Nasjonaldag i li og fjell, ved fjord og fossevell

Nå er det duket for en annerledes 17. mai – igjen. I fjor stoppet pandemien alle festtog gjennom landet, og i år ser det ut som viruset nok en gang gjør feiringen til en meget lokal og ko (ho) rt affære.

Det er faktisk ganske mange som ikke feirer 17. mai langs Karl Johan.

Jeg skal passe meg litt for å si hold ut, at alt blir bra, den har dere hørt før. Men jeg vil slå et slag for at 17. mai-feiring på tur er en av de fineste måtene å feire Norge på.

På Svalbard kler man seg alltid med ull innerst på 17. mai. Nytt snøfall er bare en glede, for det betyr en enda lenger skisesong. Foto: Kristin Folsland Olsen

Nå har jeg bodd på Svalbard i snart to år, med fjellene og vill natur rett utenfor dørstokken. Der folk flest forbinder mai med vår, varme og bortpakking av vinterklær, gleder jeg meg over at denne ukens snøfall vil forlenge skisesongen ytterligere.

Og 17. mai på Svalbard feires gjerne på tur. Det å gå på topptur med flagg i sekken og ski på beina, syngende på nasjonalsangen er en helt unik opplevelse!

17. mai-toget fra Finse til Hardangerjøkulen, det må jeg få med meg en gang!

Videre har jeg feiret nasjonaldagen flere ganger på klatretur. Når man står på toppen av Romsdalshorn og skuer ut over Trollveggen, ja, da er det ikke rart jeg elsker, elsker dette landet.

Klatretur på nasjonaldagen. Med utsikt mot Trollveggen i Romsdalen Foto: Privat

Jeg vil ikke skoletoget til livs. Jeg har ikke noe ønske om å avskaffe pølser, is eller potetløp. Jeg vil heller ikke miste muligheten til å gjette hvor mange bunadskledde mennesker som får plass i en T-banevogn fra Frognerseteren. Det er nesten så jeg ser frem til utfordringen med å stikke søljen gjennom skjorta uten å stikke meg i halsgropen.

Men det at vi har friheten til å oppleve og utforske Norge som vi vil er en verdifull arv fra 1814. Det er noe vi skal verdsette og bør benytte oss av. En av 17. mai-sangene beskriver Norge som et vakkert land med furutrær og fiskevær. Fjell og fjorder trekkes frem, kveldssolen og breheimen hylles.

Jeg har ikke noe ønske om å avskaffe pølser, is eller potetløp.

Hvorfor ikke oppleve noe av denne prakten på mandag, når vi av smittevernhensyn likevel er tvunget til å velge en utradisjonell feiring? Kanskje er du blant dem som synes 17. mai kan bli litt intenst? Nå har du sjansen til en rolig, enklere feiring i vakker, norsk natur. Kanskje blir det en ny tradisjon?

Ski & Sail-tur med MS Nordstjernen 17. mai 2019. Foto: Privat

Her er noen tips til deg som vil feire nasjonaldagen ute i naturen:

– Velg tur etter evne. Er det barn involvert, så senk skuldrene, ha lave forventninger og sekken full av godsaker. Ikke tenk at Galdhøpiggen nødvendigvis blir turmålet akkurat i dag. Videre, unngå de mest populære stedene. Det er nok av plass over hele Norge. Det er det som er så fint med landet vårt, det er plass til alle.

Hvorfor ikke oppleve noe av denne prakten på mandag?

– Ta på egnede, og varme nok klær. Du vil bli overrasket over hvor nasjonalistisk den Mariusgenseren plutselig føles, og med en rød, hvit og blå sløyfe eller et flagg i sekken, er det ikke tvil om hvilken dag det er, eller hvilket land du er stolt over.

Sitter du og tenker at bunaden skal brukes, er det faktisk lov å pakke den ned i sekken, gjemme seg bak en stein og overraske turfølget i nasjonaldrakten! Hurra! Ps ... det er lov å bytte ut bunadskoene med fjellsko!

– Gå all in på maten!

Forfatteren dropper ikke de gode tradisjonene, selv om hun ikke alltid går i tog eller står i iskø. Foto: Privat

Det er masse fra 17. mai-frokosten som kan flyttes ut i naturen. Gjør klart et luksus-tapas-smørgåsbord hjemmefra. Pakk ned i bokser og server på tur. Kransekake er kanskje noe av det enkleste å ta med (den blir ekstra stødig om du deler den i to på midten, og legger den ene halvdelen oppi den andre).

17. mai-feiring på tur er en av de fineste måtene å feire Norge på.

Jeg studerte i Melbourne i flere år der den australske festkaken pavlova er en klassiker. Vi har adoptert den her i Norge, og selv om det krever litt mer planlegging er det fullt gjennomførbart med pavlova på tur. Lag små porsjonspavlovaer i muffinsformer, ta med krem på boks og ferdigskåret frukt. Anrett rett før servering.

17. mai-mat på tur. Foto: Privat

Siden jeg selv på grunn av studier-, jobb- eller fritidsinteresser har feiret en del «annerledes-17. maier» har jeg vært nysgjerrig på hvordan andre feirer nasjonaldagen på utradisjonelle måter. De gangene jeg virkelig følger med på NRKs fjorten timer lange direktesending er når det vises innslag fra de mer spesielle feiringene.

For hvordan er det for en i førstegangstjeneste å feire 17. mai langt utpå vidda? Hvordan feires nasjonaldagen på et forskningsskip eller en utenriksstasjon? Hvordan feires den på Gullfaks eller Troll? Hvilke tradisjoner har de på fjellstuene Leirvassbu og Sota sæter? Hva med 17. mai-toget fra Finse til Hardangerjøkulen? Det må jeg få med meg en gang!

Kanskje blir det en ny tradisjon?

Når man begynner å tenke på det, så er det faktisk ganske mange som ikke feirer 17. mai langs Karl Johan. Det blir ikke mindre minneverdig, eller mindre norsk av den grunn.

Klatreveggen er ofte ledig på nasjonaldagen. Kronikkforfatteren med barn på Hvalsberget utenfor Gjerdrum 2016. Foto: Privat

17. mai er vinking med flagget, vårstemning og fellesskapsfølelse. Vi feirer at vi er et fritt land, med verdens vakreste natur og med et mangfold av mennesker som har – og får lov til å ha – ulike verdier.

Det kan ikke pandemien ta fra oss.

Gratulerer med dagen på mandag alle sammen, og god tur!