Presset på Grande, ansvaret på Listhaug

Forhandlingsrommet i den rødmalte brakka på Granavolden Gjæstgiveri er dekket med PSTs spesialfilm så ingen skal kunne se inn.

Problemet for forhandlerne er at det snart er avgjørende at folket får øye på hvert av partienes tydelige gjennomslag når en plattform måtte bli presentert.

Et gjennomslag vil si noe hvert enkelt parti

udiskutabelt kan presentere som sin egen seier,

kan vise frem som ny og tydelig politikk

kan si at ville sett annerledes ut om ikke nettopp dette partiet hadde sittet rundt bordet,

vil høste begeistring blant egne velgere

kan oppnå på bekostning av andre partiet, også dem i rommet. Da er ikke det nødvendigvis å forakte.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har kjempet om fotavtrykk i en ny regjeringsplattform siden 2. januar på Hadeland. Her fra pressetreffet første dag av forhandlingene. Fv. Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

Venstre avhengig av konkret klima-seier

Og her er vi ved kjernen for hvorfor regjeringsforhandlingene nå pågår såpass på overtid at hotellresepsjonen på gjestgiveriet ved de to middelalderkirkene må omplassere gjester fordi det ikke er plass i herberget likevel.

Lars Nehru Sand da forhandlingene startet: Kastes til løvene

Listhaug og Grande er de viktigste politikerne i Norge de neste timene. Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK

I fjor var det Venstre som hadde nyhetens verdi og skulle måles og veies. I år er det KrF. Og Venstre litt mer i sentrumskameratens skygge.

Derfor er presset nå stort på Trine Skei Grande som må ha nye gjennomslag. Hun kan ikke vise til at Venstre fikk mye i fjor. Det har null verdi nå, særlig når KrF har angrepet viktige liberale holdninger og seiere for Venstre, som ruspolitikken og abortloven. Mens Frp har villet stramme inn innvandringspolitikken ytterligere.

Da er det er avgjørende for Grande å få et gjennomslag som ikke bare er «vi unngikk å måtte gi fra oss». Hun er helt avhengig av et gjennomslag som er en blank seier. Venstre har vært opptatt av et tydelig klimagjennomslag som monner. Ambisiøse klimamål er det nok av, utslippsreduksjoner i faktiske tonn kutt er det som betyr noe.

Myrvern kan ikke være Det Store Klimasvaret når Jeløya-plattformen skal reforhandles etter FNs 1,5 graders rapport.

Venstres landsstyre har levert en konkret og veldig lang liste med krav og mål for forhandlingene. Antakelig er listen vel så godt egnet til å påføre seg nederlag, som å prioritere gjennomslag.

Ambisiøse klimamål er det nok av, utslippsreduksjoner i faktiske tonn kutt er det som betyr noe. Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK

Grande har vært frustrert over Venstres mulige manglende gjennomslag gjennom forhandlingene og ikke minst den siste helgen, etter det NRK forstår. Det er forståelig at et parti under sperregrensen og i skyggen av en forhandlingspartner opplever et enormt press gjennom forhandlingene. Grandes parti har fått ekstremt lite ut av det første året som regjeringsparti.

I morgen må Grande overbevise Venstre om at forhandlingsresultatet er bedre for Venstre å styre på enn fjorårets. Presset er på henne.

Frp avhengig av strammere innvandringspolitikk

Frp definerer det selv som avgjørende med en innvandringsseier. Lavere skatter og avgifter vil Høyre også ha. Bedre samferdsel vil alle ha. En strammere innvandringspolitikk er nå det svært krevende, men enda mer avgjørende, for Frp å få gjennomslag på.

Nestleder og forhandler Sylvi Listhaug må kunne stå skolerett for partiorganisasjonen og med hånden på hjertet si at den nye plattformen har strengere innvandringspolitikk enn Jeløya-plattformen fra i fjor. Hvis ikke vil jo den være like bra for Frp å regjere på, vil enkelte kunne hevde.

Listhaug er nå svært viktig for å dempe et opprør blant regjeringsskeptikerne i Frp. For disse er ikke det verken tilstrekkelig eller overraskende at Siv Jensen stiller seg bak plattformen, det er av betydning at Listhaug går god for den og mener Frp har fått store og tydelige gjennomslag.

Listhaug må kunne stå skolerett for partiorganisasjonen og med hånden på hjertet si at den nye plattformen har strengere innvandringspolitikk enn Jeløya-plattformen fra i fjor Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK

Paradoksene er da at Listhaug, som forlot regjeringen Solberg, nå definerer dens videre liv. Hun som halve KrF advarte mot et halvår til ende, sikrer partiets makt-skjebne.

Dette har også DNs Kjetil Alstadheim adressert ved innledningen til forhandlingene. Nå er det mer tydelig enn noen gang.

For Frp er det også viktig å kunne snakke høyt om innstramningstiltak som seiere å profilere dem på inn- og utpust. Da risikerer man selvsagt at etterlatt inntrykk blir at dette er vanskelige tap for KrF og Venstre å svelge. Enkelte Høyre-folk kan sikkert tenke at det ville vært best for den borgerlige husfreden om innvandringstrykket fra Frp ble noe dempet. Ser man Frps oppslutning på meningsmålingene, skjønner man at det ikke kommer til å skje. Kombinert med at fløypartiet føler det alltid er de som må gi seg når regjeringen skal utvides mot sentrum, forsterkes inntrykket.

Forhandlingsutvalget for regjeringsforhandlingene møttes onsdag til sitt første møtepå Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Regjeringspartiene høyre, Frp og Venstre innleder forhandlinger med KrF håp om å danne en borgerlig flertallsregjering. Fra Venstre. Audun Rødningsby (V) Ola Elvestuen (V), Trine Skei Grande (V) Terje Breivik (V), Olaug Bollestad (Krf), Kjell Ingolf Ropstad (Krf) Eirik Lunde (Krf), Jorunn Hallaråker (Krf), Bent Høie (H), Jan Tore Sanner (H), Erna Solberg (H), Hans Andreas Limi (Frp), Sylvi Listhaug (Frp), Siv Jensen (Frp) og Ketil Solvik-Olsen (FrP) Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Samtidig, jo mer Frp presser på for innvandringsgjennomslag, jo viktigere blir det for Venstre med et klimagjennomslag. Og jo mer smertefullt et klimagjennomslag for Venstre er for Frps velgergrupper, jo viktigere blir det for Frp med innvandringsgjennomslag. Man kan jo forstå at dette ikke ble ferdig på tiden.

Selv i Frp finnes dem som mener Frp må profileres sterkere på andre saker enn stram innvandringspolitikk for å være et bredt parti.

Listhaugs godkjentstempel er avgjørende for Frp-gruppa. For første gang er hun en del av partiledertrioen. Ansvaret er på henne.