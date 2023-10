Oppskrift på en dårlig oppskrift

I 1991 ga Roald Dahl og kona Felicity ut kokeboka I Roald Dahls kjøkken. Den inneholder blant annet oppskriften på Roalds oksehalesuppe. Suppa var sikkert nydelig, men særlig god til å skrive oppskrifter var Roald ikke.

«Hadde oppskriften vært skrevet av noen andre enn Roald Dahl, hadde den sannsynligvis ikke passert.»

Her er et utdrag:

Femten minutter før det hele er ferdig skal du hive på en masse middels store løk. Se hva du har av tørkede urter og gjør et vettugt utvalg. Ta dem du og gjestene dine liker best. Kanskje rosmarin, basilikum og litt forskjellig annet. Ha oppi ganske mye. Tre minutter før det hele er ferdig tilsetter du vann og det du skulle ha av frosne grønnsaker. Jeg foretrekker bønner, mais og erter. Hvor mye du bruker av de forskjellige tingene er opp til deg.

Hadde oppskriften vært skrevet av noen andre enn Roald Dahl, hadde den sannsynligvis ikke passert. For den profesjonelle kokken er oppskriften kanskje befriende vag, men for den gjengse hjemmekokk er den irriterende upresis. Redaktøren ville sendt teksten tilbake til forfatteren full av røde streker og med ordet Presiser! skrevet i margen.

Demokratisk og problematisk

Færre og færre oppskrifter kvalitetssikres av en redaktør. Sosiale medier og oppskriftsplattformer som Sulten og Kulina gir enhver matinteressert person med tilgang til internett – deriblant meg – mulighet til å spre oppskriftene sine. Det er demokratisk og fint. Det er mange oppskrifter der ute som fortjener et større publikum.

«Så hva skal en stakkars hjemmekokk med publiseringstrang gjøre?»

Problemet er bare at mange av de som skriver oppskriftene, ikke kan skrive, og de har ingen redaktør til å hjelpe seg. Det er en god oppskrift på dårlige oppskrifter.

Stek til de begynner og gi fra seg veske.

Pisk smøret og melisen helt hvitt i bakemaskinen til den er luftig.

Dette er to av flere fiffige formuleringer jeg kommer over på én av de nevnte plattformene.

De fleste feil er heldigvis harmløse. Leseren skjønner at det er snakk om en flytende substans, væske og ikke veske, og at det er smøret og melisen som skal bli luftig, ikke bakemaskinen.

«Gode restaurantkokker er mer presise med kniven enn de er med pennen, som kokker skal være.»

Men en dårlig skrevet oppskrift kan fort bli irriterende, for eksempel om den fører til at biffen blir tørr eller at kaka faller sammen foran øynene på bursdagsbarnet.

I verste fall kan det gå på helsa løs. Som oppskriftsutvikler prøver jeg å unngå å tenke på at jeg kan matforgifte en hel familie med en tvetydig setning.

Foto: Ole Kristian Samuelsen

Et fag som ikke kan studeres

Oppskriftsskriving er som all annen skriving: Vanskelig.

Med noen få ord skal forfatteren gi tilstrekkelig informasjon, om alt fra ingredienser og teknikker til smaker og teksturer, til at en uvitende leser skal kunne gjenskape retten på sitt eget kjøkken.

Det stiller visse krav til skribenten. Det burde iallfall gjøre det.

«Les oppskrifter skrevet av folk som virkelig kan faget.»

Dessverre kan ikke dette faget læres på et universitet. Jeg har saumfart UiOs nettsider uten å finne et eneste enkeltemne som kan gi en grunnleggende innføring i praktisk oppskriftsskriving (men det mystiske emnet Oljefiksjoner og andre energifortellinger tilbys med største selvfølgelighet).

Unngå superkokkene

Så hva skal en stakkars hjemmekokk med publiseringstrang gjøre?

Det kjedelige svaret er: Skriv mer. Oppskriftsskriving er som all annen skriving, du blir ikke bedre hvis du ikke øver. Jeg skjemmes når jeg ser tilbake på de første oppskriftene jeg publiserte, og det er et godt tegn. Det betyr at jeg har blitt bedre.

«Om du er så heldig å finne Roald Dahls kokebok, bør du kjøpe den også.»

Det morsomme svaret er: Gå i bokhandelen og kjøp kokebøker, les oppskrifter skrevet av folk som virkelig kan faget (jeg sikter ikke til meg selv). Unngå de utstilte bestselgerne, de er sjelden de best skrevne. De fleste gode restaurantkokker er mer presise med kniven enn de er med pennen, som gode kokker skal være.

Jeg anbefaler bøkene til den britiske matskribenten Nigel Slater. Ingen har beskrevet en perfekt pisket majones mer presist eller mer poetisk:

The mixture should stand – in thick, shiny peaks; it should wobble when shaken, almost like a jelly.

Og til slutt vil jeg si: om du er så heldig å finne Roald Dahls kokebok, bør du kjøpe den også. Ikke på grunn av oppskriftene, men på grunn av de gode historiene.

Tross alt, matlaging dreier seg om mer enn oppskrifter.