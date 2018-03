NRK-sporten: Olympiatoppen bommer

Olympiatoppen har reagert på NRKs journalistikk om hvor mye astmamedisiner Norge tok med til OL i Pyeongchang. Vi ønsket å kartlegge hvor mye astmamedisin Olympiatoppen tok med seg til Sør-Korea, og hvor mye de hadde med seg hjem igjen.

Det er ikke doping eller ulovlig å bruke astmamedisin, om det gjøres forskriftsmessig. Noen av astmadosene kreves det særskilte unntak for å få lov å bruke, men for langt de fleste kan en lege skrive ut medisinen til utøveren uten å søke unntak. Men astmamedisineringen på utøvere som ikke har diagnosen astma, har vært omdiskutert.

Vi har satt stor pris på Olympiatoppenes åpenhet i denne saken, og derfor beklager vi at Olympiatoppen mener vi har misbrukt den tilliten. Vi har altså sett på astmamedisinen totalt.

Vi opplever derfor at kritikken mot vår formidling ikke treffer helt, av følgende grunner:

Det var aldri vår hensikt kun å sammenligne medisiner som inneholder virkestoffet salbutamol. Vi har belyst total mengde astmamedisin medbrakt til OL-byen, helt uavhengig av virkestoff. Derfor er fakta at Norge hadde med 43 inhalatorer pluss to forskjellige typer medisiner til bruk på forstøverapparat.

Olympiatoppen hevder at vår innhenting av fakta kun gir grunnlag for å sammenligne medisiner som inneholder salbutamol. Det stemmer ikke. NRKs journalister er klar over at det finnes ulike legemidler mot astma, og at det kun er de salbutamolinnholdige astmamedisinene det er restriksjoner mot. Men vi har som sagt sammenlignet mengden medbrakt astmamedisin – uavhengig av virkestoff.

Det at Norge kun hadde med 12 inhalatorer med virkestoffet salbutamol, endrer ikke det faktum at lageret besto av 43 inhalatorer med astmamedisin og en rekke doser til bruk på forstøver. Når Olympiatoppen mener at det kun er medisinene med restriksjoner som bør sammenlignes er vi uenige.

Vi beklager at Olympiatoppen mener vi har misbrukt tilliten.

Olympiatoppen mener å vite at de andre nasjonene ikke ville gi innsyn i sine medisinlister. NRK spurte kun om hvilke og hvor mye astmamedisiner de andre nasjonene hadde med, noe vi fikk svar på. Det blir derfor ikke riktig å påstå at de andre landene ikke ville gi fullstendig innsyn, ettersom de ikke ble spurt om det.

Olympiatoppen påstår at de ikke har hatt mulighet til å imøtegå eller rette opp det etterlatte inntrykket av NRKs vinklinger. Det kjenner ikke vi oss igjen i. NRK gjorde to intervjuer med den norske sjeflegen Mona Kjeldsberg i forkant av OL. Vi møtte henne også til intervju underveis i lekene.

Det at det er forskjell på beredskap og bruk, har vi aldri prøvd å tåkelegge. I alle våre reportasjer har det vært helt tydelig at medisinlageret er til beredskap. Vi har aldri antydet at alt skulle brukes.

NRK har konsekvent operert med antall doser, fordi vi har slått sammen antall doser til bruk på forstøverapparat og inhalatorer. Hvordan dosene er fordelt, er nyansert i sakene.

I alle våre reportasjer har det vært helt tydelig at medisinlageret er til beredskap.

Olympiatoppen etterlyser en kritisk røst. I vår første publisering var hovedfokuset å belyse mengden og hvordan andre nasjoner (Sverige, Finland og Tyskland) gjorde dette. I tillegg slapp vi til flere som forsvarte det norske medisinlageret. Dagen etter lot vi tidligere idrettspresident Hans B. Skaset se på Olympiatoppens medisinkoffert med et kritisk blikk.

Olympiatoppen skriver at det er delt ut to Ventoline-inhalatorer i løpet av OL. Vi har ikke fått svar på hvor mye av den andre astmamedisinen som er delt ut, eller hvor mye av forstøvermedisinen som er brukt. Selv om det ikke er restriksjoner på det som ikke inneholder salbutamol, mener vi at også bruken av disse medisinene bør oppgis.

