Det er et landskap mange vil kjenne igjen, fra filmer og fra myter. Det ligger sør og vest i USA. Det er sparsommelig bebodd, med små byer og vide sletter. Hester gresser. Det snakkes engelsk og spansk om hverandre. Det er et veldig, veldig farlig sted, brutalt og uforutsigbart. Lovens arm er ikke lang nok til å nå alle som kvester hverandre i skyggene.

Her er det de fleste romanene til Cormac McCarthy finner sted. Disse romanene er blant de aller beste som er skrevet på engelsk, og nå blir det ikke flere av dem. Forfatteren selv døde i går, nitti år gammel.

FRYKTINNGYTENDE: Javier Bardem spilte drapsmannen Anton Chigurh i Coen-brødrenes filmatisering av «No Country for Old Men». Foto: Foto/copyright: United International Pictures

McCarthy levde et tilbaketrukket liv, holdt ingen foredrag, gjorde knapt intervjuer. Han vokste opp i Tennessee og tilbrakte store deler av livet i den samme delen av USA som han skriver om: Sørstatene, Texas og New Mexico. Romanene hans er knappe og beskrivende i språket, stilmessig i slekt med Western-filmer.

Mennene i hovedrollen, for de er som regel menn, prøver å finne mål og mening i det blodige kaoset på alle kanter.

Men om tonen er dempet, er det store spørsmål og dype følelser det handler om. Mennene i hovedrollen, for de er som regel menn, prøver å finne mål og mening i det blodige kaoset på alle kanter, og utløp for ømheten som sprenger inni dem.

Etter det bloddryppende hovedverket «Blodmeridianen» i 1985 kom et massivt gjennombrudd med «Alle de vakre hestene» i 1992, en historie om to cowboyer, en dødsdømt kjærlighetshistorie og et hestetyveri som får katastrofale konsekvenser. Forfatteren, som aldri hadde søkt noen kjendisstatus, ble verdensberømt.

I 2005 ga han ut «No Country For Old Men», der hovedpersonen stikker av med en sekk med penger som ikke er hans, og får en fryktinngytende drapsmann i hælene.

DET FARLIGE LIVET: Josh Brolin spiller Lewellyn Moss, som stikker av med en stor pengesum som ikke er hans egen, i filmatiseringen av «No Country for Old Men». Foto: Filmweb

Det er et plott som kunne ligne på en myriade av krimromaner og B-filmer. Men i McCarthys hender blir det en lyrisk fabel om harde tilfeldigheter, livets gang, og det umulige i å holde fast ved noe. Og så, i 2006, kom bestselgeren «The Road».

Forfatteren, som aldri hadde søkt noen kjendisstatus, ble verdensberømt.

I «The Road» har en naturkatastrofe gjort Nord-Amerika nærmest ubeboelig. En far og en sønn er på vei for å finne et sted der det skal være mulig å bo, mens de hele tiden må flykte eller gjemme seg. For andre folk er det farligste i verden; omreisende bander som skal overleve og ikke har noe å tape.

Igjen er det lovløse samfunn som synes å interessere McCarthy mest. Det handler om den desperate, utmattende kampen faren kjemper for å beskytte sønnen. Han må trøste ham, sette mot i ham, men også skremme ham så han ikke tar unødig risiko. Og hele tiden er han nødt til å stille spørsmålet: Hvorfor er det egentlig så om å gjøre å overleve?

INSPIRERT AV SØNNEN: Viggo Mortensen spilte faren som forsøker å holde sønnen i live i en postapokalyptisk verden i «The Road». McCarthy var selv inspirert av det å bli far i sekstiårene da han skrev romanen. Foto: Macall Polay

Jeg leste ferdig «The Road» på et fly fra den franske rivieraen, et år jeg hadde dekket filmfestivalen i Cannes. Der satt jeg, omgitt av solbrune norske turister, og gråt så jeg ble hoven og rødflammet. Ingen pene perletårer. Jeg tror strengt tatt ikke det var dem han ville ønsket seg heller, forfatteren som selv uttalte at han ikke liker forfattere som ikke skriver om liv og død.

I det eneste TV-intervjuet han ga, til Oprah Winfrey, fortalte han at «The Road» var inspirert av forholdet til sin yngste sønnen, som ble født da McCarthy var sent i sekstiårene. Til Oprah fortalte McCarthy om hvordan han hadde stått på et motel i Santa Fe mens den da fire år gamle sønnen sov i samme rom, sett opp på åssiden og forestilt seg alt brenne og bli ødelagt. Det var utgangspunktet.

DET FARLIGE LIVET: Josh Brolin spiller Lewellyn Moss, som stikker av med en stor pengesum som ikke er hans egen, i filmatiseringen av «No Country for Old Men». Foto: Filmweb

At Cormac McCarthy aldri fikk nobelprisen i litteratur, vil antagelig bli stående som en skandale. Kanskje han offer for en gammel fordom. For synet på USA som et bol for selvtilfreds popkultur, satt opp mot et forfinet Europa.

Der satt jeg, omgitt av solbrune norske turister, og gråt så jeg ble hoven og rødflammet.

For McCarthy var svært amerikansk. Maskulin, usentimental, ofte bakoverskuende. Men nettopp fordi han aldri så vekk fra de voldsomme kreftene i verden, de som ofte er menneskene selv, som flenger opp alt hvis de får sjansen, fikk han også frem den veldige, den vanvittige skjørheten i alle ting.