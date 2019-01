På gigantens skuldre

Det er den største nyheten som noen gang har rammet norsk fotball. Ole Gunnar Solskjær overtar som vikarmanager for verdens rikeste fotballklubb. Solskjær er treneren til Molde, laget som i fjorårssesongen tapte begge seriekampene mot nyopprykkede Ranheim.

Men erfaringene som Molde-trener er som kjent ikke Solskjærs fremste kvalifikasjon for den uventede jobbmuligheten. Solskjær har fått jobben av to grunner. Han er forgudet av tilhengerne for sin tid som spiller i klubben, og Sir Alex Ferguson vil ha ham som manager.

For dem av dere som ikke har fulgt engelsk fotball veldig tett, er den 77-årige skotten Ferguson tidenes mestvinnende manager i engelsk fotball. Han får mer eller mindre alene æren for at klubben gikk fra middelmådighet til virkelig storhet på 1990-tallet. Etter at han ga seg, har det ikke gått i nærheten så bra som det en gang gjorde, i hvert fall sportslig.

For klubben er fortsatt vurdert som den mest verdifulle i verden finansielt, som er det som strengt tatt teller i moderne, internasjonal fotball. Konsulentfirmaet KPMG anslo i fjor klubbens netto salgsverdi til over 30 milliarder kroner.

Men det finansielle vil også etter hvert lide hvis det sportslige ikke lenger er godt nok og attraktivt nok for sponsorer, tv-selskaper og publikum verden over og hjemme i Manchester. Der har misnøyen bygget seg opp med stadig økende styrke de siste årene.

Derfor måtte United til slutt avskjedige den karismatiske, pompøse og stadig mindre sportslig vellykkede portugiseren José Mourinho. Mourinho hadde brutt med alle verdiene Manchester United en gang sto for – hvor klubben alltid sto foran de enkelte personlighetene.

Det snakkes mye om krangler med enkeltspillere, men det største problemet med Mourinho var det åpne bruddet med klubbens grunnverdier.

Og som det lenge var i Rosenborg her hjemme, er det også i United: Når veiene blir for ville, går man dit man i hvert fall vet man får en form for hjelp.

Rosenborg søkte råd hos Nils Arne Eggen. I Manchester United går man til klubblegenden Alex Ferguson.

Denne gangen sa Ferguson at klubben måtte se til Norge og skottens gamle mønsterelev. For Ferguson har alltid hatt en spesiell tiltro til Solskjær. Dette har intet med det sagnomsuste mål som avgjorde mesterligafinalen i 1999 å gjøre. Skotten Ferguson har sett noe av seg selv og sin stahet, stolthet og vinnervilje i den målbevisste nordmøringen – og ikke minst hans lojalitet til klubben begge er glad i.

Ingenting av det Solskjær har gjort som trener de siste årene har vært genialt eller grensende til det. Resultatene i Manchester United-perioden hans så langt har vært gode, men overhodet ikke oppsiktsvekkende.

De er strengt tatt bare hva man kan forvente av Manchester United, motstanden tatt i betraktning.

Solskjær har åpenbart brakt en lettere sinnstilstand til United-garderoben enn det Mourinho hadde å by på, men ikke mye mer.

Det er heller ikke det viktigste akkurat nå. For han har støtte der han skal ha det. Hos han alle helst vil høre på i en fase hvor det er viktig å prøve å vise at Manchester United faktisk er en klubb med verdier.

For den skotske Sir Alex kan være i ferd med å fullføre den siste av sine bragder når han nå aktivt jobber for å få Molde-treneren permanent ansatt som manager i verdens rikeste klubb. Det er så stort kompliment som man kan få i Manchester United.

Og mens klubbens direktører sonderer markedet blant klodenes mest attraktive trenere, og bookmakere spekulerer i store navn som Pochettino, Zidane og Allegri, har en managervikar fra Kristiansund ingenting å tape. Han kan bare vinne. For løsningen på Uniteds problemer kan faktisk bli et nytt, utrolig eventyr for Fergusons egen superreserve.

Klubbens egen gigant vil ha ham, sannsynligvis uavhengig av resultater gjennom vinteren.

Så gjenstår det å se om dét blir avgjørende når de som styrer pengene og de kommersielle interesser skal bestemme hvem som skal bli klubbens permanente manager fra sommeren.

Hvis klubben velger å gå imot Fergusons vilje og ansetter en annen manager, er vi tilbake til at Molde-treneren er vikar i Manchester United frem til sesongen er slutt på forsommeren 2019.

Hvis seiersrekken bare fortsetter, kan den siste kampen for Solskjær som vikarmanager faktisk bli mesterligafinalen i Madrid 1. juni.

Hans første tilbake i jobben som Molde-trener blir da hjemme på Aker Stadion nøyaktig to uker senere.

Motstander er Ranheim.