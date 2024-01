Nå bygger vi Nord-Norge

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Høyre tar i en kronikk på NRK Ytring til orde for at Norge må få til den samme befolkningsveksten som i Nord-Sverige.

Heldigvis for ham er vår regjering godt i gang med å snu utviklingen, etter åtte år med systematisk nedprioritering under Erna Solbergs regjeringer.

For det betyr noe hvem som styrer. Etter åtte år med rødgrønn regjering opplevde vi at alle de tre nordnorske fylkene hadde befolkningsvekst samtidig. Etter åtte år med høyreregjering var dette snudd til ny befolkningsnedgang.

Tiden for nedbygging av Nord-Norge er forbi, og nå er vi i gang igjen med å bygge Nord-Norge! Lista over tiltak er for lang til å gjengi i sin helhet her, men jeg vil nevne noen av dem:

• Gratis barnehage og økte satser for gjeldssletting av studielån for folk i Finnmark og Nord-Troms inngår i dette. Under Høyre skjedde ingen ting på dette.

• Maksimaltakstene på FOT-rutene halveres. Billigere flybilletter binder landet sammen og sikrer flere like muligheter. Thorheim tok til orde for billigere flybilletter. Noen måneder senere økte høyreregjeringen prisene. Igjen.

• Vi dobler bevilgningen til kommunale fiskerihavner. Under Høyre ble denne posten systematisk kuttet.

• Vi setter i gang med utbygging av Husøy og Kjøllefjord havn, og Vardø havn er på tur å følge etter. Under Høyre ble det full stopp på planlegging av de statlige fiskerihavnene allerede i 2018.

• Gratis ferje er innført. I Nordland alene omfattes 23 av 26 samband av dette, de tre siste får halv pris. Under Høyre økte fergeprisene jevnt og trutt, på E6-sambandet over Tysfjord klarte de å doble prisen på åtte år!

• Vi går i gang med ny E6 i Sørfold. Prosjektet var klart allerede i 2016, men Høyre fant ikke rom til å sette i gang i de seks påfølgende budsjettene.

• Borteboerstipendet øker med 829 kroner i måneden fra høsten 2024. Det sto nesten stille i åtte år, mens de som må på hybel fra høsten får nesten 10.000 kr mer i året enn med Høyre.

• 1 660 millioner kroner går til Bodø lufthavn og ny lufthavn ved Mo i Rana. Høyre hadde ballen på straffemerket flere år på rad, men fant aldri penger til å få spaden i jorda.

• Vi bygger 420 kv-linje fra Skaidi til Hammerfest. Mange ropte høyt om behovet da Høyre styrte, men de ble ikke hørt.

Rik tilgang på ren og rimelig kraft er avgjørende for å skape vekst i den nordligste landsdelen. Det store problemet for bedrifter i Nord-Norge, er at mange får nei på sine prosjekter fordi det ikke er mer nett tilgjengelig.

Statnett har derfor på oppdrag fra regjeringen gått gjennom nettkapasiteten, for å rydde i køen og se om det er mulig å gi nettilknytning til flere selskaper i Nord-Norge.

Totalt har Statnett bestemt seg for å sette av 465 MW økt forbruk til syv forbrukere i området nord for Ofoten. Det gir kraft til hydrogen- og ammoniakksatsing i Narvik, til industri i Troms, datasenter i Andøy og oppdrett. I tillegg er hydrogenprosjekter på trappene i både Berlevåg, Hammerfest, Bodø, Mo i Rana og Sandnessjøen, for å nevne noen.

Gjennom regjeringens kraftpakke får vi omsider kraft til å bygge landsdelen, etter at dette stoppet opp under regjeringen Solberg. Dette er Nord-Sverigemodellen i praksis.

Thorheim synes det går for sakte med å komme i gang med havvind i nord. Det syns jeg er strålende! Men i høyreregjeringens energimelding rett før valget var det ingen satsing på havvind, og havvind i Nord-Norge var ikke nevnt i det hele tatt.

Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering blir det satsing på havvind, og nord blir med fra start.

Thorheim ønsker satsing på romteknologi. Reis til Andøy, Bård Ludvig! Der er åtte år med mismot og usikkerhet snudd til optimisme og framtidstro etter regjeringsskiftet. Vår regjerings satsing på Andøya Space, kombinert med trygging av viktige funksjoner på flystasjonen, gjør at Andøy-samfunnet kan få voksesmerter, mens Norge gjennom satsingen tar en internasjonal posisjon på romfart!

Og omsider er vi i gang med å bygge opp Forsvaret, etter mange år med nedbygging. Det er i nord vi trenger å forsvare landet. Den militære trusselen på Svinesund er mildt sagt begrenset, for å si det forsiktig.

Arbeiderpartiet styrker bemanningen i Hæren ved å forsere deler av planlagt oppbemanning i 2024, mest i Brigade Nord og Finnmark landforsvar. Vi bruker om lag 200 mill. kroner til bygging av boliger, forlegninger og øvrig EBA på Porsangmoen.

Hva er egentlig Høyres holdning til disse tiltakene? Støtter de helhjertet opp om å bygge Nord-Norge, som man kan få inntrykk av fra Thorheims kronikk? Dessverre er svaret nei. Tiltakene framstilles stadig vekk fra Høyre-folk, inkludert leder Erna Solberg, som unødvendig sløseri.

Høyres Nikolai Astrup oppsummerte i grunnen Høyres holdning godt, i forbindelse med tiltakene for Nord-Norge i statsbudsjettet: «Gratis barnehage i Troms og Finnmark. Sikkert et flott tiltak, men spørsmålet er: Er dette timingen? For å da gi gratis barnehage til området som har hatt de laveste strømprisene som noe sted i verden har hatt de siste månedene.»

Det viser at Thorheim sier en ting, mens Høyre gjør noe annet.

Det er ikke for å være hyggelig at vi må bygge Nord-Norge. Vi må gjøre det fordi nasjonen Norge trenger at det bor og lever folk i områdene mot Russland. Og fordi det ligger enorme muligheter for verdiskaping og arbeidsplasser som kommer hele nasjonen til gode.

Dette er tiden for å bygge Nord-Norge. Det er nasjonsbygging – ikke unyttig distriktspolitikk slik høyrefolk framstiller det.

Vi skal etterlate oss et tryggere Nord-Norge, der vi har sterke lokalsamfunn med interessante jobber og der ungdommen har lyst til å bo, leve og arbeide.