder jeg har snakket med har.

Det har vært stritt før, og alle som driver i landbruket vet at det gjør man ikke for å bli rik, men slik det er nå vil det ikke være mulig å drive videre.

Døgnet har bare 24 timer, og de fleste av dem er i bruk allerede. Vi kan ikke ta enda en jobb.

Og så tenker jeg at det kanskje er like greit. Det er ikke mitt, eller alle andre bønders ansvar å sørge for at folk har mat på bordet. Det ansvaret hviler på hver enkelt, når de stemmer inn sine politikere. Og politikerne har et stort ansvar når de får beslutningsmakt.

Trenger vi norsk matproduksjon?

Jeg mener at vi skal ha matproduksjon i Norge, og at det er viktig. Både her og nå, og i beredskapssammenheng.

Produksjon tar tid. Ei ku er over 2 år gammel før den produserer melk. Og da går det enda et år før den har produsert en slakteferdig okse. Jeg vet at jeg alltid vil kunne produsere mat til meg selv og mine nærmeste. Spørsmålet er jo om jeg skal produsere til flere enn oss?

Fine tall og løfter i valgkamp og Stortingsmeldinger betaler ingen regninger. Det gjør ikke idealisme heller.

Jeg har ikke svarene, men jeg er bekymret for at det neste året vil vise oss om det er viktig med innenlands matvareproduksjon.

Vi er først og fremst engasjerte matprodusenter. Forhåpentligvis også i årene som kommer.