NRKs økonomikommentator bommer

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker skriver på NRK Ytring 29. november at lønnsveksten din kan holde renta oppe. Påstanden er basert på manglende innsikt i hvordan vi forhandler lønn i Norge, og konsekvensen det har for inflasjon og den økonomiske politikken.

Slike misoppfatninger er det avgjørende å rydde opp i. Dersom vi mister denne lønnsdannelsen, er vi virkelig ille ute.

Et av premissene til Langum Becker er at lønnsveksten er en av «de tyngste kreftene» som bidrar til at prisveksten fortsatt er høy. Hvor har NRKs økonomikommentator dette fra? Lønnsdannelsen i Norge er det som holder renta lav, og dette legger sentralbanksjefen og et enstemmig Holdenutvalg stor vekt på å presisere.

Det er hevet over enhver tvil at prisveksten i Norge skyldes internasjonale forhold. Denne prisveksten kommer inn til Norge gjennom to kanaler – gjennom økte importpriser og økte eksportpriser.

«Lønnsdannelsen i Norge er det som holder renta lav»

Mens importprisveksten innebærer økte kostnader for Norge, innebærer eksportprisveksten økte inntekter. Pengene er i Norge, men Langum Becker synes å mene at de ikke skal gå til arbeidstakerne.

Der er vi rykende uenig med Langum Becker. Lønnsoppgjøret i 2022 illustrer hva som er konsekvensen av hennes anbefalinger. Mens arbeiderne i industrien fikk 3,7 prosent lønnsvekst, hentet funksjonærene med stort omfang av bonusavtaler ut 5 prosent og lederne i industrien fikk 10 prosent.

Når Langum Becker forsøker å forklare sammenhengen mellom lønnsvekst og prisvekst, har hun tre årsaksforklaringer:

Etterspørselspress, forventninger om inflasjon og kostnadsdrevet prisvekst. De to første viser manglende forståelse av hvordan norsk økonomi fungerer, og de utfordringene vi står ovenfor. Det tredje er riktig, men konsekvensen for politikken er mangelfullt forstått.

Etterspørselspress beskriver Langum Becker slik: «Med mer penger til rådighet kan forbrukere bruke mer, som øker etterspørselen etter varer og tjenester og kan drive opp prisene.»

Mitt spørsmål til Langum Becker er da: Hvor mange nordmenn har de siste månedene opplevd at de har mer penger til rådighet? Og at de derfor kan forbruke mer enn før?

Vi må minne om at det har vært reallønnsnedgang i Norge de siste sju årene. Det er ingen økt etterspørsel som driver opp prisene, det er ingen jappetid i Norge. Folk sliter.

«Arbeidstakere har båret byrden ved dyrtid og økte renter, mens kapitalen tar inntektene.»

Forventninger om inflasjon beskrives slik: «Arbeidstakere vil kreve høyere lønninger for å kompensere for den forventede prisøkningen, og bedrifter vil fortsette å øke prisene.»

Nei, Langum Becker. Dette stemmer ikke. Det er ikke slik lønnsforhandlingene i Norge fungerer. Arbeidstakerne har organisert seg og forhandler kollektivt med utgangspunkt i lønnsevnen i industribedriftene.

Forskning på norske data gir sterk støtte til at lønnsdannelsen hindrer pris- og inflasjonsspiraler i Norge. Selv om Langum Becker kanskje ikke leser denne forskningen, har det blitt tydelig kommunisert det siste halvannet året.

En kostnadsdrevet prisvekst er vi ikke uenige i. Tvert om, det er hele forklaringen på prisveksten, så la oss konsentrere oss om hvilken politikk som skal føres mot dette.

Det går svært godt i de delene av norsk næringsliv som konkurrerer med utlandet, blant annet på grunn av økte globale priser og svekket kronekurs. Det betyr at det er høy lønnsevne i bedriftene, og fagbevegelsen har dermed krevd sin andel av overskuddet.

«Det er hevet over enhver tvil at prisveksten i Norge skyldes internasjonale forhold.»

Rammen i frontfaget ble 5,2 prosent. Det er lavere enn prisveksten – så reallønningene har ikke økt, jf. det jeg har skrevet om lønns- og prisspiraler over. Men det er klart at økte lønnskostnader slår over i økte priser i mange bedrifter, og dette er en av forklaringene på prisveksten i 2023. Men det er like fullt penger som kommer fra økte eksportpriser.

Frontfagsmodellen er utviklet for å unngå at dette fører til en videre lønns- og prisspiral. Høye overskudd i bedriftene gir høye lønnskrav, og dermed økte kostnader for bedriftene som ikke har lønnsomhet fra den internasjonale prisveksten. Men så lenge de to andre mekanismene ikke får spille seg ut; etterspørselspress og forventninger, så vil ikke prisveksten fortsette å øke.

Dette er et nokså unikt, men også skjørt system, som er helt avhengig av at alle involverte parter forstår mekanismene og tilpasser seg. I industrien ser vi nå at overskuddene har økt mye mer enn lønnskostnadene.

«Lønnsdannelsen hindrer pris- og inflasjonsspiraler i Norge.»

Det betyr at arbeidstakere har båret byrden ved dyrtid og økte renter, mens kapitalen tar inntektene. Hvis vi gjør som NRKs kommentator anbefaler og lar være å kreve at arbeidstakerne tar del av de økte eksportprisene, vil det bli en ulikhetsmaskin av dimensjoner. Langum Becker later som dette er til det beste for folk flest. Det er en stor misforståelse.

Dersom mange nok går med på Langum Beckers premiss, vil resultatet bli at de høytlønte i Norge fortsetter å øke sin rikdom og kjøpekraft. Mens resten av befolkningen vil måtte bære byrden av økte strømpriser, økte varepriser og økte renter.

«I industrien ser vi nå at overskuddene har økt mye mer enn lønnskostnadene.»

Renteøkning treffer særlig våre medlemmer hardt – på toppen av økte strømpriser og dyrtid. Det er utfordrende å holde laget samlet, og nå opplever vi at Norges Bank bidrar til å gjøre det enda vanskeligere.

Renteøkninger er en ytterligere bør på skuldrene – vi er forventet å føre et ansvarlig oppgjør samtidig som våre medlemmer rapporterer et stort fall i kjøpekraften.

Vi er redde for at dette kan undergrave arbeidstakernes vilje til koordinerte lønnsforhandlinger. Og vi kan ikke ha det slik at den økonomiske politikken bidrar til dette.