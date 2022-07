Nordmenn inhalerer allerede

Går man tur i Oslo en slørblå julikveld, kan man ofte kjenne en søtlig duft sige gjennom gatene. Det kan være når man tusler rundt på Grünerløkka, går kveldstur på Aker Brygge eller krysser en av byens parker.

Det er viktig å erkjenne denne virkeligheten: Nå er det mange som nyter sommerkvelden med en joint.

Cannabiskulturen er her allerede, og den har vært her en stund. Å hevde noe annet er en grov virkelighetsfornektelse.

Det er ulovlig, men det har ikke stoppet 1 av 4 nordmenn fra å prøve eller 200.000 nordmenn fra å ha brukt cannabis siste året.

Ved å regulere cannabis kan vi i større grad påvirke en usunn «stoner-kultur».

Gjennom film og TV-serier har cannabis blitt fullstendig ufarliggjort. Vi får servert den amerikanske cannabiskulturen, hvor det å røyke en joint fremstilles som det mest naturlige i hele verden.

Det står i sterk kontrast til det norsk ungdom blir fortalt av politifolk på skolebesøk, foreldre som vil predikere det de mener er barnas beste, og samfunnsdebattanter og politikere som tviholder på en utdatert virkelighetsforståelse.

Abid Raja fortjener ros for å ha satt i gang denne debatten og med det stilt seg lagelig til for hugg.

Det er godt å høre at han ikke har fått like mye kjeft som han var forberedt på. Debatten om cannabis og rusbruk har tidvis vært preget av sterke følelser og det har vært lett å bli stemplet som useriøs selv om man argumenterer saklig og ryddig.

Skremselsbudskapet om at cannabisbruk er farlig, og lett fører til vold, helseplager og ødelagte liv er gjennomskuet av en stor andel av befolkningen.

En slik nullvisjon med mål om å fortsette med forbud, og trussel om bøter og ransaking skal ha den effekten at det skremmer folk fra å ta det. Det har heldigvis flere politikere innsett at er et håpløst og skadelig prosjekt.

Det er samtidig viktig å understreke at cannabis ikke er helt ufarlig. Det kan gi psykiske helseplager og føre til lav livskvalitet.

Men det farligste med å røyke hasj i dag er lovverket og de konsekvensene straffelinjene kan påføre deg.

Vi gjør oss selv – og ikke minst ungdommen vår – en bjørnetjeneste ved å fortsette å hevde et forbud.

Cannabis er milliardindustri.

I dag er det utelukkende kriminelle miljøer som vinner på dette. Søramerikanske narkotikakartell gjør handel som strekker seg via mafia i Europa og helt til Grünerløkka.

Selv om det er andre rusmidler som er den store gullkua deres, er cannabis fortsatt noe de store mafiaorganisasjonene tjener ekstremt mye penger på.

Hasj fra Afghanistan er med på å finansiere terrororganisasjoner i Midtøsten og andre lugubre virksomheter.

Tryggere bruk for unge.

Den største forskjellen når cannabisomsetningen kommer inn i ordnede former er at bruken blir tryggere.

I dag er cannabisøkonomien fullstendig uregulert. Det finnes selvsagt ikke noen aldersgrense og det er ingen trygg og offentlig kvalitetskontroll slik vi har på matvarer og lovlige rusmidler.

Man vet ikke om hasjen man får inneholder jord, søppel eller enda verre: Farligere narkotiske stoffer.

Cannabis kan føre til økt livskvalitet.

Forskning viser at medisinsk cannabis er et reelt medisinsk alternativ for smertelindring, og bør gjøres tilgjengelig på norske apoteker på resept.

Stigmaet knyttet til rusmidlet må fjernes slik at flere fritt kan spørre legen sin om det er riktig behandling for dem.

Forbudet mot cannabis er rasistisk.

Forbudet mot cannabis har røtter i den amerikanske rasismen: Det ble først og fremst brukt som et våpen mot den svarte befolkningen i USA for å kvele afroamerikansk kultur.

Det er en grunn til at det kalles «jazztobakk»: Det var svarte jazzmusikere som brukte det mest, og forbudet gjorde det legitimt å forfølge dem.

Det er også slik i Norge den dag i dag. Risikoen for å bli anholdt for bruk av cannabis er minimal dersom du er hvit og bor på vestkanten i Oslo, men øker formidabelt om du er mørk i huden og bor på østkanten.

Forbudet bidrar dermed med å kriminalisere ungdom med minoritetsbakgrunn hardest.

Kampen mot cannabis er allerede tapt.

Vil man ruse seg klokka ni på en fredagskveld er det lettere å få tak i en joint enn en flaske vin.

De fleste har nemlig ikke en «vin-fyr» – vin får de jo kjøpt på polet. Behovet for en venn som kan levere ulovlig vin på døren er lavt. For cannabis er varene ofte bare en Snapchat-melding unna.

På samme måte som det i dag jobbes for at nordmenn skal ha en restriktiv bruk og positiv kultur knyttet til livsfarlige rusmidler som øl, vin og sprit, kan vi jobbe for tilsvarende med hensyn til bruk av cannabis. Men da kan det altså ikke fortsette å være ulovlig med bruk og salg av stoffet.

Å si ja til regulering av cannabis er ikke noe hinder for at vi fortsatt skal forske og finne ut hvordan cannabisbruk påvirker mennesker og samfunn, og gi gode råd deretter.

Cannabiskulturen er ikke akkurat høykultur, og det florerer med myter og dårlige holdninger. Ved å regulere cannabis kan vi i større grad påvirke en usunn «stoner-kultur».

Det handler om at vi må anerkjenne at folk allerede bruker cannabis, og at de fortjener god og riktig informasjon om hvordan det kan brukes tryggest mulig.