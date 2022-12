Nå tolkes julegavene

Julenissen har vært her og etterlatt seg en haug med pakker, men det har også Psycho-nissen, som ofte tenner et fyrverkeri av følelser hos små og store.

Julenissen er nemlig en enkel sjel som kjøper uskyldige pakker på kjøpesentre. Psycho-nissen er julenissens halvbror, som på utspekulert eller uransakelig vis røsker tak i hele det følelsesregistret julegavene har nøkkelen til.

Ble du ganske enkelt lykkelig over at noen hadde sett hva du trengte? Ekstatisk over en ny dings? Eller føler du deg tvunget til å gå med den kjipe genseren som tanten din synes du trenger?

Det er her psycho-nissen bygger opp fyrverkeriet.

Noen ble sikkert skuffet, misunnelige eller sjalu fordi noen fikk noe som andre heller burde hatt. Kanskje har du en ulmende følelse av å ikke kunne gjengjelde en litt for stor og dyr gave.

Og alt sammen til de lett fordømmende tonene fra dem som mener at alt er kommersielt og diskriminerende.

Ordet «gave» lyder jo enkelt og fint. Giveren vil deg vel, og mottakeren blir litt lykkeligere, uten forpliktelser ... eller mon det. Hvis du noen gang har følt forpliktelsen til å måtte kle på deg eller reise på tur med en gave, så tenk på et gammelt ordtak:

«Pass deg for grekere som kommer med gaver». Akkurat som grekernes trojanske hest kan gaver plutselig føre til forpliktelser og i verste fall føles som en kontroll av mottakeren.

Årsaken er at gaven er en dings som beskriver relasjonene mellom oss. Utveksling av gaver mellom folk er rotfestet et sted i skumringen mellom biologi og kultur. Mennesket organiserer seg gjennom arbeidsdeling, men da må alle få noe igjen.

Det begynte morsomt og sluttet som en orgie i fortiet misunnelse og sjalusi.

Ved å gi gaver signaliserer vi viljen til å dele med andre, til å innlemme og bekrefte dem som viktige deler av livet vårt.

Dermed kan vi også holde folk utenfor ved å la være å gi dem noe. Den som er fattig, opplever ikke bare dårlig råd, men også et svakt sosialt nettverk. Grusomheten i utenforskapet er kjernen i Onkel Skrue, som opprinnelig ble beskrevet av Charles Dickens i en julefortelling.

Julegaven forteller om du er innenfor eller utenfor.

Betingelsen for å dele, er å få noe igjen på følelsesplanet. Det er derfor gaven også er en trojansk hest. Nå har jeg delt med deg, så hva vil du med meg?

Gaver forteller hvem giveren og mottakeren er for hverandre, og har kraftige innslag av kulturelle regler. Det finnes ingen kulturer som ikke regulerer når, hvordan og hvem som skal gi gaver. Gavene nagler giver og mottaker til et sosialt flettverk med alle de forviklinger som kan oppstå i familier og på arbeidsplasser.

Derfor har du kanskje noen ganger lurt på om julegaven din egentlig ble oppdaget. Forsto kjæresten din at den var et uttrykk for kjærlighet, eller druknet den i gaveregnet? Under den gavmilde overflaten ulmer muligheten for krass avvisning og konflikt.

Anerkjenner du ikke gaven, fornærmer du giveren. Gavens første bud er å ta den imot med synlig glede og anerkjennelse.

Morsomt dekorerte doruller fra seksåringer går greit nok. Men du har sikkert minst en gang fått en genser, et skjerf, en bok eller noe annet som du for enhver pris ikke vil bli sett med. Kanskje har du opplevd at noen vil ha deg med i en klubb eller menighet der du helst ikke vil delta.

Det er når du får en gave som du helst vil stue langt bort i et kott, men likevel er nødt til å bruke, at du skjønner hva jeg snakker om.

Så kommer spørsmålet om å gi noe tilbake. Også her har givergleden en tvetydig side. Ved å gi noen en gave som mottakeren overhodet ikke kan gjengjelde, har giveren plassert seg selv på toppen av en makt- og status-pyramide. Det er greit fra foreldre til barn, men blir ubehagelig mellom venner og kan bli til korrupsjon i arbeidslivet.

Ubehagelig asymmetriske gaver får mottakeren til å føle seg fanget av gaven.

Under den gavmilde overflaten ulmer muligheten for krass avvisning.

Gavekappløp er ute av kontroll seint på julaften når berget av gaver fortsatt ikke er pakket helt ut, barna har sovnet gråtende av overstimulering, og far sitter og tenker på hvor mye han må kjøre på gjenvinningsstasjonen de neste ukene.

Akkurat dette har fått mange familier til å bremse gaveflommen. «I år skal vi ikke gi hverandre noen ting», sier mange, men så får en av partene likevel et par hjemmestrikkede sokker eller byttelapp på en ny espressomaskin «som vi hadde kjøpt uansett».

En rendyrket forståelse av gaven som økonomisk transaksjon går også galt av sted. Den som gir med kjærlighet og får betalt tilbake for det, vil kunne sitte igjen med en følelse av prostitusjon.

Jeg har sett andre forsøk på å improvisere gaveutdelingen som slår feil, for eksempel å gjøre utpakkingen til en gjettelek om hvem som skulle få gaver uten navnelapp.

Det begynte morsomt og sluttet som en orgie i fortiet misunnelse og sjalusi.

I det hele tatt er det ikke så lett å ta bevisst kontroll på gaver, og særlig ikke på julegaver. Vi kan forsøke å forsvare dem gjennom etiske og politisk korrekte gaver, eller som et minne om gavene til de tre vise menn ved Jesusbarnets krybbe. Men antakelig er våre julegaver bare en dårlig skjult modernisering av romernes midtvinterfest.

Tusenvis av år med gaver lar seg ikke avskaffe fordi absolutt alle sider ved gaven bærer med seg en psykologisk mening, om den er for liten, for stor, utspekulert eller helt feil:

Psycho-nissen kontrolleres best med julegaver som gir mottakeren anerkjennelse, frihet og respekt.