Nordmenn som kopier

Jeg må ærlig innrømme at den omstridte SAS-reklamen er ganske god. Den oser av den poseringen som rir våre samfunn. Skandinavisk og norsk kultur eksisterer egentlig ikke.

Hva er skandinavisk? Ingenting, ifølge SAS. Alt er stjålet fra andre.

La oss prøve det samme med Pakistan. Hva er egentlig pakistansk? Ingenting. Maten er indisk, klærne er persiske, religionen arabisk og møblene europeiske.

Hva er egentlig iransk? Ingenting. Religionen er arabisk, språket en blanding av arabisk, tyrkisk og andre språk og klærne er en blanding av europeiske, greske og indiske. Det var babylonerne som bygde byggene. Demokrati og ytringsfrihet finnes ikke, så det kan vi la være å snakke om. Likestilling er heller ikke et tema.

Andre land spiller aktivt på at kulturen de tilhører er unik.

Hva er egentlig arabisk? Absolutt ingenting, bortsett fra kamelene, men de er sikkert fra Egypt.

Og sånn kan man holde på. Men det gjør vi ikke. Andre kulturer er unike og ensartede og vi underviser barna våre i disse kulturenes særegenheter. Vi skaffer kultursensitive veiledere til barneskolene og sponser frivillige organisasjoner, så de kan fortelle oss at disse kulturene er fantastiske og eksotiske, og har lengre historiske røtter.

Ingen hadde våget å si at muslimer, hinduer, buddhister, iranere, pakistanere og afghanere har stjålet sine kulturer, men en del nordmenn er ivrige etter å påpeke det om egen kultur. Det vi tror er norsk er det ikke, sies det.

Flyselskaper fra andre nasjoner og andre deler av verden ville neppe laget en slik reklame.

SAS-reklamen setter ting i perspektiv og er i tråd med tidsånden, i alle fall i Skandinavia.

Som innvandrer til Norge og Vesten synes jeg det er fascinerende, nesten på grensen til underholdende, at man ikke ser at ens egen kultur også kan være unik for andre. Flyselskaper fra andre nasjoner og andre deler av verden ville neppe laget en slik reklame.

Emirates eller Pakistan International Airways hadde aldri laget en reklame om at de ikke har noen kultur. Andre land spiller aktivt på at kulturen de tilhører er unik. Det er tross alt kulturer som skiller oss fra hverandre, som gir variasjon i hvordan vi lever og hvordan vi opptrer.

Det er kulturer som er avgjørende for hvordan vi ser og forstår verden. Det er den skandinaviske kulturen som legger til rette for den høye tilliten mellom borgere og staten, på samme måte som kulturer i Midtøsten tilrettelegger for tettere bånd mellom familiemedlemmer.

Å påstå at skandinavisk kultur ikke finnes er like underlig som det kan være provoserende. Det er ikke enkeltelementene i kulturen som utgjøre kulturen, men summen av delene. Alle kulturer er inspirert av andre. Det betyr ikke at man ikke har en egen kultur.

Man må nok være i PR-bransjen for ikke å forstå dette.

Til tross for at SAS uttrykker manglende tro på at skandinavisk kultur finnes, har de noen kjerneverdier som fremstår som veldig skandinaviske. Men de er sikkert stjålet fra andre selskaper.

