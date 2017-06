I matbutikken finner vi mange gode produkter som er sunne for kroppen. De har ofte få ingredienser, er lite bearbeidet og man finner som regel et nøkkelhullsmerke på pakningen. Man finner også produkter som er mindre gunstige for kroppen. Selv om vi velger å stikke innom godterihylla på vei til kassa, er vi likevel informert om at sjokoladen eller potetgullposen vi kjøper smaker godt, men ikke nødvendigvis er så sunn.

Godteriet er plassert på samme sted som havregrøten.

Sosiale medier er litt som en matbutikk, men i motsetning til matbutikken har ikke sosiale medier opparbeidet seg en nøkkelhullsordning. Ikke bare kan det være vanskelig å skille mellom positive og negative profiler og innlegg, men godteriet er plassert på samme sted som havregrøten.

Vi vet alle hvor mye vanskeligere det er å styre unna et usunt produkt som er plassert blant det sunne, så hvordan kan vi forvente å styre unna godteriene på Instagram og Snapchat?

«The ultimate yummy mummy»

Snapchat har blant annet daglige oppdateringer fra publikasjoner som Daily Mail og Cosmopolitan. Disse oppdateringene er ikke noe man velger å følge eller noe man oppsøker, de er alltid tilgjengelige under storyene til dine personlige kontakter.

STORIES PÅ SNAPCHAT: Et eksempel på Daily Mails historie i Snapchat, som dukker opp hos alle brukere. Foto: Skjermdump, Snapchat

Noen eksempler fra overskrifter på Daily Mails Snapchat er; Sisters who lunch. Vanessa Hudgens and her carbon copy sister Stella enjoy an afternoon lunch together in LA (er det egentlig så informerende at en kjendis spiser lunsj?) og Leggy with Luna. Chrissy Teigen is the ultimate yummy mummy as she poses in swimsuit (begge fra 19. juni 2017).

Disse publikasjonene er ikke noe du velger å plukke opp fra bladhylla, men noe du blir eksponert for daglig om du bruker Snapchat.

Jeg skammer meg

Selv har jeg brukt de siste tre årene på å ta en bachelor i Fashion Photography. Jeg har samarbeidet med modellbyråer og fått flere shooter publisert i onlinemagasiner som også poster bildene på sosiale medier.

Når jeg ser over porteføljen min blir jeg trist. Det finnes ikke en eneste jente som ikke passer den typiske idealkroppen vi ser så ofte i dagens samfunn. Jeg har selv blitt påvirket av magasiner og sosiale medier til å tro at dette er måten vi tar bilder i moteindustrien og for dette skammer jeg meg.

Det er så utrolig viktig at alle bidrar til bedre selvbilde og aksept for ulike mennesker og hvis jeg velger å eksponere kun en type kropp, er jeg like skyldig som modellbyråene og resten av samfunnet. Selv om de fleste områder på sosiale medier lar deg velge hvem du skal følge, tror jeg det kan være vanskelig å finne riktige personer uten tilgang på en nøkkelhullsordning.

Vi ser selfies, danderte frokoster og sponsa innlegg, men hvordan kan vi vite om kroppspress og retusjering står øverst på ingredienslista?

Squats og kyllingfilet

Vi må bli flinkere både som samfunn og som enkeltmennesker til å velge sunne forbilder og lete etter de profilene som får oss til å elske oss selv.

GRØNN: Nøkkelhullsmerket er et symbol for sunnere matvarer.

Jeg snakker ikke om de som motiverer oss til å bli den beste versjonen av oss selv via squats og kyllingfilet, men de som får oss til å føle oss hjemme. De som får oss til å ville ta verden med storm, kun ved å være de vi er, og ikke minst, de som faktisk har fortjent et nøkkelhullsmerke.

Inspirert av Sunn fornuft-kampanjen, kan gode krefter gå sammen og lage noen punkter for hva som er en sunn og god profil på sosiale medier. De kan finne forbilder og gi dem et nøkkelhullsmerke, som vedkommende kunne brukt på for eksempel profilbildet sitt.

Herlig personlighet

Tre jenter jeg anser som ekvivalenter til havregrøten i sosiale medier er Makeupmalin, Line Elvsåshagen og Ida Fladen. Jentene er flinke til å vise og snakke om egne kropper som, dog perfekte i mine øyne, ser annerledes ut enn den typiske idealkroppen sosiale medier ofte pusher på oss. I motsetning til mange sosiale medier profiler viser også jentene hva du faktisk finner i ingredienslista.

I ulike TV-program (Makeupmalin - «Jeg mot meg», Line Elvsåshagen - «Line dater Norge» og Ida Fladen - «Happy Go Lucky») har jentene snakket om mental helse, kropp og usikkerheter ved seg.

Vi er nødt til å lære at ingen liv er perfekte og nettopp det klarer disse jentene å vise. Jentene bobler over av herlig personlighet og profilene deres fremmer positivitet overfor selvbilde, kjærlighet og aksept for alle.

Dette er det vi burde lete etter i forbilder og dette er det som skal til for å få et sosiale medier-nøkkelhullsmerke i min bok.