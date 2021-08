Prioriter ungdommen!

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De har tapt så mye det siste året, ungdommene.

Hverdagen har vært uforutsigbar. Det sosiale livet har stått på vent. De har tapt skolegang og lærdom. De fortjener en normal høst når skolen starter.

Allikevel er det ungdommene som blir prioritert sist i vaksinekøen i Norge. Til tross for at vi har vaksiner mot korona som er godkjent fra 12 års alder.

Jeg møter ungdommer på Barne- og ungdomsklinikken som frykter at det sosiale livet som vi vet er så viktig for dem, heller ikke nå skal kunne bli mer som normalt.

Ungdommen må fortsatt vente på informasjon om når det er deres tur. Til langt etter skolestart. FHI skal komme med en anbefaling først i september. Skolestarten er rett om hjørnet.

Dersom ungdom skal tilbys vaksine, bør det skje fortest mulig.

Samtidig snakkes det om en fjerde smittebølge. Og utrolig nok forteller Aftenposten oss at 34000 vaksinedoser i Oslo er i ferd med å gå ut på dato.

Det krever enorme ressurser å få satt disse vaksinene i løpet av kort tid fordi mange over 18 år er på ferie akkurat nå. Hvorfor ikke tilby 16 åringene en første dose?

De fleste ungdommer i Norge blir sannsynligvis ikke alvorlig syke av covid-19, men noen som smittes, kan bli det.

Noen kan få langvarige plager. Noen kan bli innlagt hos oss på Barne- og ungdomsklinikken. Flere vil få fravær fra skolen og tape enda mer sosialt.

Biologisk sett er det lite som skiller en 16-årings kropp fra en 18-årings, bortsett fra utviklingen av hjernen. Det er derfor vanskelig å forstå at man ikke kan tilby vaksiner til 16 åringene.

Det siste året har vi sett en økning i innleggelser av ungdommer med alvorlige forgiftninger, selvmordsforsøk og spiseforstyrrelser. Det er nærliggende å tenke at dette henger sammen med den sosiale nedstengningen i Norge.

Nå har vi kommet til et punkt i pandemien der en rekke smitteverntiltak innebærer ulike retningslinjer for vaksinerte og ikke-vaksinerte. Da må også de sosiale konsekvensene av å ikke vaksinere ungdommer veie tungt når man prioriterer fordeling av vaksiner i Norge.

Rent medisinsk kan man veie risiko for alvorlig forløp av covid-19 mot faren for sjeldne bivirkninger av vaksinen. Begge disse gruppene vil være svært små.

Men forskjellen på å enten få tilbake et normalt sosialt liv eller starte nok et semester med smittevernrestriksjoner vil bety mye for alle landets ungdommer, og hver uke teller for dem nå omkring skolestart.

Dersom ungdom skal tilbys vaksine, bør det skje fortest mulig.

Mine nordiske ungdomslegekollegaer forteller at i Finland har de startet med vaksinering av ungdommer fra 16–19 år i juli. Ved skolestart får også 12–15 åringer tilbud om vaksine. Svenskene har startet med vaksiner til alle fra 16 år.

Hvorfor velger vi i Norge å vente?

Dette er ikke noe å vente på. Kom igjen! Akkurat nå er det ungdommenes tur til å få tilbud om vaksine.