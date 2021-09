Nei, du er ingen Judas, Bondevik

I NRK Ytring skriver John Harald Bondevik om sitt partibytte til partiet sentrum. «Kall meg gjerne Judas, men jeg angrer ikke» skriver han.

Folk som endrer partivalg eller melder seg ut og inn i et nytt parti er ingen svikere. Det er slik demokratiet vårt fungerer. Hvis ikke kunne vi vel strengt tatt droppe valgkampen, droppe stands eller forsøk på politiske utspill for å overbevise velgere.

Folk må selv til enhver tid vurdere hvilket parti de ønsker å støtte.

Folk som endrer partivalg er ingen svikere

Det er ingen spesifikke partiers skyld at KrF dette valget kom under sperregrensen. Dersom alle Partiet Sentrum sine velgere hadde stemt KrF, hadde ikke det skapt et særlig mer bærekraftig KrF enn valgresultatet KrF fikk.

Det jeg imidlertid reagerer på er enkeltes, som John Harald Bondevik, sin trang til å skulle karikere og gjentakende ganger komme med negative karakteristikker om KrF.

Karakteristikker som KrF-ere ikke kjenner seg igjen i, og som kun er ment for å skape et bilde av et trangere og smalere KrF enn det som faktisk er tilfelle.

De uriktige karakteristikkene blir ikke riktigere, uansett hvor mange ganger John Harald skriver leserinnlegg om de.

Dette bidrar til mer polarisering

Det er synd at medlemmer av et parti som profilerer seg på å skulle bidra til en «anstendig samfunnsdebatt», bidrar til mer polarisering.

Og bare for å gjøre det klart: En stemme til KrF har de siste årene gitt betydelige gjennomslag.

Selvsagt kunne vi valgt å stille oss på utsiden, ikke samarbeidet med andre partier eller inngå kompromisser som også innebærer politiske tap. Men jeg mener 3000 kvoteflyktninger er bedre enn 1000.

Jeg mener økning i bistanden er bedre enn reduksjon. Jeg mener økt barnetrygd er bedre enn å skulle la den stå på stedet hvil også de neste 20 årene.

Selvsagt får ikke KrF gjennomslag for all sin politikk. Men dersom vi som politikere har som utgangspunkt at ingen påvirkning er bedre enn litt påvirkning, reduseres politikken til bare et spill. Det er ikke derfor jeg er engasjert.

Jeg er imidlertid stolt forsvarer av KrFs (med Bondeviks ord) «såkalte verdier»: menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Ja, for det er faktisk reelle verdier, selv om Bondevik er uenig i dem. Jeg mener de gir et unikt og det beste utgangspunktet for å bygge gode lokalsamfunn, tilrettelegge for at folk kan leve gode og trygge liv, og ikke minst at vi som land skal ta det internasjonale ansvaret som kreves av oss.

Et parti som vil bygge samfunnet nedenfra, med utgangspunkt i de små naturlige fellesskapene. At vi sammen skaper et samfunn der det er plass til alle. Og som er tydelig på at velferdssamfunnet vårt er noe større enn summen av alle postene på statsbudsjettet.

Når Bondevik ikke er enig i dette, er det en selvfølge at han må stemme på noe annet. For min egen del vil jeg jobbe for å tydeliggjøre dette viktige politiske prosjektet i årene som kommer.

For det er tross alt bare 0,3 prosent som er enig med John Harald Bondevik.

Potensialet til KrF er langt større enn det.

