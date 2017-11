Porno på skolen

Barn har alltid vært fascinert av nakenhet. Hvis noen kom over et pornoblad i barndommen min, ville alle se. Alle barna sto i ring for å titte på de glansede sidene.

Nå har alle barna fått smarttelefoner. Og i barneskolen brukes iPad i undervisningen. Når skolen leverer ut lesebrett, deler de ikke bare ut et læringsverktøy, de gir barna et potensielt pornoblad. Det samme gjelder når foreldrene gir barnet sin første smarttelefon. Det har verken skolene eller foreldre forstått.

Faren ved teknologi

Teknologi er en viktig del av fremtidens undervisning, og alle barn må lære seg å beherske datamaskinen. Og smarttelefonen er en stor del av barnets sosiale liv. Men skolen og foreldrene må forstå farene. De må innse at barna kan komme til skrive «porn» på «Google» og trykke «search». Og de kommer til å søke ufattelig mye i en verden uten begrensninger.

Vi ga jo ikke barna våre en stor mengde pornoblader for femten år siden.

Jeg jobber til daglig som politietterforsker. For en tid tilbake kom en svært bekymret mor til Politihuset. Sønnen gikk på en barneskole som bruker iPad i undervisningen. En medelev viste sønnen dyreporno, en kvinne som har samleie med en hest. Moren fortalte at sønnen ikke har klart å sove på flere dager siden hendelsen. Han får ikke de sterke bildene ut av hodet.

Farene på internett er større for barn enn for voksne. Barn er av natur nysgjerrig og utforskende, de vet ikke hva som kan være skadelig for utviklingen.

Som voksen vet du at det finnes ekstreme former for porno, men du vet at du ikke bør se det. Den forståelsen er ikke like godt utviklet hos et barn. Derfor kan et barn på elleve år se på mye verre porno enn en voksen på 27 år.

De voksnes skyld

Men det er ikke barnet som skal forstå hva det ikke bør søke på eller se på, det er aldri barnets feil. Det er de voksnes skyld, det er skolens unnfallenhet. Ved å bruke datamaskiner og lesebrett i undervisningen, ved å kjøpe den første smarttelefonen, følger et enormt ansvar.

Når skolen leverer ut lesebrett, deler de ikke bare ut et læringsverktøy, de gir barna et potensielt pornoblad.

Skolen og foreldrene er faktisk nødt til å snakke med alle barna om sex og porno. Om alt det som finnes på internett, siden de gir barna nøkkelen til døra.

I tillegg til samtalene, må det legges hindringer for barnets søken på internett. Tilbyderne må lage filtre som skolene benytter. Foreldre må kunne gi barna abonnementer med sperrer. Det finnes ikke i Norge i dag.

Filter

I Europa er det kun Storbritannia som har tatt tak i problematikken, de skal innføre alderssertifisering på pornografiske sider fra og med april 2018. Men prosessen er vanskelig, EU har ment at slike filtre er diskriminerende. Per nå er filtrene i Storbritannia ulovlige etter gjeldende EU-rett.

Det er de voksnes skyld, det er skolens unnfallenhet.

Et filter eller en sperre kan sikkert omgås, men et barn kommer over grov porno ved tilfeldigheter, nettopp fordi det er så tilgjengelig, ofte er det ikke en bevisst søken. Møter de en sperre, vil mange stanse.

Vi ga jo ikke barna våre en stor mengde pornoblader for femten år siden. Vi gjemte bladene våre i et skap på soverommet.

Følg debatten på NRK Debatt på Facebook og Twitter

Kronikkforfatter og politietterforsker Eirik Husby Sæther har skrevet romanen Pornomania som handler om en ensom gutt som lider av pornoavhengighet, og som faller utenfor samfunnet.