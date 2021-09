Flere enn 84 gir flertall

Alt tyder på at dette holder seg selv om sperregrensedramaet skulle endre seg noe etter opptellingen utover natta.

Arbeiderpartiet vinner regjeringsmakten etter åtte år utenfor regjeringskontorene og et bittert nederlag i valget i 2017. Partiets krise gjennom Giske-saken og det faktum at Ap så ut til å miste fullstendig grepet over velgerne i sine gamle bastioner i Nord-Norge og Innlandet, er sakte snudd til et anstendig resultat.

Jonas Gahr Støre ville ikke overlevd som partileder dersom partiet denne gang tapte kampen om regjeringsmakt, og Støre har all mulig grunn til å feire seieren i natt, tross et resultat som ingen ville jublet for i partiets glansdager.

Nå står han foran sin hittil største utfordring som politisk leder: å forene de tre rødgrønne til en felles regjeringserklæring og regjeringssamarbeid.

Støre: – Vi greide det!

Senterpartiet jubler

Også Senterpartiet jubler etter partiets berg og dalbane-tur på meningsmålingene det siste året. Partiet fryktet at de skulle oppleve et fritt fall, etter at partiet i overmot lanserte Trygve Slagsvol Vedum som statsministerkandidat på landsmøtet før ferien.

Vedum har så langt ikke kommet med nye signaler i synet på regjeringsspørsmålet, men muligheten for et flertall mellom de tre rødgrønne partiene gjør at presset fra Ap kommer til å bli formidabelt.

Senterpartiet har også all grunn til å feire. Slik det nå ser ut er Sp representert fra alle valgdistrikt og partiets velgere forlanger betydelige gjennomslag i et nytt storting.

SV mellomfornøyd

SV gjør et noe dårligere valg enn de siste målingene tydet på, og partiet er innerst inne noe skuffet når stemmene ser ut til å gi dem et resultat på 7-tallet, tross framgang fra siste valg.

Mye tyder på at Ap klarte å lokke tilbake noen av velgerne fra SV i den siste valginnspurten. SV har et betydelig dilemma i forhandlingene em en ny regjering. Styrkeforholdet mellom Ap/Sp og SV ble mye sterkere i SVs disfavør enn partiet så for seg.

Det Audun Lysbakken kan presse med er at han kan levere den flertallsregjeringen Støre drømmer om for å kunne ha stabil styring framover. Usikkerheten knytter seg til en av de største seierherrene ved valget, partiet Rødt, som kommer inn med en stor gruppe i framgang, som kan utgøre en vaktbikkje i konkurranse om SVs velgere.

Argumentet fra SV om at Ap/Sp utgjør en grå sentrumsregjering som kan kjøre slalåm med de borgerlige,er betydelig svekket etter at hverken KrF eller Venstre får nok mandater til å skaffe Ap/Sp et alternativt flertall.

Dermed må SV vurdere om de er bedre tjent med å forhandle om budsjett og andre saker fra en posisjon i Stortinget.

Jonas Gahr Støre sammen med sine partifeller under mandagens valgvake. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Historisk gjennombrudd for Rødt

Partiet Rødt opplevde et historisk gjennombrudd i dette valget, som partiets leder Bjørnar Moxnes og hans profilerte gruppe av kandidater fra hele landet har grunn til å feire.

Den historiske arven fra kommunismen som har hindret partiet å få en betydelig vekst, er noe de nye generasjonene av aktivster ikke bryr seg om. De har sans for Rødts kompromissløse linje i kampen for svake grupper i samfunnet.

Partiets vektlegging av arbeidslivsspørsmål har skaffet partiet velgere også blant fagorganiserte. Utfordringen for Bjørnar Moxnes nye gruppe framover vil bli å få politisk gjennomslag i praksis, all den stund partiet ikke kommer i den vippeposisjon de nok drømte om.

Blått nederlag

Erna Solberg og Høyre opplevde et bittert valgnederlag, selv om partiet for lengst har innsett at regjeringsmakten kom til å glippe etter 8 år. Det var en stor seier å bli gjenvalgt etter den første regjeringsperioden, og Solberg personlig anerkjennes som en av Høyres stølrste ledere de siste tiårene.

Det spennende blir nå om partiet etterhvert vil nullstille seg og velge en ny ledelse. Svaret får vi neppe i natt.

Også Frp opplevde betydelig velgersvikt, selv om de klarte å unnga de katastrofetallene partiet fryktet for noen uker siden. Regjeringens oljeskattepakke bidro antagelig til noe av denne opphentingen. I sum er det borgerlige samarbeidsprosjektet skadeskutt, med åpen konflikt mellom Frp og Venstre og KrF.

Hvordan forholdet mellom Frp og Høyre vil utvikle seg i opposisjon til et sterkt Senterparti og en styrket venstreside i Stortinget, blir det all mulig grunn til å følge de neste årene.

Muligens kan den felles fronten mot venstresiden forene partiene i det nye Stortinget. Men først må Støre etablere sin regjering og sitt regjeringsgrunnlag.