Påfallende sprik mellom myndigheter og flyselskap

Mange flyselskaper starter nå så smått opp igjen flyvninger til utlandet.

Her hjemme varslet SAS tirsdag at de gjenåpner flyvninger først og fremst mellom de skandinaviske landene, i tillegg til ruter fra København til New York, Chicago og Amsterdam skal åpnes.

Onsdag morgen varslet Norwegian at de også nå gjenåpner flere av sine utenlandsruter, blant annet med avganger til både Storbritannia og Spania.

Flyselskapene merker at etterspørselen øker i takt med at restriksjoner knyttet til smittevern blir myket opp. Mange nordmenn vil ut og reise igjen.

Reiserådene er klare

Det samsvarer imidlertid dårlig med hva myndighetene synes du bør gjøre. De mener at nordmenn må holde seg i Norge og Norden.

For UDs reiseråd er helt klare på hva som gjelder fra 15. juni:

Alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig frarådes

Unntak fra 15. juni for områder i Norden med lav smittespredning

Du kan reise fritt i Norge.

Spriket mellom hva myndighetene råder oss til og flyselskapenes gjenåpning, er påfallende.

Trosser rådene

Så hvorfor virker det som at flyselskapene trosser myndighetenes råd?

For det første merker flyselskapene at etterspørselen etter ruter utenlands, er i ferd med å øke igjen.

Samtidig ser man at andre konkurrenter, som Ryanair, gjenåpner sine ruter. Da står man i fare for å tape markedsandeler til en arg konkurrent i et allerede knallhardt marked.

Kampen om flypassasjerene har vært beinhard lenge før korona.

Flyselskapene får også tatt inn igjen endel av de permitterte ansatte, til relativt liten risiko. I Norwegians tilfelle snakker man om ruter i juli og august, som gir penger raskt inn i kassen. Å komme så raskt som mulig i gang igjen er viktig av helt åpenbare grunner; uten inntekter kan man ikke overleve.

Risikerer å måtte klare deg selv

Men kan man reise? Bør man reise?

Reiserådene fra myndighetene er nettopp det; råd. Hvis du vil reise, så kan du det. Om du bør, er en annen sak.

For dersom uhellet er ute når du reiser til et område UD fraråder mot, kan du risikere å måtte klare deg selv – uten hjelp fra hverken ditt norske forsikringsselskap, eller fra de lokale helsemyndighetene der du er.

For selv om du som EØS-borger har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere, kan du være uheldig å møte sykehus med sprengt kapasitet i enkelte områder.

Med koronakrisen er det i tillegg flere steder som prioriterer lokalbefolkningen fremfor turister.

Ulik praksis

Når det gjelder forsikringsselskapene, er det ulik praksis. For eksempel opplyser Forsikringsselskapet If at de ikke dekker reiseforsikring så lenge det fortsatt foreligger reiseråd i store deler av verden.

Det betyr at dersom du blir frastjålet noe eller punkterer et bildekk på tur i disse områdene, da gjelder ikke reiseforsikringen.

Andre forsikringsselskaper sier at de dekker tyveri og andre forhold som ikke er korona-relatert, selv i områder UD fraråder reiser til.

Det blir med andre ord mer opp til deg selv enn noensinne å orientere seg godt før man skal ut og reise.

Og kanskje stille seg selv spørsmålet én gang til, bør jeg reise bare fordi jeg kan?