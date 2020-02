Nå faller dommen

Har Harvey Weinstein (67) forbrutt seg mot loven, eller ikke? Blir han dømt – eller blir han ikke? En rettssak er over, og i dag trekker tolv edsvorne kvinner og menn seg tilbake fra tingrettens rom 99 i New York.

Uansett utfall blir det en symboltung dom.

105 kvinner har stått frem med ganske likelydende påstander.

I løpet av de seks siste ukene har presse, publikum og de tolv jurymedlemmene vært vitne til et menneskelig drama i rene Hollywood-stilen. Det som var igjen av fjær på den en gang så mektige Hollywood-produsenten, er forsøkt ribbet av ham. Bokstavelig talt.

Juryen har sett bilder av hans nakne kropp. Med egne øyne skulle de kontrollere om et vitnes beskrivelse av hans deformerte genitalier, var riktig.

De som har anklaget ham for voldtekt og sexovergrep, har fått livene sine hengt ut til offentlig skue. Vitner har ramlet sammen i krampegråt etter hele dager med avhør.

Bakteppet kjenner de fleste. Historiene om Harvey Weinstein føk verden rundt på en-to-tre i oktober 2017. Emneknaggen «metoo» oppsto, takket være The New York Times og The New Yorkers grundige journalistikk om filmmogulen, stjerneprodusenten, Hollywood-kjendisen og politikervennen Harvey Weinstein.

Harvey Weinsteins posisjon og ære falt tungt og brått i løpet av de oktoberdagene. Han mistet jobben og han mistet kona. Vennene forsvant. Kolleger vendte ham ryggen.

Han ble rett og slett ekskludert fra det gode selskap. Med det fordampet også hans makt over andre mennesker.

Det er denne makten som nå står til doms i New Yorks Supreme Court.

Den sjette januar 2020 møtte Harvey Weinstein opp til en rettssak som handler om ham, hans historie og hans rolle som symbol for igangsettelsen av hele #metoo-bevegelsen. Derfor må han skyve rullatoren sin forbi horder av nysgjerrige, høylytte demonstranter, flust med journalister og fotografer.

De siste ukene har vi ofte sett ham avbildet slik. Blek. I mørke dresser. Bøyd over rullatoren. På vei ut og inn av rettsbygningen.

Hver dag har noen studert disse bildene, og spurt seg selv om rullatoren er en rekvisitt i en filmkjenners spill om medlidenhet.

Ifølge The Guardian har nå 105 kvinner stått frem med ganske likelydende påstander om en mann som har brukt sin makt og posisjon til å skaffe seg sex fra unge, pene og ambisiøse kvinner. Det faktum at disse kvinnene, høyst frivillig, har oppsøkt den mektige Weinstein for å sikre seg plass i skuespillernes mesterliga, har forsvaret hans gjort til et hovedpoeng.

«Dette er kvinner som har byttet sex mot suksessfulle jobber», konkluderte Harvey Weinsteins forsvarer Donna Rotunno (44) i sin sluttprosedyre før helgen. «Det har aldri vært sex uten samtykke. Disse kvinnene har utnyttet Harvey Weinstein», er hennes påstand til dommer, jury og tilhørere. «Harvey er uskyldig.»

I flere medier er Rotunno beskrevet som en velkledd, merkevarebevisst rottweiler. Hennes foretrukne klienter de siste årene har vært menn som er anklaget for sexovergrep. Så langt har hun ført 40 slike saker. Med ett unntak, har hun vunnet dem alle.

Det var forventet at utspørringen i retten skulle bli tøff. Det ble den. Reportere på plass i retten skriver om vitner, anklagere og anklagede som får livet sitt endevendt. Det sås tvil om alt som sies. Navngitte menneskers troverdighet er innsatsen, og målet er å redde klienters ære.



Ikke før juryen er enstemmige, avsies dommen.

«Hvorfor åpnet du døren i nattøy? Hvorfor anmeldte du ham ikke? Hvorfor skrev du vennlige e-poster til ham etter den angivelige voldtekten? Hvorfor fortsatte du å oppsøke ham?»

Donna Rotunnos sterkeste kort er at de kvinnene dette handler om, har holdt kjeft og endatil fortsatt å møte Harvey Weinstein.

Tiltalen mot Harvey Weinstein har fem hovedpunkter. To av dem handler om voldtekt, og en om tvungen oralsex. Men det er de to siste punktene som er de alvorligste.

I USA brukes begrepet «predatory» - at den tiltalte er et udyr, et rovdyr. Uttrykket skal vise at det er en alvorlig svikt i tiltaltes personlighet. At alt som kommer frem i retten er som små og store kapitler i historien om en serie-overgriper.

I dag trekker altså juryen seg tilbake. Deres konklusjon kan sende Harvey Weinstein i fengsel. Hvis de mener han er skyldig på flere punkter, kan han få en livstidsdom.

Men juryen kan også svare: «Not guilty!»

Det siste er det vanligste i saker om sexovergrep og voldtekt. Dessuten kommer penger og et team av durkdrevne advokater godt med.

Men dette er altså ikke hvilken som helst sak. Selv om sakens dommer, James Burke, instruerte juryen om ikke betrakte oppgaven sin som en folkeavstemning om kvinners rettigheter, så er det opplagt for alle at #metoo har endret de flestes oppfatning av hva maktmisbruk også innebærer.

Han benyttet seg av retten til ikke å vitne i sin egen sak.

Uansett tolkning av lov og rett, uansett utfall, klommer dommen til å bli forstått i det skarpe lyset fra #metoo.

Harvey Weinstein har vært i retten hver dag siden begynnelsen av januar. Han har ikke sagt stort. Han benyttet seg av retten til ikke å vitne i sin egen sak. På vei til og fra rettslokalet har han ikke sagt stort annet enn at han er ved godt håp. Siste uke svarte han et klart «nei» på spørsmålet om han hadde sett Oscar-showet.

I dag får juryens medlemmer den siste formaning fra dommeren. Ikke før juryen er enstemmige, avsies dommen. Det kan ta timer, og det kan ta uker.

Og så er det slik at dommen kan ankes. I tillegg ble det kjent, på samme dag som New York-saken startet, at det nå tas ut sak mot Harvey Weinstein. I Hollywoods hjemby, Los Angeles.

Historien om Harvey Weinstein fortsetter. Og det kommer garantert til å komme en film eller en lengre TV-serie.

Det er det Hollywood nærer seg av. Menneskeskjebner.

