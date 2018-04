Norges rolle er pinlig

Vi er ikke ledende på miljø, vi er ikke med i kampen mot atomvåpen og vi har sviktet tidligere nobelprisvinnere. Etter fem år med blåblå regjering har Norge vist at vi er et land som ærbødig bukker for stormaktene.

Det er derfor pussig at det er nå, når vår tid som relevant utenrikspolitisk aktør er over, at Norge kjemper om en plass i FNs sikkerhetsråd.

Vi har sviktet tidligere nobelprisvinnere.

Utydelig norsk utenrikspolitikk

Norge er et lite land i en stor verden. Vi er verken en stor militærnasjon eller en viktig økonomisk aktør. Men i utenrikspolitikken har vi ofte hevdet oss og deltatt i stormaktsspillet, i større grad enn hva størrelsen skulle tilsi. Det har vært mulig fordi vi har vært en ivrig forkjemper for folkeretten, menneskerettighetene, dialog og mekling. Norge har bidratt til fredsprosesser og stått opp for demokratiforkjempere når de er blitt tiet i hjel, selv om det har kostet oss. Det har gitt oss troverdighet, vi er blitt sett på som upartiske, noe som igjen har gjort oss attraktive i det internasjonale diplomatiet.

Vi er ikke med i kampen mot atomvåpen.

I 2020 er det valg til FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Norges historiske rolle gjør oss til en sterk kandidat, men gjennom de siste fem årene har regjeringen svekket vår internasjonale rolle. Det er ikke lenger noen tvil om at Norge er en nasjon der stormaktene rår, og vi vil ikke lenger forsvare de verdiene som er så viktig for oss om det får økonomiske konsekvenser.

Gjennom de siste fem årene har regjeringen svekket vår internasjonale rolle.

I gode og onde dager

Norge har gjort knefall for Kina. Først da regjeringen for fire år siden nektet å møte tidlige nobelprisvinner Dalai Lama, selve symbolet på ikke-voldelig kamp mot Kinas okkupasjon av Tibet. Like pinlig var det i fjor da Solberg nektet å støtte opp om EUs forespørsel om løslatelse av Liu Xiaobo. At nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, var en av dem som nominerte Xiaobo til fredsprisen, viser at engasjementet for saken ikke strakk seg særlig langt når det virkelig gjaldt.

Norge har gjort knefall for Kina.

Vi har valgt normalisering av vårt forhold til Kina på bekostning av menneskerettighetene. Det er en kortsiktet økonomisk motivert løsning, som på lang sikt vil svekke Norges gode navn og rykte. Men ikke minst er det et svik mot dem som daglig kjemper for grunnleggende rettigheter, som vi tar for gitt.

Amerikanernes lakeier

USA er Norges nærmeste allierte, og vår utenrikspolitikk har i hovedsak bestått av å hoppe når amerikanerne sier hopp. Samtidig har regjeringer fra andre til tider fremmet krass kritikk mot våre gode venner. Den norske regjeringens kritikk mot de ekstreme uttalelsene til USAs president Donald Trump har vært forbausende beskjedne sammenlignet med kritikken fra EU og spesielt Sveriges som kalte inn USAs ambassadør på teppet i forbindelse med Trumps innreiseforbud.

Vår utenrikspolitikk har i hovedsak bestått av å hoppe når amerikanerne sier hopp.

I fjor pågikk det forhandlinger i FN der to tredeler av verdens stater diskuterer et forbud mot atomvåpen. Forhandlinger den rødgrønne regjering var med å oppfordre til. Det var tydelig for FN at Norge var fraværende i dette arbeidet. Norge gjemte seg bak en argumentasjon om at vi som Nato-land ikke kan delta i FNs behandling. Nederland på sin side, så ikke sitt Nato-medlemskap som noe hinder mot å delta i forhandlingene.

Sikkerhetsrådet krever et mer handlekraftig Norge

Det ligger mye makt i Sikkerhetsrådet, men dette setet er meningsløst om vi ikke har en klar agenda for hvordan vi ønsker å bruke denne makten. Da er det viktig at vi viser oss som handlekraftige. For å markere oss tydeligere i det internasjonale arbeidet bør Norge innta noen klare standpunkt. Her er det en lang liste av tiltak vi kan gjøre:

Vi kan, i tråd med Norges tradisjonelle basepolitikk, sende hjem de amerikanske soldatene som er stasjonert i Norge og på den måten fremstå mer uavhengige av USA sin utenrikspolitikk. Vi kan anerkjenne Palestina som vil bidra til å gi oss mer troverdighet i Midtøsten. Å delta i kampen for et internasjonalt atomvåpenforbud vil også vise oss som en selvstendig aktør og ikke bare en del av Natos politikk.

Norge har noe å lære av Sverige når det kommer til likestilling, miljøkamp og nedrusting.

Sverige som sitter i FNs sikkerhetsråd har vist seg i mange standpunkt som den tydeligste stemmen når det kommer til likestilling, miljøkamp og kampen for nedrusting. Her har Norge noe å lære. Norge er tjent med å være tydelige i internasjonale spørsmål. Dersom vi skal ha sjans, og det skal bety noe at Norge sitter i Sikkerhetsrådet, trenger vi en ny utenrikspolitikk.

