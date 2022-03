Når fødende kvinner blir utgiftsposter

Omsorg krever tid, ro og menneskeforståelse. Jeg er bekymret over at fødekvinner blir «noe» som skal effektiviseres for at «kostnadene de representerer» skal reduseres. Med andre ord en utgiftspost, en sak, et objekt istedenfor et unikt subjekt i en egenartet situasjon.

Omsorg kjennetegnes ved empati og respekt for menneskers egenart og integritet. Omsorg er en relasjonell aktivitet og har et ideal om ikke-skade fysisk, emosjonelt og psykisk.

En god omsorgsgiver fokuserer på den enkelte fødekvinnes unike situasjon og behov samtidig som hun ivaretar en form for selvomsorg for å unngå utbrenthet.

Skaper myndighetene et godt grunnlag for slik omsorg når fødekvinnenes behov gang på gang ignoreres?

Kvinner landet over har ropt høyt og lenge over et fødetilbud som avspises i større og større grad. Jordmødre rapporterer jevnlig om for høyt arbeidspress og for lav kapasitet.

Man reduseres til en utgift, et objekt.

Å være menneske

Det kan virke som om myndighetene i sin effektiviseringsiver glemmer at mennesker er sårbare, relasjonelle og avhengige. Dette representerer noen av våre eksistensielle livsvilkår, noe vi ikke kan velge oss bort fra.

Vi er sårbare for stress, sykdom og ulykker, for å nevne noe. Vi er sosiale dyr med behov for omsorg og andre mennesker rundt oss. Vi er avhengig av hverandre for å leve og overleve. I så måte er alle mennesker like.

Hvordan sårbarheten, avhengigheten og behovet for relasjoner arter seg er imidlertid individuelt og situasjonsbetinget. God omsorg kjennetegnes av at vi tar hensyn til menneskers situasjon og forskjellighet. Dette krever tid.

Hvorfor skal myndighetene presse alle inn i én og samme form?

Tidsnød og stress

Tre barn har jeg født. De kom til verden i 2004, 2008 og 2012. Alle i mars, en travel måned på fødeavdelingene.

Likevel, i 2012 hadde det skjedd en markant endring. Én ting var det faktum at jeg hadde flaks som fikk en fødestue.

En annen ting var ubehaget med at dørene inn til fødestuen ble åpnet to-tre ganger da fødselen var i full gang. Stressede pleiere og jordmødre lurte på om det var ledig.

Alle som har født vet at dette ikke er situasjonen hvor andre er velkomne til å ta en titt. Et tredje forhold var at rommet manglet utstyr de trengte underveis.

La meg her skyte inn at jordmor og pleiere virkelig gjorde en så god jobb som de kunne innenfor de rammene de hadde. All honnør til dem.

Poenget mitt er at atmosfæren og glippene tydet på tidsnød og stress for de som jobbet der. Konsekvensen var en dårligere, mer stressende og utrygg opplevelse for meg som fødekvinne.

Sykehushotellet. Fine omgivelser å hvile ut i for oss foreldre og vår nye lille sønn. Eget rom og eget bad. Pleieren som fulgte oss hadde dårlig tid, men klarte på forunderlig vis å være genuint til stede overfor oss. Her kunne vi være så lenge vi følte behov for det var budskapet. Gode varme ord som gjør godt når man er sliten etter fødsel og trenger ro for å komme til krefter.

En annen pleier var imidlertid av en annen oppfatning. Var det virkelig nødvendig å være her i hele tre dager? Spørsmålet ble etterfulgt av en lett misnøye over svaret om at: Jo, det ønsket jeg.

Atmosfæren og glippene tydet på tidsnød og stress for de som jobbet der.

De viktige dagene

Fødsler er forskjellige, vi fødekvinner er forskjellige. Hvorfor skal myndighetene presse alle inn i én og samme form?

De som reiser hjem tidlig må tilbake til sykehuset for blodprøver og undersøkelser av den lille nykommeren.

Hvorfor skal mødre og barn påføres stresset med å reise hvis de har mer enn nok med å komme seg etter fødselen, få etablert amming og bli kjent med den nye situasjonen? Førstegangsfødende har i tillegg mange spørsmål som presser på.

Min bekymring er at rasjonaliseringstankegangen som sildrer inn i strukturene på sykehusene landet rundt ødelegger den gode omsorgen. Dette taper både mor, barn, jordmødre, leger og pleiere på.

Vi er ikke ensartede objekter som det kan skaltes og valtes med, men unike subjekter med individuelle livssituasjoner og behov.

Jordmødre rapporterer jevnlig om for høyt arbeidspress og for lav kapasitet.

En utgiftspost

Klar for familielivet med tre sønner skulle jeg skrive meg ut fra sykehushotellet. Resepsjonisten gjorde meg vennlig oppmerksom på at regningen for mitt opphold ville bli sendt til den betalende instans. Jeg skvatt.

Vel vet jeg at sykehusopphold koster for stat og fylkeskommune, men hvorfor skal det gnis inn at det er en utgiftspost? Det virker fremmedgjørende. Man reduseres til en utgift, et objekt.

Når man i tillegg har blitt skyndet på med hensyn til oppholdstiden er veien kort til å kjenne et stikk av dårlig samvittighet for å være til belastning.

Omsorg er et delt ansvar som favner alle som har innflytelse på omsorgsrelasjonen, ikke bare førstelinjen overfor fødekvinnene. Sykehusledelse, helseforetaksledelse og politikere har sin del av ansvaret.

Rasjonaliseringstankegangen som formidles gjennom myndighetenes prioriteringer siver inn i sykehusenes kriker og kroker. Det skaper stress for fødekvinnene og ansatte som setter alt inn på å gjøre en god jobb.

Det er uforenelig med god omsorg.