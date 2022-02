Norge – industriens førstevalg

Fem industritopper utfordrer oss i en kronikk på NRK Ytring til å hente lærdom fra kraftsosialismens storhetstid på 70-tallet i utformingen av framtidas energipolitikk.

Utfordringen er herved akseptert. Framtidas energipolitikk må være både rød og grønn. Den skal fortsatt bygge landet, men den må også kutte utslipp.

Høye strømpriser og en krevende sikkerhetspolitisk situasjon på kontinentet gjør at akutte kriser får mer oppmerksomhet enn de lange linjene i energipolitikken. Det er forståelig. Men det er i langsiktighet at løsningene på de akutte krisene ligger.

Norsk fornybar energiproduksjon har aldri vært viktigere for Europa. Den har alltid vært viktig for oss.

Regjeringens energipolitikk tar mål av seg å ivareta norske interesser, samtidig som vi fortsetter å være en viktig støttespiller for nødvendig europeisk energiomstilling.

Men har vi ikke folk med oss, kommer vi ikke til å lykkes. Fortsatt lave strømpriser i Norge til både folk og industri er selve nøkkelen.

Framtidas energipolitikk må være både rød og grønn.

70-tallet var kraftsosialismens gullalder og jeg tror industritoppene har helt rett i at vi kan lære av denne epoken.

Nå som den gang, er rikelig tilgang på fornybar kraft en forutsetning for rimelig kraft. Tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft er også selve grunnlaget for at industrien skal kunne gjennomføre framtidsrettede investeringer for å trygge arbeidsplassene og gjennomføre det grønne skiftet.

Denne regjeringen ønsker, som industritoppene, en ny satsing på landbasert vindkraft. Men skal vi lykkes, må satsingen være tuftet på lokal aksept.

Vertskommunene må sitte igjen med mer, og ikke minst må det offentlige eierskapet være langt større enn i dag. Her må kraftselskapene eid av stat, fylkeskommuner og kommuner kjenne sin besøkelsestid.

Myndighetene har allerede endret skatteregimet for å gjøre skånsom oppgradering av vannkrafta vår lønnsom. Her er løperen rullet ut, og jeg forventer at bransjen selv tar ansvar framover for å få de gode prosjektene realisert.

Havvind er et av de store, grønne industrieventyrene som skal være med å bygge framtidas Norge. Det skal denne regjeringen legge til rette for.

Industritoppene advarer oss om å tenke for smått. Det er en advarsel vi tar på alvor. Samtidig vil jeg rette en utfordring tilbake. Skal framtidas havvindeventyr ha ei stor framtid i Norge, må vi ha folk med oss.

Fortsatt lave strømpriser i Norge til både folk og industri er selve nøkkelen.

Er det én ting denne vinteren har lært oss, er det at eksport av kraft må gjøres med stor nøysomhet og god forankring.

Vi ønsker ikke å utsette mer av dagens kraftforsyning for eksport. Derfor har denne regjeringen bedt om ytterligere kunnskap før vi tar en videre beslutning om kabelforbindelser mellom havvind på norsk sokkel og andre land.

Jeg vil oppfordre industrien til å ta bekymringene folk har for eksport av norsk kraft på alvor. Derfor må vi bidra til en bred og kunnskapsbasert beslutningsprosess rundt utvikling av norsk havvind framover. Ellers vil eventyret være ute før det har startet.

Hurdalsplattformen har en sterk energi- og industristrategi, som samsvarer godt med industriens behov i årene som kommer. Rimelig kraft til industri og folk har vært og skal være Norges fortrinn. Norge skal være industriens førstevalg.

FØLG DEBATTEN: