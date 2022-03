Norge må lære av Alpene

Med hederlige unntak fremstår den norske fjellheimen som en blanding av utilgjengelig villmark og kjøpesenterkåt hytteby for nyrike.

Som ihuga skikjører leter jeg hele tiden etter de beste fjellområdene for toppturer og ren fjell-lykke. Det blir med telt og matpakke, for i Norge er alternativet alt jeg ikke vil ha.

Når veien til fjelleventyret er brolagt med søppelmat, og bomulighetene enten er en sliten campinghytte, eller et trendy hotell innredet av interiørarkitekter som heller kopierer St. Moritz enn å bringe inn lokalkultur og lokale ressurser, da takker jeg nei.

Hvem vil feriere i en drabantbykopi?

I Gudbrandsdalen må man være lokalkjent for å svinge av motorveien til kulturarven vår. Der jobber idealistiske bønder overtid for at åklær, lefser, sauer og poteter skal overleve i konkurransen med profittkåte utbyggere, politikere og matkjedegiganter.

De ser ikke gullet rett foran seg, men lar oss gå glipp av opplevelser underveis ved å føre trafikken inn i flotte tunneler. Så Kvam og Harpefoss kan forsvinne inn i romanene til Lars Mytting for godt. Med unntak av en bjørnestatue og trekirke, ser Flå ut som et sted Gud forlot og bare Olav Thon regjerer.

Bare å komme seg vekk asap.

Hemsedal driver gigantomani på høyde med Økern, og i skiparadiset Sunnmørsalpene er det største hotellet en betongkloss som får tankene mer på jobb enn skiferie, mens appetitten blir ødelagt av en nitrist meny.

Fjellbønder er populære når de kjører snøskuter med stashet fra Oslo.

Etter verdens vakreste fottur ned Aurlandsdalen er det så vidt kioskvafler å få, før smakløst sukkersjokk på det amerikanske bakeriet ved Flåmsbanen, som burde ha andre mattradisjoner å by på.

I Jotunheimen finnes forbilledlige perler, men de er unntakene. I de små bygdene ved foten av vår største fjellheim, er det store potensialer for å skape levende og attraktive bygder for fremtiden. Men de trenger åpenbart hjelp mot fraflytning og mangel på tilbud til oss besøkende, som leter etter det vi finner flust av i Alpene.

Jeg har ikke vært i Lofoten, men det går stygge rykter om at det er umulig å få fersk fisk der. Hva skjedde!

Vi liker å se på oss selv som skisportens vugge og mestere, men også som et stolt fjellfolk. Norge består tross alt av kun 2 prosent bebyggelse. Resten er skog, fjell og vidde.

Når sentrale politikere og andre sterke krefter vil ha oss til å kutte ut kjøtt for miljøets skyld, har de glemt hva jakt, fiske, reindrift og beitemark betyr for vårt biologiske mangfold og distriktene. Vi er og blir et fjellfolk. Hvor er for eksempel geita på menyene?

Når det sterkt voksende Arkitekturopprøret avslører utbygginger som er ren vandalisme av både natur og lokalkultur, så er noe veldig galt.

En rekke av Norges småbyer og bygder får godkjent digre bygningsklosser og masseproduserte bolig- og hyttebyer, som virker totalt malplasserte og mastodontiske mot opprinnelig tradisjonsrik arkitektur. Hvem vil feriere i en drabantbykopi?

I skiparadiset Sunnmørsalpene er det største hotellet er en betongkloss.

I samme slengen ødelegges sårbar natur, og mange bygder har ikke lenger kulturlandskap med beitemark.

Folk flest oppsøker ikke villmarka med mindre den har oppvarmet asfalt, utebelysning og kjølerom til bæreposene med frossenmat og sushibrett fra super’n.

og irriterende når de driver buskapen sin i fjellet. Nordmenn vil heller ha burgere med dyremishandlet kjøtt fóret på soya fra Amazonas, enn bærekraftig vilt, geit og sau.

Høyfjellshoteller er blitt skogshoteller, for Fjell-Norge er i ferd med å drukne i en grønnsaksuppe, fordi ingen lenger skjønner at roten til enhver viddeblomst er avhengig av dyremøkk.

Frankrike er verdens ledende turistdestinasjon, med 90 millioner turister i 2019. Turismen står for 8 prosent av BNP, takket være millioner av mennesker som legger mye lidenskap og ære i å opprettholde landets kulturarv. Sammen med syv andre alpeland har de en omfattende idé- og kunnskapsbank i Alpekonvensjonens åtte rapporter. Bare å lese og lære!

Folk flest oppsøker ikke villmarka med mindre den har oppvarmet asfalt.

Vi som elsker fjellkultur, elsker Alpene. Der det finnes levende bygder som får ressurser fra nasjonale, regionale og lokale rammeverk og støtteordninger. Infrastrukturen er rå, som gratis e-shuttlebusser.

Proffe turistkontorer får tilreisende til å handle, spise og bo lokalt.

Mountain farming er en hedersbetegnelse, da fjellbønder sørger for en betydelig grad av selvforsyning, natur- og kulturvern selv i 2000 meters høyde. Til glede for oss som elsker off piste, der pudderet legger seg på beitemarkene.

Lunsjene er alene grunn til å velge Alpene. På setra der alt er kortreist: melkespann, tømmer, gamlemors tekstiler, fatterns dram og mors ost og spekemat. De yngre er gjerne skiguider og DJ-er, og vil ikke flytte fra bygda, for hele verden kommer jo til dem.

Sosiale medier pepres med Alpenes tilbud, som ikke bare er ski, men SPA, fashion og rosa blåbærøl fra Chamonix.

Avsidesliggende steder med tøft klima er morgendagens luksus for «The New Rich». Vi som søker autentisk innhold og mening, ikke importert gull og glam.

Høyfjellshoteller er blitt skogshoteller.

I praksis gir Alpekonvensjonen økte subsidier til småbruk i bratte og høytliggende bygder, forretningsmodeller og nettverk som sikrer lønnsomhet for småskalaprodusenter av lokale kvalitetsprodukter og tjenester, og mye mer. Ikke minst er det strenge regler for drift og utbygging, som skal ivareta tradisjonsrik arkitektur og miljøvennlig fjellagronomi.

Lokalbefolkningen eier og driver de fleste bo- og spisesteder, med lokale råvarer.

Norske bygder må tørre å ha tilsvarende sterk tro på seg selv og sin egen historie og særpreg. Eiendomsutviklere og politikere har sett seg blinde på stordriftsfordeler og markedsanalyser. Men gir de oss det vi egentlig vil ha i det lange løp?

I mellomtiden nedlegges norske gårdsbruk nær sagt hver dag. Det planlegges digre motorveier, bensinstasjoner, kjøpesentre, tørrlagte myrer til nye hytter. Det gis løyver til mat- og hotellkjeder som gir blaffen i lokal mat og beitedyr i den norske fjellheimen.

Det er et nitrist og fremtidig gedigent tapsprosjekt. Min drøm er at Norge kan lære av Alpene, og innse at vi har naturen, klimaet og bygdekulturen som trengs. Det er på tide å finne og fjerne hindrene.

