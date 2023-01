Opprører uten undertøy

Det er egentlig fryktelig rart at det har skjedd. At moteverdens evige rampejente skulle gjøre noe så konvensjonelt, noe så kjedelig, som å bli en gammel dame på 81, og dø fredelig av alderdom. Men det var det som skjedde da moteskaper Vivienne Westwood gikk bort 29. desember.

Hun kom fra den britiske arbeiderklassen, skjøt opp og frem og ble en trendsetter og et symbol på tidsånden på begynnelsen av syttitallet.

MUSE: Skuespiller Helena Bonham-Carter har samarbeidet med Vivienne Westwood i mange år, her i en Westwood-kjole på Oscar-utdelingen i 2015. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Det var da Storbritannia så ut som om det hadde størknet, som om hele landet stod fast i en hengemyr av økonomiske og politiske kriser, klassekonflikter, raseri, motløshet og mørke fremtidsutsikter. Og det var da Westwood og kjæresten Malcolm McLaren drev butikken SEX i King’s Road i London.

Han hadde snart plukket opp en av butikkens stamkunder, John Lydon, som skulle bli kjent under artistnavnet Johnny Rotten, og startet bandet Sex Pistols.

Hun skapte klærne som skulle bli punkens velkjente uniform: T-skjorter dekorert med pornografiske motiver, hullete bukser som ble holdt sammen av sikkerhetsnåler og dekorert med barberblader. Sadomasochistisk utstyr ble hentet frem fra mørke kjellere og båret av edgy ungdom.

SYMBOLET PÅ TIDSÅNDEN: Kjæresteparet Vivienne Westwood og Malcolm McLaren brakte punken inn i verden på syttitallet, hun med sine klær, han som hjernen bak Sex Pistols. Her er de fotografert i 1981. Foto: Richard Young/REX / Shutterstock editorial

Tegnene på skam og på fattigdom ble holdt frem som noe som skulle bæres med stolthet. Det du kunne lage selv, med småting du hadde liggende, var det gjeveste, det mest beundringsverdige.

Det hele var en langfinger til et ubrukelig establishment, til de som hadde kjørt landet i grøfta samtidig som de tillot seg å felle dommer over hva som var passende og ikke.

Det var, for sin tid, brutalt og provoserende. Enda mer provoserende var det at Westwood etter hvert blandet uttrykkene fra fetisjisme og undergrunn sammen med selve symbolene på det britiske imperiet, på tradisjoner og ærverdighet: Militære uniformer, rutete kostskoleskjørt, og de draperte, gammelmodige kjolene som designer Norman Hartnell hadde skapt for dronning Elizabeth.

IKONISK: Jamie Reids bilde, som ble omslaget til Sex Pistols' «God Save the Queen», er et av musikkhistoriens mest berømte cover. Foto: PETER MUHLY / AFP

Særlig det kongelige var et yndet mål for Westwood, McLaren og kretsen rundt dem. En måned før dronning Elizabeths sølvjubileum i 1977 ga Sex Pistols ut singelen «God Save the Queen», et vrengebilde av den britiske nasjonalsangen.

Singelen var omsluttet av et av musikkhistoriens mest berømte platecover. Det forestilte et klassisk portrett av dronningen, med «Sex Pistols» og låttittelen plassert som knebel og bind for øynene.

Hadde Westwood bare vært en opprører, en som med tenåringsaktig iver tok avstand fra alt som var hellig, ville hun ikke blitt stående som en tårnende figur i kulturhistorien. Men forholdet hennes til det tradisjonelt britiske var mer komplekst enn som så.

For det som skjer, er ikke egentlig at hun slåss mot uniformene og ballkjolene ved å ta avstand fra dem, eller prøve å få dem vekk og erstatte dem med noe annet. Hun er selv en slags imperialist.

RUTER: Skuespiller Christina Ricci i en Vivienne Westwood-kjole som viser designerens forkjærlighet for korsetter og ruter. Foto: Erik Pendzich/REX / Shutterstock editorial

Hun overtar det britiske imperiets estetikk, blander den med sin egen og skaper noe nytt – og gjør dermed at det aldri kan bli det samme igjen. Hun sa selv, uten ironi, at Norman Hartnell var en av inspirasjonskildene hennes.

Det som gjør hans draperinger vakre er det samme som gjør hennes draperinger vakre. Den som svøpte seg i Westwoods klær, kunne få alt hva de kanskje innerst inne likte ved det gamle og litt støvete, men gjort nytt, rampete, cheeky, med en uregelmessig skjørtekant, et påmalt slagord.

BÅND TIL HISTORIEN: Vivienne Westwood tok over klær fra fortiden, som de draperte ballkjolene, og gjorde dem mer farlige. Foto: GERHARD GRADWOHL / AP

Westwood var kanskje ikke så mye en part i kulturkrigen i Storbritannia på syttitallet som en sann individualist, en som forsynte seg av alt hun ville.

Det virker ikke tilfeldig at hun senere i livet skulle bli en slags kompromissløs aristokrat, en som kunne snakke høyt om hvordan hun foraktet den folkelige smaken. Hun laget kolleksjoner inspirert av de mest dekadente epokene til den franske adelen, samtidig som hun støttet den omstridte Labour-lederen Jeremy Corbyn, var vegetarianer og dyreverner, og brukte motevisningene sine til å komme med støtteerklæringer til Chelsea Manning og Julian Assange.

FILMSTJERNEFAVORITT: Skuespiller Elle Fanning i Vivienne Westwood på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes. Foto: James Gourley/REX / Shutterstock editorial

Kvinnen som en gang var et symbol på kampen mot den markedselskende thatcherismen endte selv opp som en av verdens største og mest lukrative merkevarer. Det er egentlig ikke noe paradoks, når du tenker etter.

Det var ingen overraskelse at hun takket ja da hun ble tildelt ordenen The Order of the British Empire og tittelen «Dame» av dronning Elizabeth i 1992. Det var heller ingen som egentlig hadde grunn til å bli bestyrtet da hun møtte opp i en nydelig sydd drakt med langt skjørt – og senere tok en piruett på plassen foran Buckingham Palace, så fotografene som hadde møtt opp fikk se at hun ikke hadde undertøy på.

TIL ÆRE FOR FOTOGRAFENE: Vivienne Westwood stilte i en proper drakt da hun mottok Order of the British Empire fra dronning Elizabeth, men viste fotografene etterpå at hun ikke hadde undertøy under. Foto: MARTIN KEENE / Pa Photos

Vivienne Westwood grep alt livet hadde å by på, og slapp det ikke før hun hadde gjort det til sitt eget.