Først gransket VG seg selv og sin egen etiske standard i saken om en dansevideo. Nå skal VG granskes av medienes egen etiske innsatsgruppe – Pressens Faglige Utvalg (PFU). En gransking som baserer seg på Sofies historie om en dans med Trond Giske på Bar Vulkan, og hennes versjon av møtet med mektige VG.

VG kan stå overfor en av tidenes mest oppsiktsvekkende fellelser i PFU.

Det kan komme til å bety en dypere rift i lakken for en avis som i årevis har smykket seg med en blankpolert, tøff, men etterrettelig journalistikk.

En avis som har hatt som første refleks at de aldri skal be om unnskyldning, fordi de ganske enkelt ikke har hatt noe å be om unnskyldning for.

Denne våren har vi sett en ny utgave av avisa VG. En avis som ikke bare gransker seg selv og beklager sin egen oppførsel overfor kilden Sofie, men som bare de siste ukene har beklaget tre andre oppslag i egen avis.

VG er på gyngende grunn. Det er opplagt ikke et bra sted å være for en avis som påberoper seg tillit, og som lever av den samme tilliten.

Nå har altså Sofie klaget VG inn for PFU. For brudd på syv ulike punkter i Vær varsom-plakaten. Hennes påstand er at VG ganske enkelt har oppført seg på verst tenkelig måte mot en kilde som ikke kjenner måten mediene jobber på.

Det som er nytt, ifølge Sofie, er at da Steiro ringte henne, var han «hissig» og at han «avbrøt henne».

Sofies PFU-klage inneholder ikke så mye nytt. Det meste kom frem i VGs egen evaluering. En selvgransking som tydelig viste hvor hands on avisas sjefredaktør Gard Steiro var da Sofie-kommentaren til dansevideoen – «så ble det litt mye» – ble publisert.

Vi visste at Sofie påstår at sjefredaktøren ikke bare var fullt innforstått med at hun ikke ville siteres med en slik setning og at sitatet ikke stemte.

VG-redaktør Steiro hadde styrets fulle tillit. Men det var da.

Da VG mot slutten av mars holdt sin pressekonferanse, for å beklage det som hadde skjedd, var det mange som lurte på om Gard Steiro kom til å bli sittende som sjefredaktør. Det ble han. Han hadde styrets fulle tillit, ifølge styreleder Torry Pedersen.

Men det var da.

Om det er slik nå? Ikke vet jeg. Men VG kan stå overfor en av tidenes mest oppsiktsvekkende fellelser i PFU. Det vakles i avisa. Det kan komme flere historier på bordet. Det er sådd adskillig tvil om sjefredaktørens dømmekraft.

I tillegg undergravde avisas politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy, sin egen arbeidsgivers beklagelser, da han holdt fast på at Sofie hadde sagt til ham at «det ble litt mye».

Men for Sofie var det ikke Giske det «ble litt mye» av.

Det var VG.