Norge står igjen på perrongen

2022 har vært et gjennombruddsår for togferie i Europa, og salget av interrailbilletter er betydelig høyere enn før pandemien.

Sjelden har flere europeere hatt billetten som lar dem reise fritt i 33 land i Europa, blant annet til Norge.

På grunn av interrail sitt vårtilbud med billetter til halv pris, flykaos på kontinentet og økende klimabevissthet, har flere valgt billetten som lar dem velge mellom Finse og Firenze, Berlin og Bergen, mellom Torino og Trondheim. Eller hvor som helst ellers

Norge egner seg egentlig svært godt for utenlandske interrailturister.

Valget faller nok altfor lett på Firenze, Berlin og Torino. For togpassasjerene vet ikke engang at det går tog til Norge.

En viktig grunn til det, er at når det settes inn buss for tog, blir ikke rutetidene for bussene lagt inn i de internasjonale reiseplanleggerne som togturistene bruker.

I hele sommer, og i mange år før pandemien, har det gått buss for tog på en liten del av strekket mellom Göteborg og Oslo, Norges hovedforbindelse med kontinentet.

Dermed har det sett ut som om Norge nærmest er isolert fra resten av Europa, togmessig sett. Hvis du søkte i Europas mest brukte internasjonale reiseplanleggere for tog, Deutsche Bahns DB Navigator og Interrails RailPlanner, vistes ikke disse bussene i det hele tatt.

Turistene fikk kun opp en feilmelding eller ble i beste fall anbefalt en flere timer lang omvei i Sverige. Ironisk nok inneholdt denne alternative ruta informasjon om svensk buss for tog mot Oslo.

Andre land klarer nemlig å fortelle om sine erstatningsbusser. Men det gjør ikke vi.

Problemet viste seg også da det var buss for tog mellom Sverige og Trondheim tidligere i sommer: bussene eksisterte ikke i de internasjonale reiseplanleggerne.

At Trondheim har både dag- og nattogforbindelse fra Stockholm, og nattog fra Göteborg hver natt, var ikke mulig å finne ut. Selv om togene gikk nesten hele veien, kun erstattet av buss nær Trondheim.

Norge egner seg egentlig svært godt for utenlandske interrailturister. Vi har et oversiktlig jernbanesystem og noen av Europas mest naturskjønne toglinjer. Samtidig er enkeltbilletter relativt dyre, noe som gjør reising med interrailbillett spesielt attraktivt: da trenger du ikke å betale annet enn eventuelle plassreservasjoner og sovekupeer.

Forholdene burde ligge til rette for å tiltrekke seg togferierende briter, nederlendere, tyskere, spanjoler, italienere og andre europeere. Men når vi ikke evner å fortelle dem om det tilbudet som faktisk eksisterer, kommer de ikke.

I sommer har mange interrailere avskrevet Norge som togdestinasjon, på grunn av den elendige ruteinformasjonen.

Hvor mange gjestedøgn Norge har gått glipp av, kan jeg bare spekulere i. Men at vi ikke klarer å utnytte at så mange europeere har en billett i hånda som kan gi dem fri reise til Norge, er en fallitterklæring.

Med økende klimabevissthet, energikrise og problemer i flybransjen, vil mengden togturister trolig fortsette å øke i årene som kommer. Det satses stort for å få flere turister til Norge med cruiseskip, fly og bil. Tog kan ikke være et unntak.

Så hva må til? På kort sikt må vi sørge for at internasjonale reiseplanleggere faktisk forteller at det finnes tog – eller buss for tog – til Norge. Ansvaret for dette ligger hos det statlige selskapet Entur, som driver billettsalg og ruteopplysning for all kollektivtrafikk i Norge.

Vi må også gjøre det mulig for dem med interrailbillett å reservere plass på norske tog via Enturs reiseplanlegger. Og vi må informere om hvordan man kommer seg fra knutepunktene Hamburg og København, som har mange togturister, til Oslo og videre i Norge.

På lengre sikt bør vi forbedre rutetilbudet til og fra utlandet. Vi burde også jobbe for å øke kapasiteten og hastigheten på linjene som går fra Oslo til Stockholm og Göteborg. Jernbanelinjene er enkeltsporete over lange strekninger med traseer som er uendret siden slutten av 1800-tallet.

Ikke minst må vi fortelle turistene at det faktisk går an å komme til og fra Norge med tog, selv når det går erstatningsbusser.

Europeiske turister har postet sin frustrasjon på Twitter og i Facebook-gruppa Togferie, og vi burde lytte til det de har å si.

Skal Norge tiltrekke seg togturister fra resten av Europa må tilgangen på informasjon forbedres raskest mulig.