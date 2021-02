På skolen med hjertet i halsen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hva snakker vi om når vi snakker om lettelser for barn og unge? Er dårligere smittevern et godt tiltak?

Situasjonen er alvorlig og uoversiktlig. Både i øst og vest. Virusmutantene popper opp over alt – også der barn og unge samles.

Jeg går i første klasse på videregående skole i Oslo og for meg vil ikke gult nivå på skolen være en lettelse.

Tvert imot. Jeg opplevde dagene på gult nivå i fjor høst som både utrygge og uforutsigbare: Smittevernet var dårligere, fraværet var høyere og sykedagene var flere. Alltid var det noen som satt i karantene – ofte flere uker på rad.

Problemet med gult nivå er alle smutthullene. Nakstad & co. sier igjen og igjen og igjen at vi skal holde minst en meter avstand i alle situasjoner – helst to, nå som mutasjonene er her. Vi vil jo ikke at han skal si: Hold avstand, bare ikke på skolen.

På gult nivå er det unntak for regelen om avstand. Det er unntak for regelen om færre nærkontakter. På videregående har vi ikke kohorter. Vi har blandede klasser og grupper. På gult nivå har elever og lærere opp til hundre nærkontakter daglig.

Her kommer en oppfordring til alle dere (myndigheter og eksperter) som sier dere vil prioritere barn og unge: Kan dere lage en smittevernveileder som faktisk ivaretar smittevernet vårt? Ivaretar vår rett til helse og undervisning?

Det krever mer og koster mer. Gult nivå er den billigste løsningen. Kunnskapsminister Guri Melby har sagt at det ikke skal stå på mangel på ressurser, så hva skjer?

Vi vet mye mer nå enn det vi visste i april da trafikklysmodellen ble introdusert av FHI.

Vi vet for eksempel at ungdom blir smittet og smitter på lik linje med voksne.

Vi vet at unge kan være presymptomatiske eller asymptomatiske og likevel spre smitten videre.

Vi vet at det oppstår smitte på skolene og at vi kan smitte lærere, medelever, foreldre, søsken, venner.

Vi vet at den nye virusvarianten popper opp i skoler og barnehager.

Vi vet at det viktigste vi kan gjøre for å begrense smitten er færre nærkontakter og god avstand – så hvorfor gis det unntak for nettopp disse reglene på gult nivå?

Eksperter på barn og unge kan ikke bare mase om normalitet i en ikke-normal tid.

Mindre grupper og avstand forutsetter nye måter å tenke på: Kan vi for eksempel ta alle rommene på skolen i bruk – eller kan vi bruke steder utenfor skolebygget?

Kan vi ta i bruk de åpne parkene? Kan vi finne overraskende løsninger som ivaretar retten til undervisning midt i en pandemi?

Noen ord om rødt: Det er ikke sikkert at rødt nivå er så ille som noen eksperter skal ha det til. Barneombud Inga Bejer Engh og Helsesista Tale Maria Krohn Engvik sier igjen og igjen hvor ille det er for oss unge med rødt nivå på skolen.

Men sykdom, karantene og fravær er verre. Å smitte familien sin er verre. Å ha et dårlig digitalt opplegg fordi alle bare venter på at ting skal bli som normalt igjen er verre.

Rødt nivå er ikke stengte skoler. Rødt nivå er, i motsetning til gult nivå, et forsøk på å ivareta kravene til god undervisning, åpne skoler og godt smittevern på en gang. Vi går ikke på skolen med hjertet i halsen.

Ifølge NRK skal det nå forskes på de positive effektene av rødt nivå, bl.a. bedre klassemiljø og mindre mobbing.

Man kan selvfølgelig si til man blir blå i ansiktet at barn og unge trenger normalitet. Selvfølgelig gjør vi det. Men vi er midt i en pandemi. Eksperter på barn og unge kan ikke bare mase om normalitet i en ikke-normal tid.

Det er som å si at det hadde vært bedre om pandemien ikke fantes. Ja, selvfølgelig hadde det vært bedre. Men vi kommer ingen vei med å ønske at ting var annerledes.

Kom heller med gode forslag som tar virkeligheten på alvor. Og en ting til: Slutt å synes så synd på oss hele tiden. Det hjelper ingen. Minst av alt oss som er unge.

Å synes synd på er ikke det samme som å vise omsorg. Det er ikke det samme som å ta fatt i problemet og gjøre noe med det. Å synes synd på er egentlig ganske uforpliktende.

Det siste året har jeg lært at hvis alt går i svart og ingen ting blir sånn som jeg hadde tenkt kan du enten gå i kjelleren og insistere på at ingen ting blir bra før alt blir som før, eller gjøre noe helt nytt og vilt og utenom det vanlige.

Denne uken advarte Hans Kluge, regiondirektør i WHO, mot stadige nedstengninger og gjenåpninger. Han nevnte særlig spredningen av de muterte virusvariantene: «Denne stadige stengingen, åpningen, stengingen og åpningen, samtidig som vaksinene er på vei ut, må være bedre gjennomtenkt», sa han.

Hvis man virkelig vil gjøre det lettere for barn og unge, så finn opp en skole der smittevernet er på stell, der undervisningen er stabil, der skolene er åpne på den ene eller andre måten, der vi ser og blir sett, der det tilrettelegges for at vi kan møtes i mindre grupper og holde avstand i alle situasjoner.

Noen greier seg fint, andre greier ikke å stå opp av senga når vekkerklokka har ringt 15 ganger og Teams-samtalen startet for en halvtime siden.

Jeg vet hvordan det er, og jeg forsøker ikke å si at alt dette ikke er mentalt slitsomt for ungdommer, for det er det – men det er ganske mentalt slitsomt å få doble signaler også.

Å innføre gult nivå nå i byer som Oslo, der situasjonen er usikker, er et slikt dobbelt signal.

Dere sier at dere er opptatt av vår mentale helse, likevel gir dere oss lettelser som ikke er lettelser. Bare unntak fra å følge et grunnleggende smittevern.

Møt oss heller med alvor, ærlighet, og konstruktive tiltak.

Det vil være en lettelse vi kan forholde oss til.