Noen har stjålet farsarven vår

I sommer gikk jeg Aurlandsdalen. Det er en anstrengende fottur. Nesten to mil gjennom det ypperste av norske fjellnatur. Elver og stryk. Jettegryter og trær som klamrer seg til de stupbratte fjellsidene. Rent hvitfossende og av og til turkist vann.

En brusende elv full av energi som får fritt spillerom i fosser og ville stryk ned gjennom dalen. Nesten umulige stier som forfedrene har tråkket opp. Tufter av gamle gårder og støler. Det er som å vandre gjennom det Norge er laget av. En vill natur som krever mye av folk som vil overleve uten å fryse.

Hvis du går Aurlandsdalen skjønner du at strømmen tilhører fellesskapet.

Ved Vassbygdi åpner dalen seg. Det er som å vandre fra det vi kom fra til det vi har blitt. Asfalt og støy fra biler. Noen drevet av oljeskatten vi fant. Andre drevet av strøm fra vann som er temmet. Aurland er også et symbol på det. Vann som er temmet. Kraftutbyggingen i Aurland skjedde omtrent da vi fant olje. Produksjonen ved Aurland kraftverk, Norges tredje største, startet i 1973 etter at norgeshistoriens første sivile ulydighet var nedkjempet.

Folk ville ha fri natur, da som nå.

Riksvei 50 som forbinder vest med øst, var en del av kraftutbyggingen. Den klamrer seg fra Aurland opp en bratt fjellside som er full av ubegripelige kraftlinjer.

Norsk strøm er ikke som en hvilken som helst handelsvare som kan selges til høystbydende.

Jeg vet hva som kreves. Min første sommerjobb i 1971 var ved Ringerike kraftverk. Linjearbeid. Det var tungt. Hvordan de har greid å bygge nesten loddrette kraftlinjer med spenn på flere hundre meter skjønner jeg ikke.

Oppe på fjellet snor riksveien seg østover. Kraftlinjene skjærer gjennom fjellandskapet. Oppdemmede vann. Symbolet på norsk velstand og kraften som har bygget landet.

Det som startet da Sam Eyde ble gudfar til industrieventyret på sagnomsuste Vemork. Der bygde Hydro i 1911 verdens største kraftverk for å produsere kunstgjødsel.

Eyde skjønte at vannkraften var et fortrinn som ga Norge muligheter. At kraft som råvare gjorde det mulig å bygge kraftkrevende industri i Norge billigere enn i noe annet land. Han forsto at strømmen tilhørte folket. At strøm kunne bli en infrastruktur som ga nordmenn velstand, vekst og varme. Folket trengte ikke fryse.

Politikerne har solgt velstanden vår.

I min barndom på begynnelsen av sekstitallet fyrte vi kun med ved. Det var ikke kapasitet i nettet til oppvarming med strøm.

Jeg husker flere julaftener hvor min mor la kriseplaner for hvordan julemiddagene kunne gjennomføres når nettet ble overbelastet slik at strømmen gikk. Derfor bygde faren min hus med oljefyring. Trygg, forutsigbar og fremtidsrettet oppvarming.

Etter 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje og parafin. Fra da av bruker vi strøm til oppvarming i Norge. For mange det eneste alternativet.

Etter vannskillet går riksvei 50 slakt ned mot Strandavatnet. Det er et oppdemmet kraftmagasin og dekker nesten 25 kvadratkilometer. I 1943 ble vannet demmet opp og i 1957 ble nivået økt fra 3 til 28 meter. Vannet som vanligvis er en stor glitrende innsjø, fremstår nå som en steinørken etter vettløs nedtapping.

Kraft som råvare gjorde det mulig å bygge kraftkrevende industri i Norge.

Nå er det så tørrlagt at det minner om miljøkriminalitet. Det som en gang var en øy, stikker opp som en malplassert bauta med en grønn hatt på toppen i en gigantisk steinhaug.

Ser en nærmere etter kan en i steinørkenen også få øye på tuftene av de mange fjellgårdene som i sin tid ble demmet ned. Bruker en fantasi kan en fornemme hvor vakkert området må ha vært. Slake fjellsider ned mot fjellgårder, støler og små vann. En elv som i sin tid fosset fritt ned mot Hol og Hallingdal, akkurat der den svære demmingen, nesten 40 meter høy og over 100 meter bred, nå står. Demningen holder Strandavatnet på plass. Vannet som nå er en ørken.

Kraftutbygging setter spor. Omforming av landskapet. Malplasserte kraftlinjer og industriinstallasjoner som ikke hørere hjemme i naturen. Alt dette har vi som folk gitt avkall på og byttet mot krafta og infrastrukturen som var vår. Byttet det mot velstand og trygghet!

Oppdemmede vann er symbolet på norsk velstand og kraften som har bygget landet.

Norsk strøm er ikke som en hvilken som helst handelsvare som kan selges til høystbydende i et fritt marked. Men dette kunststykket - eller overgrepet - har politikerne våre maktet.

Politikerne har solgt velstanden vår slik at mange lurer på om de må fryse i vinter. Slik at næringsdrivende og bedriftseiere frykter at stats- og kommuneeide kraftverk vil slå dem konkurs fordi de ikke makter å betale for strømmen!

Det er som om noen har stjålet nasjonens farsarv og ofret vår historie og infrastruktur for økonomisk gevinst i et spekulativt energimarked. Selv superkapitalist Øystein Stray Spetalen sier til Dagbladet at strøm og oljeeventyret bygger på de samme prinsippene, nemlig statlig eierskap og kontroll. Han mener at kapitalismen ikke fungerer når det gjelder infrastruktur og sier: Problemet med strømmarkedet er at det er fritt. Det må reguleres strengt!

Hvis du går Aurlandsdalen skjønner du at strømmen tilhører fellesskapet og hvorfor regjeringen og stortinget gjennom energiloven er pålagt å forvalte den til beste for det norske folket.

Det skjer ikke nå. I Norge skal vi holde varmen og drive næringsvirksomhet med billig strøm. Så får vi alle spare så godt vi kan, og eksportere kraftoverskuddet, men uten å importere de vanvittige strømprisene som er i ferd med å slå beina under oss alle.

Billig og ren strøm er farsarven vår! Tvi vøre, den som stjeler den!