Nødrop fra en opprørt pappa

Retten til å leve selvstendige liv og å ta del i samfunnet, er grunnleggende for oss alle. Allikevel har utviklingshemmedes muligheter for selvstendighet blitt svekket de siste 20 årene.

Fra et foreldreperspektiv er det like nedslående som oppsiktsvekkende at kommunenes måte å organisere tjenester på bidrar til å begrense utviklingshemmedes valgfrihet.

Likestillings- og diskrimineringsombudets ferske rapport om blant annet hvordan tjenestene hemmer eller reduserer muligheten til deltagelse og selvstendighet, synes ytterligere å tegne et skremmende bilde:

Kommunene evner ikke å bidra til å gi samfunnets aller mest sårbare mennesker gode liv.

Som pårørende blir vi stående i en årelang emosjonell skvis.

Rapporten peker på så vesentlige mangler ved et allerede svakt tjenestetilbud, at det umiddelbart burde tvunget fram radikale endringer av dagens praksis.

Isteden uttaler avdelingsdirektør i KS, Åse Laila Snåre, at det ikke står på viljen til å hjelpe, men at tjenestetilbudet er et resultat av mangel på ressurser og kompetanse.

Variasjonen i kvalitet i tjenestetilbud mellom kommuner, også innen samme region, gjør det vanskelig å tro på KS-direktørens uttalelse. Derimot er det adskillig lettere å stole på FN i deres kritikk av forskjellene i de kommunale tjenestetilbudene.

Dessverre er KS sin vilje til å bryte menneskerettslige forpliktelser alarmerende stor. Snåre gir et grelt eksempel på dette, da hun kommenterte funnene som omhandler boform:

«Jeg forstår at det er vanskelig for den enkelte, som ikke selv får velge. Hvis du ønsker å bo aleine, er det mye å bo med fem andre.»

Uttalelsen kan vanskelig forstås som annet enn argumentasjon for den økende trenden med å samle utviklingshemmede i institusjoner. Slik velger kommuner, godt støttet av sin interesseorganisasjon, å trosse nasjonale føringer, internasjonale forpliktelser og sviende FN-kritikk.

Funksjonsnedsatte rangeres som annenrangs borgere.

Retten til selv å velge hvor og hvordan en vil bo, er utvetydig nedfelt i artikkel 19 av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Som pappa til en gutt med så alvorlig utviklingshemming at han gjennom hele sitt liv vil trenge hjelp til å mestre alle utfordringer, er det vanskelig å akseptere at det er selve systemet som reduserer hans mulighet for god livskvalitet.

Det er nemlig rigget slik at borgere, kun i kraft av diagnoser, tvinges til å leve liv der de utsettes for vilkårlig og uforholdsmessig tvangsbruk, og der «stordrift» er blitt et slags kommunalt mantra.

Det er utviklet en kommunal praksis basert på et menneskesyn der funksjonsnedsatte rangeres som annenrangs borgere. Og slik blir vi som pårørende stående i en årelang emosjonell skvis:

For å leve noenlunde gode liv, påtvinges vi å velge omsorgstilbud for våre barn som er så langt under den standard vi forventer for oss selv, at vi må inngå moralske kompromisser som til slutt reduserer egen livskvalitet.

Heldigvis kan dagens situasjon forbedres. Det krever erkjennelsen av at dagens ansvars- og oppgavefordeling mellom stat og kommune er mer til hinder enn til hjelp for utviklingshemmede.

Paradoksalt nok tviholder kommunene på en ordning de innrømmer ikke å ha kompetanse eller ressurser til å forvalte.

Løsningen er å gi tjenestene med størst kompetanse beslutningsmyndighet. Kommunenes oppgave blir da å legge til rette for det instanser som spesialisthelsetjenesten beslutter. Dette vil føre til følgende:

Kommunene frigjør ressurser de i dag kaster bort på vilkårlig og svak saksbehandling, og ordningen vil avdekke funksjonsnedsattes faktiske behov. Så må pengene følge borgeren – det vil måtte være et statlig anliggende å besørge.

På vegne av min sønn kan jeg ikke akseptere at systemet er rigget slik at tjenestetilbydere kan forhandle eller budsjettere seg bort fra å oppfylle grunnleggende menneskerettigheter.

Den eneste garantien vi har med dagens ordning, er at vi etter kommunens «helhetsvurdering» får et dårligere tilbud enn det spesialisthelsetjenesten anbefaler.

Et vell av enkelthistorier blir møtt med forbigående sympati.

En slik ordning ville jo utløst ramaskrik hos impliserte innen somatisk helse. På hvilket annet felt ville det vært akseptabelt at instansen med størst kompetanse ikke har reell beslutningsmyndighet?

Mangelen på vilje til faktiske endringer, er den konstante trusselen vi lever under.

Faktum er at mennesker med funksjonsnedsettelser diskrimineres på alle livets områder: Fra mangelen på universell utforming til utenforskap, og fra tilgang på offentlige helsetjenester til utfordringer med ytringsfrihet.

Det finnes ingen felles ryggmargsrefleks som utløser kollektive krav om endring når mennesker med funksjonsnedsettelser utsettes for grov urett.

Et opprør nedenfra umuliggjøres av knapphet på tid og ressurser. For en familie som vår går nemlig om lag 20 ukentlige timer med til oppfølging, organisering og kamp mot byråkratiet.

I stedet blir et vell av enkelthistorier møtt med forbigående sympati. Og er det noe historien til mennesker med funksjonsnedsettelser viser oss, er det at det alltid ender der. Med enkelthendelser. Som en hverdagslig glipp. Som om noen har glemt å blåse ut et lys eller har mistet en nøkkel.

Til slutt må vel noen klare å sette alle disse vonde opplevelsene sammen til et større hele?