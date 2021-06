Når religion blir omsorgssvikt

Vi må slutte å godta religion som unnskyldning for hat. Nei, det er ikke Gud som avskyr homofili, det er du.

Voksne som lærer barna sine at skeiv kjærlighet er «synd» begår grov omsorgssvikt. Det er på tide å si det som det er.

Selv om vi liker å tro at Norge er liberalt og har kommet langt, vokser mange unge opp i hjem hvor de lærer at den de er bør annulleres. Skeive barn blir fortalt at følelsene deres er «synden selv» og i hvert fall ikke skal leves ut.

Den må tidlig krøkes som god homofob skal bli.

Dette skjer både i den liberale hovedstaden og på det forknytte Sørland. I helnorske familier og i familier med innvandrerbakgrunn.

Disse barna får rettigheter frastjålet og blir hemmet i sin naturlige utvikling.

En venn av meg lever under nytt navn på skjult adresse fordi familien ikke godtar legningen hans. Forfølgelse og fysisk vold tvang ham dit, fordi han valgte kjærlighet «i strid med Islam».

Jeg har venner som gruet seg til å «komme ut», og som møtte akkurat de holdningene hos familien som de var redde for.

Solskinnshistoriene er heldigvis også mange, og det er viktig å fortelle dem også. Men et raskt googlesøk viser at betydelig flere skeive og transpersoner sliter med livskvalitet og selvmordstanker enn resten av befolkningen.

Vi er ikke født homofobe. Hvor mange kjenner du som mener at homofili er synd, uten at de er oppdratt til å mene det?

Ingen ønsker å bli fortalt at de er født som en «feilproduksjon» som må repareres.



At politiet avskrev vold i hjemmet som «husbråk» hører fortiden til, og godt er det. Du kan ikke lengre gi kona en real dose juling og komme unna med det. Likevel har vi ikke kommet lenger enn at psykisk vold mot skeive barn gjemmes bak begreper som «religionsfrihet» og «konservative holdninger».

Selv om denne volden ikke er fysisk, er den minst like grov.

Religionsfrihet handler om retten til å utøve personlig tro, og er en menneskerett. Men din rett til religion skal ikke overkjøre unges rett til en trygg og god oppvekst.

Trans- og homohat er ikke «en personlig mening» du er berettiget til, det er direkte sjikane av en annens identitet. Dette sier FNs barnekonvensjon: Barn har rett til omsorg og beskyttelse, uansett hvem de er og hvor de bor.

Finnes det noe mer absurd enn at homofili ble sett på som en sykdom frem til 1977? Ja, det gjør det faktisk. Nemlig at konservative trossamfunn i 2021 har loven på sin side til å behandle homofili som en sykdom som skal kureres.

Det er to år siden regjeringen begynte utredningen av et mulig homoterapi-forbud i Norge. Men konverteringsterapien er fortsatt tillat.

Vi må slutte å godta religion som unnskyldning for hat.

Målet med terapien er enten å «bli heterofil» eller i det minste å lære seg å «ikke leve ut sin legning». For man skal ikke hate den homofile, men synden. Synden er altså å ha sex med noen av samme kjønn, eller Gud forby, elske dem.

Tilhengere av denne terapiformen påstår at unge kommer frivillig til disse samtalene. Selv om man setter ett ben foran det andre og går til terapirommet, så er det ikke frivillig. Påtvunget skam er ikke selvvalgt.

Ingen ønsker å bli fortalt at de er født som en «feilproduksjon» som må repareres.

I serien «Homoterapi» møter VGs Morten Hegseth Arne Christian Nilsen som forteller at han fra han var 13 til han var 26 år prøvde å bli hetero med hjelp fra Bergen-menigheten «Kristent Fellesskap» – blant annet på homocamper i Norge og London. Han sier at årene i selvforakt hindret han i å komme i gang med livet.

Vi møter også Brian, som har skiftet navn og ikke lenger regner seg som muslim, etter det han beskriver som årevis med negativ sosial kontroll hjemme. De er dessverre langt fra alene.

Trodde du jeg hadde kommet med det verste? Hold deg fast.

Hvert år mottar konservative religiøse grupper store pengesummer i statsstøtte. Loven sier dog at trossamfunn som krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, ikke skal få tilskudd.

Dessuten forbyr straffeloven diskriminering på bakgrunn av seksuell legning.

Voksne som lærer barna sine at skeiv kjærlighet er «synd» begår grov omsorgssvikt.

Jehovas vitner er et av utallige trossamfunn som hvert år får penger av staten. På nettsidene deres ligger tegnefilmer for barn som lærer barna at homofile sendes til helvete.

Vil du være med resten av familien til paradis og få evig liv? Ja, da må du følge reglene.

Arbeidsbøker hvor barn kan lære gode anti-homo-argumenter ligger til gratis nedlastning, og oppfordres brukt på skolen og i barnehagen, dersom noen for eksempel sier det er greit å ha to mammaer. Den må tidlig krøkes som god homofob skal bli.

Ikke alle flagger holdningene sine like synlig som Jehovas Vitne. Foreldre i flere kulturer begår omsorgssvikt ved å lære barna at homofili er en synd fra ung alder.

Hvorfor gir staten penger til konservative trossamfunn som åpenbart ødelegger liv?

I disse dager feirer vi Pride. I fjor åpnet en stolt Abid Raja Oslo-festen da han fløy over en regnbue i Holmenkollen.

Foto: Tore Meek / NTB

– Vi har kommet langt, men det er fortsatt langt igjen. Jeg vil jobbe for et samfunn hvor alle har rett til å være den man er og elske den man vil, sa kultur- og likestillingsministeren.

Nylig ble det kjent at regjeringen gir Oslo Pride en halv million kroner til en stor folkefest neste år, for å markere at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Pride tas også fast inn på statsbudsjettet. Samtidig gir de enda større summer til religiøse grupper som insisterer på at barn og unge som viser interesse for samme kjønn trenger behandling.

FNs menneskerettighetsråd har bedt om et globalt forbud mot homoterapi. Og hva gjør kultur- og likestillingsminister Abid Raja? Ingenting. De utreder saken. Det har de gjort lenge nå.

Hvor mange kjenner du som mener at homofili er synd, uten at de er oppdratt til å mene det?

Vi får ofte høre at homofile er velkomne både i kirken og moskéen. Det gir en solid bismak når det etterfølges av «du skal hate synden, men elske synderen». Det er det samme som å si: Velkommen inn! Vi hater deg ikke, vi hater bare den du er.

Voksne kan velge å tro på hva de vil. Barn har ikke muligheten til å velge. Et skeivt barn kan være heldig og fødes inn i en aksepterende og tolerant familie.

Men bør livsgrunnlaget til barn egentlig hvile på flaks?

Det noen kaller Gud og Allah, kaller andre for intuisjon og kjærlighet. Uansett hva vi tror på, kommer vi fra samme sted. Og vi har de samme menneskerettighetene.

Skeive barn er ikke ødelagte og trenger ikke repareres. De trenger støtte og kjærlighet. Og de trenger at vi slutter å bruke skattepenger for å forandre dem. Med loven i hånd.

Hører du, Abid Raja?

Les også: